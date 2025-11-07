Colombia

Gabriel García Márquez y la llamada al presidente para evitar la masacre del Palacio de Justicia: “No hay nada que hacer”

El exprocurador Alfonso Gómez Méndez indicó que ni el escritor logró intermediar para detener la barbarie registrada en la retoma

Guardar
García Márquez le habría indicado
García Márquez le habría indicado a Alfonso Gómez Méndez que el presidente Belisario Betancur no tenía voz de mando en el operativo - crédito ArchivoBogotá/Diners

Durante la conmemoración de los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, diferentes personas públicas que fueron testigos o dedicaron parte de su vida a investigar lo registrado entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 han protagonizado charlas en todo el país.

Una de ellas se registró el 7 de noviembre en la Fundación Carlos Horacio Urán, nombrada en honor a uno de los magistrados asesinados al interior del Palacio de Justicia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sobre lo registrado en el conversatorio, el periodista César García citó los momentos más importantes del evento, principalmente el turno en el micrófono del entonces procurador general, Alfonso Gómez Méndez.

Gómez recordó que tuvo que salir del país luego de que denunció un “pacto de silencio” entre el Estado y los militares que participaron de la retoma del Palacio de Justicia.

El exprocurador narró todo lo
El exprocurador narró todo lo que sabe de lo registrado entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 - crédito Colprensa

Sumado a ello, mencionó que el expresidente César Gaviria le retiró su respaldo luego de que intentó conocer la verdad sobre la operación militar y que fue víctima de llamadas en las que lo amenazaron, años más tarde se confirmó que eran provenientes de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore).

Al referirse al gobierno de la época, indicó que nunca se señaló la responsabilidad del presidente Belisario Betancur en todos los inconvenientes que se registraron para investigar sobre el caso.

“Es importante decir que otra acción que provocó la impunidad y el silencio del presidente Belisario fue que el congreso archivó la investigación que se solicitó”.

En ese sentido, indicó que desde que hay un conflicto interno en Colombia, los presidentes han optado por negociar en todo momento con los grupos armados, siendo la toma la única excepción.

“El Estado ha negociado toda la vida con delincuentes y grupos armados, la única vez que no lo hizo fue en una de las tragedias más grandes que han pasado en Colombia: la toma y retoma del Palacio de Justicia. Eso fue un gravísimo error”.

Hasta Gabriel García Márquez intentó intermediar en la retoma

Gabriel García Márquez habría llamado
Gabriel García Márquez habría llamado al presidente para intentar evitar la masacre - crédito EFE

Uno de los momentos más llamativos de la charla se registró cuando Gómez Méndez reveló que llamó a Gabriel García Márquez para que intentara convencer a Belisario Betancur de terminar con la masacre.

Yo llamé a García Márquez, que estaba en Europa, para que hablara con Belisario porque era la única persona que podía hablar con él. Una hora después me llamó y dijo «no hay nada que hacer. El presidente no domina la situación»”.

La voz de mando del presidente en ese momento no fue el único tema que cuestionó el exprocurador, que también desmintió que el plan del M-19 fuera quemar expedientes o algo relacionado con la aprobación de la extradición.

“Lo de la quema de los expedientes es cuento, porque después se reconstruyeron y nadie iba a hacer semejante operativo para eso. El único expediente que no se recuperó fue el del general Vega Uribe, por lo de Olga López, cuyo ponente era Reyes Echandía”.

Para el exprocurador, el presidente
Para el exprocurador, el presidente Belisario Betancur no ordenó todo lo que se registró en la retoma - crédito Colprensa

Al testimonio del exprocurador se sumó el de la periodista Julia Navarrete, que se encargó de asegurar que el gobierno solo priorizó el rescate con vida de dos personas durante la retoma.

Al gobierno solo le interesaba rescatar a la esposa del ministro Jaime Castro y al hermano del presidente Betancur. Los militares iban con unos carteles con el nombre de ambos para que salieran. Apenas los rescataron entraron los tanques y acabaron con todo”.

Por su parte, el escritor Ramón Jimeno indicó que no le parece congruente pensar que Pablo Escobar financió la toma; sin embargo, indicó que eso no significa que el capo no tuviera un vínculo cercano con el M-19.

“Si Escobar hubiera financiado al M-19 para lo del Palacio de Justicia, la operación hubiera sido un éxito. Hubieran tenido la artillería más pesada. Eso no quiere decir que no existiera una relación entre el M-19 y Escobar. Como la había con el Ejército”.

Temas Relacionados

Toma del Palacio de JusticiaGabriel García MárquezAlfonso Gómez MéndezPalacio de JusticiaBelisario BetancurColombia-Noticias

Más Noticias

María José Pizarro reflexionó sobre las declaraciones de Abelardo de la Espriella contra el petrismo: “Poco talante democrático”

La senadora de la República por el Pacto Histórico aseguró que la estrategia de campaña del togado parece más una copia que un ejercicio desde su propio lugar político

María José Pizarro reflexionó sobre

Experto en finanzas destapó las verdaderas razones detrás del alto costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo en Colombia

El profesor colombiano desmontó las viejas fórmulas de ahorro y explicó cómo cambió la relación entre ingresos, consumo y vivienda

Experto en finanzas destapó las

Corte Constitucional ordenó al Congreso avanzar en una ley que proteja integralmente a los cuidadores en Colombia

El alto tribunal reiteró la urgencia de que el Gobierno también implemente una política pública que garantice el derecho al cuidado, especialmente para las personas mayores y sus familias

Corte Constitucional ordenó al Congreso

Sayco y ocho directivos fueron sancionados por la SIC con millonaria multa: esta fue la razón

La sanción fue interpuesta tras identificarse prácticas restrictivas en la administración de derechos patrimoniales por parte de la entidad recaudadora, interfiriendo en la gestión individual de obras musicales

Sayco y ocho directivos fueron

Niño de seis años murió ahogado en un pozo al intentar salvar a su hermano menor, que se encuentra en estado crítico

El accidente ocurrió en Turbo, Antioquia, cuando los hermanos se dirigían a jugar fútbol y tomaron un atajo por un terreno considerado como “peligroso”

Niño de seis años murió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

ENTRETENIMIENTO

Paola Jara y Jessi Uribe

Paola Jara y Jessi Uribe presentan nueva canción juntos y reflexionan sobre la paternidad: “Es como esa cita a ciegas para conocer el amor de mi vida”

Las películas favoritas del público en Netflix Colombia

Estas son las series de moda en Netflix Colombia hoy

Las series más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

Deportes

Millonarios dio por terminada la

Millonarios dio por terminada la temporada 2025: oficialmente quedó eliminado de la Liga BetPlay

Hugo Rodallega descartó la llegada de Farías a Santa Fe y anticipó que el Cardenal jugará los cuadrangulares

Así fue como Néstor Lorenzo le hizo un favor a Atlético Nacional y América de Cali: todo por la convocatoria de selección Colombia

Juan Pablo Montoya relató lo que hubo detrás del boicot a la Fórmula 1 en el GP de Estados Unidos de 2005: “No fue un pacto”

Así va la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana en 2026