Colombia

Joven capturada en Medellín señalada de pertenecer a La Terraza sería la reclutadora de ‘mulas’ para enviar con droga a Europa y EE. UU.

Laura Inés Arroyave Rincón es señalada como una ficha fundamental en el entramado de tráfico internacional de drogas coordinado desde Antioquia hacia diversos destinos en América y Europa

Guardar
Laura Inés Arroyave Rincón permanece
Laura Inés Arroyave Rincón permanece privada de la libertad pese a no haber aceptado cargos en su audiencia de imputación - crédito Fiscalía General de la Nación

La detención de una joven colombiana identificada como Laura Inés Arroyave Rincón en Medellín (Antioquia) representó para las autoridades colombianas un avance clave contra la estructura de La Terraza, una de las organizaciones criminales más antiguas y peligrosas del Valle de Aburrá.

La mujer fue señalada como una ficha fundamental en el entramado de tráfico internacional de drogas coordinado desde Antioquia hacia diversos destinos en América y Europa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Dentro de los detalles de la diligencia judicial se precisó hasta el momento que un juez de control de garantías ordenó su detención preventiva en centro carcelario, luego de la imputación formal del delito de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico por parte de la Fiscalía General de la Nación, destacó El Colombiano.

La detención se produjo tras una exhaustiva investigación liderada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que documentó el funcionamiento de esta red durante al menos cuatro años, entre 2019 y 2022.

Según los relatos de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Fiscalía, Arroyave Rincón habría jugado un papel central al reclutar y seducir jóvenes en varios municipios de Antioquia.

Las redes de envío de
Las redes de envío de droga operan en algunos casos, valiéndose de las necesidad de personas de escasos recursos o que al no conseguir empleo, terminan aceptando llevar la droga, arriesgándose no solo a ser capturados, sino también a morir por una sobredosis - crédito Pexels

El rol de la mujer capturada en Medellín y que haría parte de La Terraza

La labor de la acusada consistía en convencer a hombres y mujeres para que actuaran como “mulas”, es decir, como correos humanos encargados de transportar sustancias ilegales hacia destinos como Estados Unidos, Europa, Centroamérica y países de Sudamérica, siendo Argentina uno de los principales mercados receptores.

La investigación dejó al descubierto que estos jóvenes eran enviados a los distintos países con estupefacientes ocultos tanto en equipajes como adheridos o incluidos en el propio cuerpo, en una modalidad que continúa siendo de las más riesgosas dentro del conocido tráfico transnacional.

“La hoy capturada habría participado activamente en el transporte, realizando viajes hasta Argentina para la comercialización transnacional de los estupefacientes”, detalló la fiscal por parte del ente investigador durante la audiencia de imputación.

En medio de la judicialización, la procesada optó por no aceptar los cargos, aunque la Fiscalía señaló desde su representante contar con pruebas suficientes sobre su presunta implicación en estas actividades ilegales.

El ente acusador resaltó que los últimos golpes dados a este red criminal forma parte de una estrategia más amplia para desmontar la estructura logística y financiera de La Terraza, un grupo cuya organización permite sostener millonarias rentas mediante múltiples mecanismos de transporte y comercialización de estupefacientes.

Las redes criminales que buscan
Las redes criminales que buscan enviar droga fuera del país se aprovechan de jóvenes que, debido a la falta de recursos y valiéndose de su necesidad, les ofrece elevados pagos por hacer estos viajes, pero expuestos a un riesgo gigante en caso de ser descubiertos: la cárcel - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa

Las autoridades colombianas buscan dar más golpes a La Terraza, la organización criminal del Valle de Aburrá

Sumado a todo lo anterior, el caso de Arroyave Rincón no es aislado, puesto que la Fiscalía informó dentro de los detalles de este nuevo caso que al menos 30 integrantes de esta organización han sido condenados por hechos similares, y luego de alcanzar preacuerdos con la justicia.

Entre ellos, figuran tres exmiembros de la Policía Nacional, lo que evidencia el nivel de infiltración y la complejidad operativa de La Terraza, una entidad delictiva que ha logrado extender su poder más allá del territorio antioqueño.

“El grupo ha perfeccionado técnicas de captación y envío ilegal, permitiendo que su red funcione bajo modalidades de outsourcing criminal”, explicaron voceros de la judicialización citados por El Tiempo.

Esta estructura descentralizada permite a los cabecillas mantenerse al margen de la exposición directa, delegando tareas de alto riesgo a intermediarios reclutados mediante estrategias de presión o de promesas económicas difíciles de rechazar para jóvenes en situación de vulnerabilidad.

