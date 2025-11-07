Golpe al Tren de Aragua: cayó en Colombia ‘Munra’, considerado el principal coordinador de rutas de narcotráfico, tráfico de armas y financiador de la organización

crédito Policía Nacional de Colombia

Pasadas las 7:00 a. m. del viernes 11 de noviembre de 2025, la Policía Nacional de Colombia confirmó la captura de una de las fichas claves de la organización criminal trasnacional Tren de Aragua, considerada una de las más peligrosas y poderosas del continente americano: alias Munra.

Sobre este sujeto que fue detenido en Cartagena (Bolívar, región Caribe), pesaba una circular de búsqueda internacional emitida por la Interpol en 196 países, y según lo que mencionó en declaraciones a medios de comunicación el brigadier general Yecid Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, es considerado el principal coordinador del narcotráfico, tráfico de armas y financiador de la organización.

El alto oficial precisó todo se logró luego de un trabajo de inteligencia y policía judicial que permitió develar su accionar criminal como enlace logístico y financiero entre estructuras delincuenciales de Colombia y Venezuela; articulando el envío de estupefacientes y armas bajo las directrices de alias Niño Guerrero, considerado el máximo jefe de la organización criminal.

Noticia en desarrollo...