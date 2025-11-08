Colombia

Exprocurador afirmó que la extradición condenó a Colombia a vivir una década llena de muertes

Alfonso Gómez Méndez indicó que la toma del Palacio de Justicia se pudo evitar aceptando las peticiones de los narcos de la época

Guardar
Enviar criminales a Estados Unidos
Enviar criminales a Estados Unidos fue una de las claves del conflicto interno que se vivió en Colombia en los 80 y 90 - crédito EFE

Debido a que en las últimas jornadas se ha hablado de las responsabilidades del Estado en lo registrado durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, varios personajes relevantes de la época han expresado su postura al respecto.

Uno de ellos fue el exprocurador y exfiscal Alfonso Gómez Méndez, que en diálogo con Noticias Caracol afirmó que uno de los problemas de Colombia en esa década fue la extradición.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras recordar que el mayor miedo de los capos de la época era ser enviados a Estados Unidos, Gómez Méndez aseguró que Colombia habría evitado una década de muertes si se hubiera derogado el tratado de extradición en los 80.

Cabe recordar que organizaciones delictivas como el cartel de Medellín manifestaban que preferían una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos, lo que consolidaron como un eslogan durante la guerra que sostuvieron contra el Estado.

Gómez Méndez indicó que Colombia
Gómez Méndez indicó que Colombia le ha dado más importancia a la toma en la actualidad que en esa época - crédito Colprensa

Para argumentar su postura, Gómez Méndez indicó que el presidente Belisario Betancur no estaba a favor de la extradición, a pesar de la presión mediática que había sobre el tema en ese momento.

“Es uno de los aspectos. La extradición trajo el crujir de dientes, los narcotraficantes comenzaron una arremetida contra el tratado, primero lo quisieron tumbar. El presidente Betancur se abstuvo de aplicarlo con el argumento de la soberanía nacional”, indicó el exprocurador.

Para el exfiscal, el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla marcó el inicio de una guerra interna, que se pudo evitar aceptando las peticiones de los narcotraficantes.

“Solo cuando matan a Rodrigo empiezan a mirar el tratado. Los capos se van para Panamá, que era un refugio del M-19. Hablan de negociación y los narcos pedían que los procesaran en Colombia y que ellos entregaban las rutas”.

Se afirma que uno de
Se afirma que uno de los objetivos del M-19 era quemar los documentos de la ponencía sobre la extradición - crédito Colprensa

El exprocurador recordó que el gobierno iba a aceptar firmar un acuerdo de paz con el cartel de Medellín hasta que se filtró la noticia, lo que terminó en varias masacres, incluyendo la toma del Palacio de Justicia.

Se filtró esa noticia y si les hubieran hecho caso, hubiéramos evitado muchos muertos. El día del palacio se llevaba una ponencia para mantenerlo, pero desde antes había una carrera criminal para evitar ser extraditados, para tumbar la extradición”, recordó Gómez Méndez.

Gómez Méndez lamentó que en la constitución del 91 se hubiera aceptado la petición de los criminales, puesto que ya era tarde y Colombia había padecido de hechos irreparables.

En la constituyente hicieron lo que ellos buscaban. La toma del Palacio tenía un objetivo político por Betancur, pero en las peticiones estaba derogar el tratado de extradición, pero no era por los expedientes, todo eso no era para quemarlos, no tiene sentido”.

Gómez Méndez indicó que existió
Gómez Méndez indicó que existió un pacto de silencio entre todas las partes - crédito Colprensa

En la parte final, cuestionó la importancia que se le dio a todo lo relacionado con la toma del Palacio de Justicia en los 80, recordando que en más de una ocasión se bloqueó el avance de las investigaciones.

Para Gómez Méndez, un ejemplo de ello fue que en el Congreso no se quiso discutir la responsabilidad del Estado y las Fuerzas Militares en lo registrado; además de que se aceptó que los militantes del M-19 pudieran recibir una amnistía en las que no se les pidió decir la verdad sobre sus crímenes.

“Empezando por el M-19, salieron a criticar que no había que hacer nada. Ellos no le han dicho toda la verdad al país, recibieron amnistía sin exigirles verdad. Yo lo viví como representante, no querían debatir porque el homenaje era no hacer debates”, puntualizó Alfonso Gómez Méndez, que dejó la puerta abierta a la posibilidad de escribir un libro sobre lo que sabe de este y más hechos de la historia del país.

Temas Relacionados

Toma del Palacio de JusticiaPablo EscobarExtradiciónCartel de MedellínM-19Alfonso Gómez MéndezColombia-Noticias

Más Noticias

Miguel Uribe Londoño reveló que el régimen venezolano habría sido el que facilitó el dinero para asesinar a su hijo: “Van a estar salpicados”

El precandidato presidencial planteó la necesidad de esclarecer la identidad de quien dio la orden en Colombia y la del autor intelectual del magnicidio

Miguel Uribe Londoño reveló que

Los detalles del llamado a juicio que vinculaba a Petro y otros comandantes del M-19 por la toma del Palacio de Justicia

Un año antes de la firma del acuerdo de paz, un juez intentó condenar a los militantes del grupo guerrillero por lo registrado entre el 6 y 7 de noviembre de 1985

Los detalles del llamado a

Cayeron cuatro integrantes de Los Lobos, responsables del robo de $8.778 millones en el aeropuerto de Riohacha: así operaban

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, los delincuentes también sería los autores de un intento de hurto al Banco de La República, el 1 de octubre, en Santa Marta

Cayeron cuatro integrantes de Los

El estremecedor relato del presidente del Consejo de Estado en 1985 sobre la toma del Palacio de Justicia: “No éramos más que basura entre dos bandos”

A los 92 años, el exmagistrado Carlos Betancur Mejía recordó los hechos que presenció desde el Palacio de Justicia, en medio del caos y las balas que acabaron con la vida de sus colegas

El estremecedor relato del presidente

Resultados Chontico Día y Noche 7 de noviembre 2025: los números ganadores del último sorteo

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Resultados Chontico Día y Noche
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

ENTRETENIMIENTO

Alci Acosta no recibe regalías

Alci Acosta no recibe regalías por sus grabaciones originales, según detalló su hijo: “Solo vivía de los shows y sus ahorros”

Familia de Alejandra Villafañe destapó lo que hay detrás de las críticas y pullas a Raúl Ocampo: “Inaudito y cruel”

Paola Jara y Jessi Uribe presentan nueva canción juntos y reflexionan sobre la paternidad: “Es como esa cita a ciegas para conocer el amor de mi vida”

Las películas favoritas del público en Netflix Colombia

Estas son las series de moda en Netflix Colombia hoy

Deportes

Millonarios dio por terminada la

Millonarios dio por terminada la temporada 2025: oficialmente quedó eliminado de la Liga BetPlay

Hugo Rodallega descartó la llegada de Farías a Santa Fe y anticipó que el Cardenal jugará los cuadrangulares

Así fue como Néstor Lorenzo le hizo un favor a Atlético Nacional y América de Cali: todo por la convocatoria de selección Colombia

Juan Pablo Montoya relató lo que hubo detrás del boicot a la Fórmula 1 en el GP de Estados Unidos de 2005: “No fue un pacto”

Así va la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana en 2026