Luisa Fernanda W expuso infidelidad de la pareja de su mejor amiga, un coach de vida, y reveló las pistas que daba para desconfiar

Luisa Fernanda W destapa la doble vida de un coach de vida y enciende la conversación sobre relaciones tóxicas - crédito @luisafernandaW/IG

La reciente revelación de Luisa Fernanda W sobre la infidelidad sufrida por su mejor amiga ha generado un debate en redes sociales.

La influencer compartió un relato personal en el que expuso cómo un hombre que se presentaba como coach de vida mantenía una doble vida sentimental, utilizando discursos manipuladores y excusas para ocultar su comportamiento y hacer sufrir a su amiga.

El caso, narrado como advertencia, pone en el centro de la conversación la importancia de identificar señales de alerta en relaciones afectivas y cuestiona la coherencia de quienes promueven discursos de integridad mientras actúan de forma opuesta en su vida privada.