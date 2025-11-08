Colombia

Hugo de Zela, canciller de Perú, advierte que “no es posible enfrentar aisladamente” el crimen organizado en la cumbre Celac-UE

La delegación nacional, encabezada por el canciller Hugo de Zela, desarrollará una agenda de encuentros con autoridades internacionales para coordinar estrategias frente a amenazas transnacionales

Guardar
El ministro de Relaciones Exteriores
El ministro de Relaciones Exteriores sostendrá reuniones bilaterales con representantes de Europa, América Latina y el Caribe, priorizando la coordinación en seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico durante la cumbre internacional - crédito Gobierno de Perú

La delegación peruana, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores Hugo de Zela, se alista para participar en la IV Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y/o de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), que se celebrará en Santa Marta, Colombia, del 8 al 10 de noviembre de 2025.

Según información oficial del Gobierno de Perú, el país asume un rol activo en este foro birregional, con el objetivo de impulsar una respuesta coordinada frente a la delincuencia organizada transnacional y fortalecer el diálogo en materia de seguridad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Gobierno de Perú ha señalado que el propósito principal de la presencia nacional en la cumbre es promover una acción conjunta entre América Latina, el Caribe y Europa para enfrentar el crimen organizado, fenómeno que, en palabras del canciller De Zela, “no es posible enfrentar aisladamente”.

La delegación peruana busca consolidar un espacio de diálogo de seguridad integral, en línea con la agenda prioritaria del país en foros multilaterales.

Durante el evento, el canciller De Zela desarrollará una agenda bilateral que contempla más de diez reuniones con sus pares de Europa, América Latina y el Caribe.

El ministro de Relaciones Exteriores
El ministro de Relaciones Exteriores sostendrá reuniones bilaterales con representantes de Europa, América Latina y el Caribe, priorizando la coordinación en seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico durante la cumbre internacional - crédito Cancillería

Entre los encuentros previstos destacan los programados con representantes de Brasil y Chile, así como con socios estratégicos de ambos bloques regionales. Además, el ministro sostendrá conversaciones con altas autoridades de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea, según detalló el Gobierno de Perú.

Las reuniones bilaterales estarán orientadas a coordinar acciones conjuntas y a canalizar oportunidades de cooperación en áreas consideradas prioritarias para el país.

El Gobierno de Perú ha subrayado que la seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico figuran entre los temas centrales de la agenda, reflejando la preocupación nacional por fortalecer la capacidad de respuesta ante desafíos transnacionales.

En este contexto, el canciller De Zela ha remarcado la importancia de la cooperación internacional y del diálogo de seguridad integral como herramientas fundamentales para enfrentar el crimen internacional. El Gobierno de Perú insiste en que la articulación de esfuerzos birregionales resulta indispensable para avanzar hacia soluciones efectivas y sostenibles en materia de seguridad.

Datos generales de la IV Celac

La IV Cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) se lleva a cabo en Santa Marta, Colombia, del 7 al 10 de noviembre de 2025.

Líderes de América Latina, el
Líderes de América Latina, el Caribe y Europa se reúnen en Santa Marta para impulsar cooperación en energía, educación y sostenibilidad, mientras la ausencia de figuras europeas marca el inicio del evento regional - crédito @CancilleriaCol/X

El encuentro reúne a líderes de América Latina, el Caribe y Europa para fortalecer la cooperación birregional en temas como transición energética, educación y desarrollo sostenible.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, inauguró la cumbre destacando la importancia de una relación más equitativa entre regiones. El evento está marcado por tensiones diplomáticas y la ausencia de figuras claves europeas, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

Estas ausencias se relacionan con la reciente inclusión de Petro en la Lista Clinton y acusaciones por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

La cumbre cuenta con la participación de doce jefes de Estado, seis vicepresidentes y veintitrés cancilleres. Entre los asistentes se encuentra el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que resalta la importancia de construir puentes entre Europa, América Latina y el Caribe.

