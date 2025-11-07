Tras el revuelo nacional, Fernando Oviedo, señalado maltratador de un perro en Caucasia, Antioquia, se entregó a las autoridades

Alcalde de Sonsón, Antioquia, afirmó que se estaba coordinando la entrega del criminal para su proceso de judicialización - crédito @Juandzp21/X

En la tarde del viernes 7 de noviembre de 2025, se confirmó que Fernando Alonso Oviedo se entregó ante las autoridades en Yurumal (Antioquia), luego de que figurara como el presunto responsable de asesinar a golpes a un perro en Caucasia (Antioquia).

Fue hacia el mediodía que el alcalde de Sonsón, Juan Diego Zuluaga, municipio donde reside el sujeto, anunció que el señalado maltratador se entregó a las autoridades ante el revuelo mediático que produjo este caso de maltrato animal.

En un video adjunto, Zuluaga indicó que la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional se encontraban coordinando la entrega del implicado para formalizar su proceso judicial, luego de que el caso se volviera viral y causara una ola de indignación en el país.

La senadora Andrea Padilla afirmó que se hará especial seguimiento a este caso - crédito Andrea Padilla/Facebook

Los hechos

El hecho tuvo lugar en el municipio de Caucasia, donde, según las denuncias de los vecinos, Oviedo habría atacado al canino tras supuestamente sorprenderlo robando un pedazo de carne durante un asado.

La agresión quedó registrada en un video ampliamente difundido en redes sociales, en el que se observa cómo Oviedo toma al perro de sus patas traseras, lo golpea repetidamente al animal con un palo y le propina varias patadas. Testigos aseguran que el perro murió debido a la gravedad de los golpes recibidos.

El alcalde de Sonsón confirmó la captura del criminal - crédito @juandzp21/X

Recompensas ofrecidas tras conocerse el acto demencial contra el canino

Una vez se conoció el aberrante acto criminal, Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, ofreció una recompensa de $50 millones para quien aportara información que permitiera ubicar y capturar al agresor.

“Para este sujeto que maltrató un perrito con crueldad excesiva, no hay un hueco en la Tierra lo suficientemente grande para esconderse”, afirmó Rendón en su publicación en X. El alcalde Zuluaga agradeció públicamente el respaldo y la recompensa ofrecida, así como el acompañamiento de la administración departamental y la Policía en las labores de búsqueda.

Asimismo, el cantante de música popular Giovanny Ayala también se sumó a las acciones de presión social y anunció, a través de sus redes sociales, una recompensa adicional de $30 millones. Ayala hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con información y enfatizó la importancia de prevenir nuevos hechos violentos contra mascotas.

Giovanny Ayala también sumó una recompensa para capturar al presunto maltratador - crédito GiovannyAyalaOficial/Instagram

Otros ciudadanos, como el abogado Jhon Turizo, también se había sumado a la iniciativas de recompensas para ubicar con prontitud al criminal, que ahora capturado se enfrentaría a la Ley Ángel, con penas de hasta 56 meses de prisión en hechos considerados graves.

“Yo ofrezco $5 millones más de mi patrimonio limitado, invito la ciudadanía a que hagamos una Vaca y aumentamos la recompensa por este ASESINO FERNANDO Oviedo que a punta de golpizas acabó con la vida de un cachorro en el bajo Cauca Antioqueño (sic)”, fue el mensaje del jurista en la red social X.

Ciudadanos indignados con el caso también ofrecieron recompensas - crédito @JhonTruizoh/X

Y es que las redes sociales desempeñaron un papel clave en la presión social que condujo a la decisión del implicado de entregarse. “Este es el logro de todo un país y muestra el lado positivo de las redes sociales”, afirmó Zuluaga, y aseguró seguimiento del proceso para que se haga justicia.

Entre tanto, la senadora animalista Andrea Padilla confirmó que la entrega de Oviedo es inminente y agradeció a quienes contribuyeron a difundir la imagen del “se busca”. Padilla recalcó: “El criminal que torturó al perrito hasta probablemente causarle la muerte, se entregará a las autoridades... estamos absolutamente encima de este caso, esperando y exigiendo junto a ustedes que haya justicia animal”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió que caiga todo el peso de la ley en este nuevo caso de maltrato animal - crédito @FicoGutiérrez/X

Finalmente, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su rechazo al hecho y solicitó que las autoridades avancen en la captura del responsable. “NO al maltrato animal. Qué dolor tan grande que un salvaje como Fernando Alonso Oviedo haya agredido de una forma tan cruel y violenta a un perrito... Esto nos tiene que doler a todos como sociedad”, escribió Gutiérrez.