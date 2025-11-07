Por qué expulsaron a Katiuska del ‘Desafío Siglo XXI’: estas fueron las duras palabras de Andrea Serna para la deportista

La salida inmediata de la participante sacudió la competencia luego de que se comprobara la divulgación de información confidencial - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

El capitulo del 6 de noviembre de 2025 del Desafío Siglo XXI cambió el rumbo del juego, después de que la presentadora Andrea Serna interrumpiera la jornada de descanso de los semifinalistas con un anuncio inesperado: una de las participantes debía abandonar la competencia de manera inmediata por una falta grave en contra del programa.

Durante la emisión, los concursantes se encontraban en sus hogares, disfrutando de un reencuentro con sus familias tras un largo periodo de aislamiento. Este momento se vio afectado cuando Andrea Serna convocó a todos para comunicarles una decisión que, según sus palabras, respondía a la necesidad de preservar los valores fundamentales del concurso.

La presentadora enfatizó la importancia de la integridad y la honestidad, afirmando: “En este programa, seguimos creyendo en algo que para muchos parece haberse desvanecido. Aquí creemos en la palabra. Le damos valor a lo que se promete. En últimas, seguimos siendo defensores de los valores, de los principios. Quizás por eso, por mantenernos firmes a esos principios, es que este programa lleva 21 años al aire”.

La presentadora interrumpió la convivencia de los semifinalistas para informar la salida de una concursante, tras confirmarse que su entorno filtró datos sensibles - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

La gravedad de la situación se hizo evidente cuando Andrea Serna detalló el motivo de la expulsión, pues explicó que personas cercanas a la participante divulgaron información clasificada, lo que se tomó como una traición a la confianza y al esfuerzo colectivo del equipo de producción y de los propios concursantes.

“Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero. Esa acción traicionó la confianza que construimos juntos y afectó el esfuerzo de todos los que hacemos posible esta aventura. Por esta razón, esta participante debe abandonar inmediatamente la competencia”, declaró la presentadora, demostrando la seriedad de la infracción.

¿Qué dijo Katiuska tras su eliminación?

La reacción de Katiuska, la participante implicada, no se hizo esperar y tras el anuncio y ante la sorpresa de sus compañeros, asumió la responsabilidad de lo ocurrido, aunque indicó que no fue directamente su culpa.

“Sé que es mi responsabilidad, aunque no haya sido mi culpa, es mi responsabilidad (…) pensar en que todo el esfuerzo se fue. Toca saber en quién confiar, aprender de los errores, a veces uno comete errores por inocente o por confiado. Agradecer y seguir adelante”. Su salida representó un golpe tanto para ella como para el grupo, ya que era considerada una competidora fuerte y con posibilidades de alcanzar la victoria.

Katiuska se mostró arrepentida, aunque aseguró que no es su responsabilidad - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Andrea Serna, al dirigirse a Katiuska, lamentó la decisión, pero reiteró la importancia de mantener la honestidad como pilar del programa: “Te veía como una mujer fuerte, disciplinada y como una posible ganadora, pero este juego como la vida misma se construye sobre la honestidad y los valores que elegimos defender. Siempre he tenido claro que la competencia termina, pero los valores se quedan, ese es el verdadero desafío”, afirmó la presentadora.

Asimismo, la famosa conductora del programa añadió que la decisión le costó la posibilidad de llevarse el millonario premio y el reconocimiento de todo el país: “Este es uno de los momentos que duele, nadie gana con una decisión como esta. Katiuska ve interrumpido su sueño en el Desafío y nosotros perdemos a una competidora valiosa. Hay algo que jamás podemos traicionar: el cumplimiento de las reglas”.

La presentadora Andrea Serna sorprendió a todos al recalcar la importancia de los valores - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

La expulsión de Katiuska cambió completamente la recta final de Desafío Siglo XXI, y sirvió como un recordatorio para todos los participantes y el público en general, con el fin de demostrar que la transparencia y el respeto por las normas son inquebrantables dentro de la competencia que se ha consolidado como una de las favoritas de los colombianos durante años.