En video: última aparición de Emiliana Castrillón antes de su misteriosa desaparición en Venecia, Antioquia

Se cumple una semana de la desaparición de Emiliana Castrillón Herrera, una joven estudiante de auxiliar veterinaria de 19 años, quien fue vista por última vez caminando junto a un hombre desconocido en el marco del Festival de Globos de Venecia, Antioquia. La angustia de su familia y la comunidad ha movilizado búsquedas intensas y velatones para exigir su regreso con vida.

El video de seguridad del municipio captó a Emiliana caminando alrededor de las 9:00 p.m. del 2 de noviembre, acompañada de un hombre cuya identidad hasta el momento no ha sido esclarecida.

En las imágenes, la joven aparece con falda de jean azul celeste talla 8, blusa blanca de tiras talla M y tenis color café, mientras conversa con la persona que la acompaña.

Su familia ha hecho un llamado desesperado a la ciudadanía: “Quiero pedir el favor, si estás viendo este video, la persona que lo tiene con la mano en el corazón, regrésenos a nuestra Emiliana, por favor, regrésenla, con vida, bien”, expresó Luisa Herrera, tía de la joven según RCN.

La joven, reconocible por tatuajes y un piercing, fue vista por última vez el 2 de noviembre y desde entonces no se tienen noticias de su paradero. - crédito captura de video y X

Características de identificación

Características morfológicas

Contextura: robusta

Contorno cara: ovalado

Color piel cara: trigueño

Longitud cabello: largo

Forma cabello: liso

Color cabello: negro

Color ojos: café

Tamaño ojos: medianos

Particularidad nariz: recta

Particularidad boca: boca mediana con labios medianos

Particularidad orejas: perforadas

Señales particulares: Piercing sobre lado derecho del labio inferior, tatuaje en cara posterior del antebrazo derecho con una flor y las letras “EN”, tatuajes en cara posterior de los brazos derecho e izquierdo y tatuaje sobre el flanco izquierdo con una letra larga.

Operativos de búsqueda activos

Desde el 3 de noviembre, la Alcaldía de Venecia, con apoyo de la Gobernación de Antioquia, el Dagran, la Policía Nacional y los Bomberos Voluntarios de Bolombolo, ha desplegado operativos permanentes en zonas boscosas del municipio. Estas acciones incluyen el uso de tecnología aérea de alta precisión, cámaras térmicas y visión nocturna para reforzar la localización de la joven.

Leonardo Parra, coordinador de Gestión del Riesgo de Venecia, señaló desde el momento de iniciar la búsqueda que: “En caso de cualquier tipo de novedad o reporte, seguimos con todos nuestros números de emergencias publicados en la página del municipio de Venecia. Si tiene alguna información, puede comunicarse al 3215562374.”

Habitantes de municipios cercanos como Fredonia, Concordia y Amagá, así como del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se han sumado a la búsqueda - crédito @DagranAntioquia/X

Apoyo de la comunidad

La comunidad local ha respondido con velatones y marchas, exigiendo el regreso de Emiliana. Habitantes de municipios cercanos como Fredonia, Concordia y Amagá, así como del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se han sumado a la búsqueda.

“Emiliana, si tú lo estás viendo, tu familia te está esperando. Estamos aquí con los brazos abiertos para que regreses”, manifestó un familiar durante la velatón.

Hasta ahora, no se ha identificado al hombre que acompañaba a Emiliana en el video, por lo que la familia pide a la ciudadanía no descartar ninguna hipótesis sobre su desaparición. La Fiscalía General de la Nación y el CTI de Andes mantienen canales de comunicación abiertos para recibir información relevante.

Las personas que puedan colaborar pueden hacerlo a través de:

Línea de emergencias 123

Teléfono de la Alcaldía de Venecia: 3215562374

Correo electrónico: busqueda_antioquia@gov.co

Unidad de Policía Judicial del CTI de Andes: (604) 590 3108, extensión 40071

Cronología de la desaparición

Emiliana Castrillón desapareció el 2 de noviembre de 2025, mientras visitaba a su familia y asistía al Festival de Globos. Su última señal de celular fue registrada alrededor de las 5:00 a.m. del mismo día, y desde entonces su teléfono permanece apagado.

El reporte familiar indica que Emiliana salió en la noche acompañada de amigos, pero no regresó a su domicilio, lo que generó la alerta inicial. Las autoridades confirmaron que se han hecho recorridos en zonas urbanas y rurales, sin resultados positivos hasta ahora.

Autoridades y vecinos continúan la búsqueda de Emiliana Castrillón, mientras piden información que permita ubicar al hombre que la acompañaba en el video. - crédito @DagranAntioquia/X

Llamado de urgente

La Alcaldía de Venecia, la Gobernación de Antioquia y la Policía Nacional reiteran su llamado urgente a la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a localizar a Emiliana Castrillón. La colaboración de vecinos, amigos y transeúntes es fundamental para esclarecer los hechos y asegurar el regreso de la joven a su hogar.

“Desde la comunidad y la familia hacemos un llamado a la solidaridad: cualquier dato puede salvar a Emiliana”, concluyeron autoridades locales.