Colombia

Gobierno francés aprovechó la cumbre Celac-UE para impulsar estrategia contra narcotráfico en América Latina

El ministro de Asuntos Exteriores francés confirmó que su país “está inundada por el narcotráfico” y que adelantará un plan para erradicar el problema

El ministro francés comentó que
El ministro francés comentó que Francia planea una ofensiva contra la droga - crédito @jnbarrot/X

La presencia del canciller francés Jean-Noël Barrot en Colombia para efectos de la IV Cumbre Celac-UE, coincidió con el cierre de otra visita de del ministro europeo a México, para anunciar una de las inversiones privadas francesas más ambiciosas en la region, como estrategia para cooperar con la lucha antidrogas, que está afectando a Europa.

Según el funcionario francés, “Francia está inundada por el narcotráfico”, de manera que tiene un ”plan de batalla para tratar el mal desde la raíz", como comentó en sus redes sociales, mientras se hospeda en Santa Marta, la sede de la cumbre multilateral.

Según publicó él mismo, a través de una entrevista concedida al medio francés Le Journal du Dimanche, el plan es una ofensiva mundial con “Doce acuerdos internacionales, una academia regional anticrimen y sanciones financieras contra los carteles”.

El funcionario francés afirmó que
El funcionario francés afirmó que "Francia está inundada por el narcotráfico" - crédito @jnbarrot/X

De hecho, según citó AFP, uno de los puntos centrales es la inminente inauguración de un gigantesco puerto en el golfo de Urabá, uno de los proyectos estrella de Francia en Colombia.

El jefe de la diplomacia francesa, rodeado de un considerable despliegue de seguridad, lanzó un mensaje enfático sobre la implicación europea en la lucha antidrogas. “No solo vemos cómo la droga nos inunda, sino también cómo los narcotraficantes se desplazan e instalan laboratorios. (…) Todo esto debe cesar”, declaró Barrot a la agencia AFP.

Adicionalmente, el diplomático francés destacó que su país ya no es un “espectador de la explosión del narcotráfico en América Latina, en el Caribe, sino también en Europa”.

Una academia contra el crimen organizado

Para abordar el fenómeno, París impulsará la apertura de una academia regional contra el crimen organizado, cuya sede estará en República Dominicana. Allí, expertos impartirán formación a investigadores y funcionarios de aduanas de toda la región.

El lanzamiento de esta academia, proyectada para el año 2026, se hará “en cooperación con otros países de la región y en particular con Colombia, primer productor de cocaína en el mundo”, dijo Barrot, citado por AFP.

Cooperación cultural y diplomática entre
Cooperación cultural y diplomática entre Colombia y Francia se fortalece en la IV Cumbre CELAC–UE - crédito @CancilleriaCol/X

Dentro del mismo enfoque, el funcionario recordó que su gobierno ha cerrado recientemente un acuerdo de extradición junto a las autoridades colombianas, para llevar ante la justicia a “narcocriminales de ambos lados”, y señaló que aguarda la ratificación parlamentaria tanto en Francia como en Colombia.

La agencia periodística conoció que el canciller francés recorrió la conflictiva región de Puerto Antioquia —uno de los puntos de operación del cartel Clan del Golfo—, explicó la dimensión global del tráfico ilícito, e insistió que las acciones van más allá de la seguridad e impactan en la salud pública:

“Estamos decididos a combatir a estos tráficos de todo tipo, no solo el narcotráfico, que plantean cuestiones de salud pública para nuestro país, pero también de seguridad para las francesas y los franceses”, dijo en la costa caribeña del departamento de Antioquia.

Los invitados a la cumbre

La IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) comenzó en Santa Marta con la presencia de representantes de 33 países latinoamericanos y caribeños y 27 miembros de la UE.

La cumbre se desarrolla en un contexto de tensiones entre gobiernos latinoamericanos y Estados Unidos por el despliegue naval estadounidense en el Caribe y el reciente hundimiento de embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, hechos que han dejado más de setenta muertos.

El primer Ministro de Portugal,
El primer Ministro de Portugal, Luís Montenegro, llegó a Santa Marta para participar en la IV Cumbre CELAC–UE - crédito @CancilleriaCol/X

Este escenario llevó a los asistentes a explorar nuevas fórmulas de cooperación y a proyectar una imagen renovada de la relación entre ambos bloques.

El encuentro cuenta con la copresidencia del presidente colombiano Gustavo Petro y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. Entre los mandatarios europeos presentes figuran los primeros ministros de Portugal, Luis Montenegro; Finlandia, Petteri Orpo; Países Bajos, Dick Schoof; y Croacia, Andrej Plenkovic. Por el Caribe, asisten el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew; el vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa; y los primeros ministros de Barbados, Mia Mottley; Guyana, Mark Phillips; y Belice, John Briceño.

