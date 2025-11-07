Joven capturada en Medellín señalada de pertenecer a La Terraza sería la reclutadora de ‘mulas’ para enviar con droga a Europa y EE. UU.

Laura Inés Arroyave Rincón permanece privada de la libertad pese a no haber aceptado cargos en su audiencia de imputación - crédito Fiscalía General de la Nación

La detención de una joven colombiana identificada como Laura Inés Arroyave Rincón en Medellín (Antioquia) representó para las autoridades colombianas un avance clave contra la estructura de La Terraza, una de las organizaciones criminales más antiguas y peligrosas del Valle de Aburrá.

La mujer fue señalada como una ficha fundamental en el entramado de tráfico internacional de drogas coordinado desde Antioquia hacia diversos destinos en América y Europa.

Dentro de los detalles de la diligencia judicial se precisó hasta el momento que un juez de control de garantías ordenó su detención preventiva en centro carcelario, luego de la imputación formal del delito de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico por parte de la Fiscalía General de la Nación, destacó El Colombiano.

La detención se produjo tras una exhaustiva investigación liderada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que documentó el funcionamiento de esta red durante al menos cuatro años, entre 2019 y 2022.

Según los relatos de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Fiscalía, Arroyave Rincón habría jugado un papel central al reclutar y seducir jóvenes en varios municipios de Antioquia.

Las redes de envío de droga operan en algunos casos, valiéndose de las necesidad de personas de escasos recursos o que al no conseguir empleo, terminan aceptando llevar la droga, arriesgándose no solo a ser capturados, sino también a morir por una sobredosis - crédito Pexels

El rol de la mujer capturada en Medellín y que haría parte de La Terraza

La labor de la acusada consistía en convencer a hombres y mujeres para que actuaran como “mulas”, es decir, como correos humanos encargados de transportar sustancias ilegales hacia destinos como Estados Unidos, Europa, Centroamérica y países de Sudamérica, siendo Argentina uno de los principales mercados receptores.

La investigación dejó al descubierto que estos jóvenes eran enviados a los distintos países con estupefacientes ocultos tanto en equipajes como adheridos o incluidos en el propio cuerpo, en una modalidad que continúa siendo de las más riesgosas dentro del conocido tráfico transnacional.

“La hoy capturada habría participado activamente en el transporte, realizando viajes hasta Argentina para la comercialización transnacional de los estupefacientes”, detalló la fiscal por parte del ente investigador durante la audiencia de imputación.

En medio de la judicialización, la procesada optó por no aceptar los cargos, aunque la Fiscalía señaló desde su representante contar con pruebas suficientes sobre su presunta implicación en estas actividades ilegales.

El ente acusador resaltó que los últimos golpes dados a este red criminal forma parte de una estrategia más amplia para desmontar la estructura logística y financiera de La Terraza, un grupo cuya organización permite sostener millonarias rentas mediante múltiples mecanismos de transporte y comercialización de estupefacientes.

Las redes criminales que buscan enviar droga fuera del país se aprovechan de jóvenes que, debido a la falta de recursos y valiéndose de su necesidad, les ofrece elevados pagos por hacer estos viajes, pero expuestos a un riesgo gigante en caso de ser descubiertos: la cárcel - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa

Las autoridades colombianas buscan dar más golpes a La Terraza, la organización criminal del Valle de Aburrá

Sumado a todo lo anterior, el caso de Arroyave Rincón no es aislado, puesto que la Fiscalía informó dentro de los detalles de este nuevo caso que al menos 30 integrantes de esta organización han sido condenados por hechos similares, y luego de alcanzar preacuerdos con la justicia.

Entre ellos, figuran tres exmiembros de la Policía Nacional, lo que evidencia el nivel de infiltración y la complejidad operativa de La Terraza, una entidad delictiva que ha logrado extender su poder más allá del territorio antioqueño.

“El grupo ha perfeccionado técnicas de captación y envío ilegal, permitiendo que su red funcione bajo modalidades de outsourcing criminal”, explicaron voceros de la judicialización citados por El Tiempo.

Esta estructura descentralizada permite a los cabecillas mantenerse al margen de la exposición directa, delegando tareas de alto riesgo a intermediarios reclutados mediante estrategias de presión o de promesas económicas difíciles de rechazar para jóvenes en situación de vulnerabilidad.

El 16 de junio de 2025 fue capturado alias Yordi en Armenia (Quindío), que es considerado uno de los capos de banda criminal La Terraza de Medellín - crédito Policía

La segunda estrategia de La Terraza para enviar droga aparte de jóvenes ‘mulas’: las empresas de mensajería

Las acciones contra la organización no se detuvieron con la detención de Arroyave Rincón.

Semanas antes, las autoridades lograron capturar a Juan Sebastián Buitrago Taborda (33 años), conocido como alias El Flaco, otro actor clave señalado como un “enlace invisible” con redes delictivas europeas, detalló la fuente al periódico bogotano.

Las acusaciones indican que “El Flaco” actuaba bajo un esquema diferente al de las ‘mulas’: su función consistía en camuflar la droga en maletas y ropa, utilizando empresas de mensajería internacional como medio de traslado.

Según las cuentas oficiales, solo este nodo logístico lograba facilitar movimientos de hasta 5.000 millones de pesos mensuales asociados al narcotráfico. Una mina de oro si se ve desde un punto en el que no se expone ninguna persona en la terminal aérea, haciendo más complejo para las autoridades.

Alias el Flaco fue detenido a comienzos de octubre de 2025, pero sobre él figura una condena que se ordenó en 2024 - crédito Policía Nacional

El camuflaje y envíos mediante paquetería internacional representan variantes de exportación ilícita que dificultan el rastreo e incrementan la capacidad de operación de organizaciones como La Terraza. Las investigaciones detallan que los envíos tenían como principal destino ciudades europeas como París, Berlín y Ámsterdam, donde existen redes de recepción y distribución conectadas al grupo criminal.

El fiscal asignado al caso recalcó: “Nuestra labor busca no solo la captura, sino la desarticulación permanente de las finanzas ilícitas y la red de reclutamiento que pone en riesgo la vida de jóvenes colombianos”.

El patrón evidenciado en los informes confirma que la logística de la droga desde Medellín incluye rutas aéreas y marítimas, además de la utilización de empresas legales como fachada para el tráfico internacional de droga.