También se realizó el Foro de la Sociedad Civil ALC–UE, en la que organizaciones sociales presentaron propuestas para una cooperación más equitativa e inclusiva.

La canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, llamó a abrir la política exterior a las voces sociales y transformar la cooperación en un ejercicio de corresponsabilidad.

La cita en Santa Marta
La cita en Santa Marta evidencia tanto el potencial como las tensiones de una alianza estratégica que busca redefinir su papel ante los retos globales y las ausencias de líderes clave - crédito Gobernación de Magdalena

La agenda continúa centrada en la triple transición: energética, digital y ambiental, comercio sostenible y cooperación migratoria, buscando consolidar una voz unificada de la Celac ante los desafíos internacionales.

Temas Relacionados

IV Cumbre CELAC-UEGobierno de PerúHugo de ZelaDelincuencia organizada transnacionalSanta MartaCooperación internacionalColombia-Noticias

Más Noticias

En imágenes |Daños en las instalaciones del Batallón Simón Bolívar de Tunja tras el atentado; ofrecen 100 millones por información de los responsables

El hallazgo de una volqueta cargada con explosivos en el barrio Prados de Alcalá y la explosión dentro del Batallón Simón Bolívar mantienen en máxima alerta a Tunja

En imágenes |Daños en las

Canciller destacó que la IV Cumbre Celac–UE avanzará gracias a la apuesta de Colombia por los países de la región

Santa Marta asume un papel protagónico como punto de encuentro para diplomáticos y líderes, que llegan a la ciudad atraídos por la oportunidad de fortalecer la cooperación birregional

Canciller destacó que la IV

La Segura muestra la cicatriz de su cirugía y habla sin filtros sobre el doloroso postoperatorio: “Me duele hasta el pelo”

Con su característico humor y franqueza, Natalia Segura relató a sus seguidores el impacto físico y emocional de la cirugía, dejando claro que el camino hacia la recuperación no ha sido nada fácil

La Segura muestra la cicatriz

Integración Tigo–Movistar en Colombia genera alerta en operadores alternativos por posible impacto competitivo

Empresas de menor escala advierten que la integración de los gigantes de telecomunicaciones podría concentrar el mercado y afectar la competencia, por lo que piden condicionamientos claros y efectivos a la operación

Integración Tigo–Movistar en Colombia genera

Los más buscados en Colombia por el delito de feminicidio: tras anuncio del cartel que reveló la Policía Nacional

Atlántico, Cundinamarca y Santander concentran los puntos en donde se registraron los actos de violencia en contra de las mujeres

Los más buscados en Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

ENTRETENIMIENTO

La Segura muestra la cicatriz

La Segura muestra la cicatriz de su cirugía y habla sin filtros sobre el doloroso postoperatorio: “Me duele hasta el pelo”

Así fue el duro regaño de los jurados de ‘MasterChef Celebrity’ tras un complicado reto creativo: “Ninguno está al nivel del top 7”

Desafío, convivencia y estrategias: este es el tercer grupo de aspirantes que se preparan para la votación en ‘La casa de los famosos Colombia’

Karina García reveló la millonada que cobra en tan solo dos horas: “Depende del evento”

Aída Merlano pidió respeto por la privacidad de su nieto y le hizo reclamo a su hija Aida Victoria y a Juan David Tejada: “Ese niño no pidió venir al mundo”

Deportes

Unión Berlín da la pelea

Unión Berlín da la pelea y corta la racha de victorias al Bayern Múnich, que mantiene el invicto: 2-2 en la Bundesliga con gol de Luis Díaz

La fiesta de Atlético Nacional en la semifinal de la Copa Colombia tuvo consecuencias: la millonaria sanción que recibió el verde

Hernán Torres analizó la eliminación de Millonarios y habló de su continuidad para la temporada 2026: “Tomar decisiones”

Union Berlín vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver Luis Díaz por la fecha 10 de la Bundesliga

Juan Fernando Quintero, la baja más sensible de la selección Colombia en los amistosos: esta es la razón