El 16 de junio de
El 16 de junio de 2025 fue capturado alias Yordi en Armenia (Quindío), que es considerado uno de los capos de banda criminal La Terraza de Medellín - crédito Policía

La segunda estrategia de La Terraza para enviar droga aparte de jóvenes ‘mulas’: las empresas de mensajería

Las acciones contra la organización no se detuvieron con la detención de Arroyave Rincón.

Semanas antes, las autoridades lograron capturar a Juan Sebastián Buitrago Taborda (33 años), conocido como alias El Flaco, otro actor clave señalado como un “enlace invisible” con redes delictivas europeas, detalló la fuente al periódico bogotano.

Las acusaciones indican que “El Flaco” actuaba bajo un esquema diferente al de las ‘mulas’: su función consistía en camuflar la droga en maletas y ropa, utilizando empresas de mensajería internacional como medio de traslado.

Según las cuentas oficiales, solo este nodo logístico lograba facilitar movimientos de hasta 5.000 millones de pesos mensuales asociados al narcotráfico. Una mina de oro si se ve desde un punto en el que no se expone ninguna persona en la terminal aérea, haciendo más complejo para las autoridades.

Alias el Flaco fue detenido
Alias el Flaco fue detenido a comienzos de octubre de 2025, pero sobre él figura una condena que se ordenó en 2024 - crédito Policía Nacional

El camuflaje y envíos mediante paquetería internacional representan variantes de exportación ilícita que dificultan el rastreo e incrementan la capacidad de operación de organizaciones como La Terraza. Las investigaciones detallan que los envíos tenían como principal destino ciudades europeas como París, Berlín y Ámsterdam, donde existen redes de recepción y distribución conectadas al grupo criminal.

El fiscal asignado al caso recalcó: “Nuestra labor busca no solo la captura, sino la desarticulación permanente de las finanzas ilícitas y la red de reclutamiento que pone en riesgo la vida de jóvenes colombianos”.

El patrón evidenciado en los informes confirma que la logística de la droga desde Medellín incluye rutas aéreas y marítimas, además de la utilización de empresas legales como fachada para el tráfico internacional de droga.

Temas Relacionados

Captura en MedellínLa TerrazaRed de narcotráficoArgentinaAntioquiaEnvío de droga desde ColombiaLaura Inés Arroyave RincónReclutadora de mulasValle de AburráAlias el FlacoEmpresas de mensajeríaColombia-Noticias

Más Noticias

Así va la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana en 2026

Previo al inicio de la jornada 19 del campeonato, la pelea por llegar a los torneos de Conmebol está en su mejor momento y algunos equipos, incluso al borde de la eliminación, se juegan todo

Así va la tabla de

La historia del único juez que llamó a juicio a la cúpula del M-19 por la toma del Palacio de Justicia

Debido a una amnistía que recibieron los miembros del grupo armado en el proceso de paz que se firmó con el Estado, nadie fue condenado por lo registrado entre el 6 y 7 de noviembre de 1985

La historia del único juez

Euro: cotización de cierre hoy 7 de noviembre en Colombia

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy

Dólar: cotización de cierre hoy 7 de noviembre en Colombia

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar: cotización de cierre hoy

Resultados Sinuano Día 7 de noviembre: todos los números ganadores del último sorteo

Como todos los viernes, este tradicional sorteo colombiano anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultados Sinuano Día 7 de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

ENTRETENIMIENTO

Raúl Ocampo y la familia

Raúl Ocampo y la familia de Alejandra Villafañe siguen enfrentados por las últimas declaraciones del participante de “MasterChef”: “Tu historia merece ser recordada con verdad”

Jessi Uribe reveló uno de sus mayores temores a solo días de que Paola Jara dé a luz a su hija: “Me da susto desmayarme”

Yina Calderón protagonizó nuevo altercado en La mansión de Luinny: “Maldita transformer”

Koral Costa defendió a Omar Murillo de comentario racista: “¿A las mujeres blancas por qué les gustan tanto los negros?”

Esta es la millonada que perdió Katiuska por su expulsión del Desafío 2025: la participante rompió las reglas y se quedó sin dinero

Deportes

Así va la tabla de

Así va la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana en 2026

Este es el equipo del fútbol colombiano que ficharía a Carlos Darwin Quintero: “Llegó a un acuerdo verbal”

Union Berlin vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver Luis Díaz por la fecha 10 de la Bundesliga

Colombia no pudo con El Salvador en la fecha 2 del Mundial Sub-17 de Qatar: qué fue lo que pasó en Doha

Así quedó Colombia en el grupo G en el Mundial Sub-17 tras el empate ante El Salvador: la “Tricolor” se juega la clasificación ante Corea del Norte