Hugo de Zela, canciller de Perú, advierte que “no es posible enfrentar aisladamente” el crimen organizado en la cumbre Celac-UE

El ministro de Relaciones Exteriores sostendrá reuniones bilaterales con representantes de Europa, América Latina y el Caribe, priorizando la coordinación en seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico durante la cumbre internacional - crédito Gobierno de Perú

La delegación peruana, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores Hugo de Zela, se alista para participar en la IV Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y/o de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), que se celebrará en Santa Marta, Colombia, del 8 al 10 de noviembre de 2025.

Según información oficial del Gobierno de Perú, el país asume un rol activo en este foro birregional, con el objetivo de impulsar una respuesta coordinada frente a la delincuencia organizada transnacional y fortalecer el diálogo en materia de seguridad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Gobierno de Perú ha señalado que el propósito principal de la presencia nacional en la cumbre es promover una acción conjunta entre América Latina, el Caribe y Europa para enfrentar el crimen organizado, fenómeno que, en palabras del canciller De Zela, “no es posible enfrentar aisladamente”.

La delegación peruana busca consolidar un espacio de diálogo de seguridad integral, en línea con la agenda prioritaria del país en foros multilaterales.

Durante el evento, el canciller De Zela desarrollará una agenda bilateral que contempla más de diez reuniones con sus pares de Europa, América Latina y el Caribe.

El ministro de Relaciones Exteriores sostendrá reuniones bilaterales con representantes de Europa, América Latina y el Caribe, priorizando la coordinación en seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico durante la cumbre internacional - crédito Cancillería

Entre los encuentros previstos destacan los programados con representantes de Brasil y Chile, así como con socios estratégicos de ambos bloques regionales. Además, el ministro sostendrá conversaciones con altas autoridades de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea, según detalló el Gobierno de Perú.

Las reuniones bilaterales estarán orientadas a coordinar acciones conjuntas y a canalizar oportunidades de cooperación en áreas consideradas prioritarias para el país.

El Gobierno de Perú ha subrayado que la seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico figuran entre los temas centrales de la agenda, reflejando la preocupación nacional por fortalecer la capacidad de respuesta ante desafíos transnacionales.

En este contexto, el canciller De Zela ha remarcado la importancia de la cooperación internacional y del diálogo de seguridad integral como herramientas fundamentales para enfrentar el crimen internacional. El Gobierno de Perú insiste en que la articulación de esfuerzos birregionales resulta indispensable para avanzar hacia soluciones efectivas y sostenibles en materia de seguridad.

Datos generales de la IV Celac

La IV Cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) se lleva a cabo en Santa Marta, Colombia, del 7 al 10 de noviembre de 2025.

Líderes de América Latina, el Caribe y Europa se reúnen en Santa Marta para impulsar cooperación en energía, educación y sostenibilidad, mientras la ausencia de figuras europeas marca el inicio del evento regional - crédito @CancilleriaCol/X

El encuentro reúne a líderes de América Latina, el Caribe y Europa para fortalecer la cooperación birregional en temas como transición energética, educación y desarrollo sostenible.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, inauguró la cumbre destacando la importancia de una relación más equitativa entre regiones. El evento está marcado por tensiones diplomáticas y la ausencia de figuras claves europeas, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

Estas ausencias se relacionan con la reciente inclusión de Petro en la Lista Clinton y acusaciones por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

La cumbre cuenta con la participación de doce jefes de Estado, seis vicepresidentes y veintitrés cancilleres. Entre los asistentes se encuentra el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que resalta la importancia de construir puentes entre Europa, América Latina y el Caribe.

También se realizó el Foro de la Sociedad Civil ALC–UE, en la que organizaciones sociales presentaron propuestas para una cooperación más equitativa e inclusiva.

La canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, llamó a abrir la política exterior a las voces sociales y transformar la cooperación en un ejercicio de corresponsabilidad.

La cita en Santa Marta evidencia tanto el potencial como las tensiones de una alianza estratégica que busca redefinir su papel ante los retos globales y las ausencias de líderes clave - crédito Gobernación de Magdalena

La agenda continúa centrada en la triple transición: energética, digital y ambiental, comercio sostenible y cooperación migratoria, buscando consolidar una voz unificada de la Celac ante los desafíos internacionales.