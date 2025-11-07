Colombia

Más de 190 mil ofertas laborales en Colombia: empleos disponibles este noviembre de 2025

Empresas nacionales e internacionales buscan técnicos, tecnólogos y profesionales para ocupar cargos con estabilidad y beneficios

Entrevista profesional en oficina moderna
Entrevista profesional en oficina moderna - VisualesIA ScribNews

Más de 190.000 oportunidades laborales están disponibles en Colombia al comenzar noviembre de 2025, con vacantes para técnicos, tecnólogos y profesionales que buscan estabilidad y crecimiento. Las ofertas se concentran en áreas como servicios, tecnología, atención al cliente, logística y administración, y son gestionadas a través de la plataforma Magneto, que agrupa convocatorias de distintas empresas a nivel nacional.

De acuerdo con el portal, muchas de las posiciones ofrecen contratos a término indefinido y beneficios como capacitaciones, programas de desarrollo profesional y planes de bienestar, diseñados para fortalecer las competencias del personal y su proyección dentro de cada compañía.

Haciendo filas para convocatoria de
Haciendo filas para convocatoria de empleos | (Andina)

Para aplicar a las vacantes, los interesados deben crear un perfil profesional en Magneto, completar su información laboral y postularse sin costo a las ofertas que correspondan con su experiencia o formación académica.

Entre las oportunidades más destacadas del mes figuran los siguientes cargos:

Técnico de hoteles – Bogotá D. C. (Aviatur)

  • Salario: entre $2.000.000 y $2.800.000
  • Contrato: a término indefinidoEl cargo consiste en gestionar la venta y operación de servicios hoteleros, atendiendo solicitudes a través de plataformas digitales y garantizando un servicio al cliente de calidad.Requisitos: técnico en áreas administrativas, comerciales, turísticas u hoteleras, con al menos un año de experiencia. La labor es presencial y se cumple de lunes a sábado.

Asesor comercial – Medellín (Banco de Occidente)

  • Salario: de $1.500.000 a $2.699.000
  • Contrato: a término indefinidoEl puesto está orientado a la gestión de productos financieros como cuentas de ahorro, CDT, créditos y fiducias. Entre las funciones principales están cumplir metas comerciales, atender usuarios y administrar la base de clientes asignada.Requisitos: tecnólogo o profesional en carreras administrativas, financieras o comerciales, con al menos un año de experiencia en áreas de análisis financiero o procesos crediticios.
- crédito Freepik
- crédito Freepik

Analista de formación y desarrollo – Cali (Carvajal Educación)

  • Salario: entre $4.500.000 y $5.000.000
  • Contrato: a término indefinidoLa posición busca fortalecer los procesos de capacitación y liderazgo interno, mediante programas de formación técnica, cultura organizacional y transformación del talento.Requisitos: profesional en psicología con especialización en Gestión Humana o áreas relacionadas, y experiencia comprobada en diseño de estrategias de desarrollo empresarial.

Gestor de inversiones y gestión patrimonial – Santa Marta (Protección)

  • Salario: $4.347.000
  • Contrato: a término indefinidoEl objetivo del cargo es diseñar y ejecutar estrategias financieras y de asesoría patrimonial para atraer y fidelizar clientes mediante la oferta de productos voluntarios y de inversión.Requisitos: profesional en áreas administrativas, económicas o financieras, con al menos dos años de experiencia en asesoría o ventas de productos de inversión, conocimientos en mercado de capitales y certificación ante la AMV como asesor financiero.

En total, Magneto agrupa más de 190.000 vacantes disponibles en diferentes ciudades, con convocatorias que abarcan niveles operativos, técnicos y profesionales. Las empresas participantes destacan por ofrecer procesos de selección en línea, entrevistas virtuales y seguimiento digital a las postulaciones.

Los interesados pueden acceder a estas y otras ofertas desde la plataforma oficial, donde es posible filtrar por sector, ubicación, rango salarial y tipo de contrato. La publicación y actualización de empleos se realiza durante todo el mes de noviembre, lo que permite que nuevos puestos se agreguen cada semana.

Esperando para una entrevista de
Esperando para una entrevista de trabajo (Freepik)

Las compañías han destacado que la meta para cierre de año es fortalecer la contratación formal y promover opciones de empleo con crecimiento sostenido. Por ello, se recomienda mantener los perfiles laborales actualizados y revisar periódicamente las nuevas vacantes para postular a tiempo.

Consulte más oportunidades laborales en este enlace.

