Luisa Fernanda W expuso infidelidad de la pareja de su mejor amiga, un coach de vida, y reveló las pistas que daba para desconfiar

La reciente revelación de Luisa Fernanda W sobre la infidelidad sufrida por su mejor amiga ha generado un debate en redes sociales.
La influencer compartió un relato personal en el que expuso cómo un hombre que se presentaba como coach de vida mantenía una doble vida sentimental, utilizando discursos manipuladores y excusas para ocultar su comportamiento y hacer sufrir a su amiga.
El caso, narrado como advertencia, pone en el centro de la conversación la importancia de identificar señales de alerta en relaciones afectivas y cuestiona la coherencia de quienes promueven discursos de integridad mientras actúan de forma opuesta en su vida privada.
Más Noticias
Euro abre a la baja hoy en Colombia: precio en este inicio del fin de semana
En Europa los mercados mostraron cautela ante la persistente preocupación por las valoraciones tecnológicas
Siga EN VIVO el tercer día de audiencia contra Juan Carlos Suárez, presunto homicida de Jaime Esteban Moreno
Siendo las 8:30 a. m. del 7 de noviembre, hoy continúa la audiencia contra el hombre al que señalan de estar implicado en el asesinato contra el estudiante de Los Andes la noche de Halloween
Colombia vs. El Salvador EN VIVO fecha 2 del Mundial Sub-17, siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”
El partido por el Grupo G lleva 25 minutos, en donde por el momento Colombia muestra superioridad física en una lucha intensa, pero sin situaciones claras de gol
Petro celebró nueva incautación de droga “sin muertes” para enviar mensaje a sus detractores: “Uno de los mayores días de incautación en mi Gobierno”
En coordinación con las Fuerzas Públicas colombianas, las autoridades francesas confiscaron 7,5 toneladas de cocaína en el oceáno Atlántico
Néstor Lorenzo destapó las cartas: estos son los jugadores de la selección Colombia que estarán en los amistosos FIFA ante Australia y Nueva Zelanda
La “Tricolor” se prepara para lo que serán los dos partidos de preparación para el Mundial de 2026, mientras espera el sorteo del certamen orbital el 5 de diciembre de 2025
MÁS NOTICIAS