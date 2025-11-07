Colombia

Bogotá anunció la nueva convocatoria de Jóvenes a la E para 2025: estas son las fechas clave y los programas que se ofertarán

Atenea lanza la cuarta edición de su iniciativa, brindando acceso a carreras universitarias, tecnológicas y técnicas, con acompañamiento integral y pasantía comunitaria

Guardar
El programa Jóvenes a la
El programa Jóvenes a la E elimina barreras económicas y garantiza acompañamiento integral para acceder a la educación superior en Bogotá - crédito Freepik

Bogotá se prepara para la apertura de la cuarta convocatoria del programa Jóvenes a la E en 2025, una estrategia impulsada por la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) que busca garantizar el acceso y permanencia de los bachilleres a la educación posmedia.

La fecha clave para quienes aspiran a ingresar a la educación superior o técnica es el martes 11 de noviembre, cuando se dará inicio al proceso de inscripción, que estará habilitado hasta el 18 de noviembre de 2025. Durante este lapso, los jóvenes interesados podrán postularse a una de las ofertas más robustas y diversas del sistema educativo distrital, que incluye cupos para carreras universitarias, programas tecnológicos y técnicos profesionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según explicó la agencia, el programa Jóvenes a la E “elimina las barreras económicas para acceder a la educación superior, garantiza acompañamiento integral durante el proceso académico y promueve la equidad educativa en Bogotá. Además, fortalece el vínculo entre el aprendizaje y el compromiso social, al exigir la realización de una pasantía comunitaria que beneficia a la ciudad”.

La cuarta convocatoria de Jóvenes
La cuarta convocatoria de Jóvenes a la E en 2025 abre inscripciones del 11 al 18 de noviembre para bachilleres de Bogotá y Soacha - crédito Alcaldía de Bogotá

La entidad subrayó que dicho enfoque integral no solo permite que más jóvenes accedan a la educación superior, sino que impulsa la construcción de tejido social mediante la participación activa en proyectos comunitarios. Para 2025, el cuarto llamado ofertará programas en niveles técnicos, tecnológicos y profesionales, de los cuales destacan:

  • Nivel profesional:
    • Administración de Empresas y Derecho
    • Agronomía, Silvicultura, Pesca y Veterinaria
    • Arte y Humanidades
    • Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística
    • Ciencias Sociales, Periodismo e Información
    • Educación
    • Ingeniería, Industria y Construcción
    • Salud y Bienestar
    • Servicios
    • Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
  • Nivel tecnológico:
    • Administración de Empresas y Derecho
    • Agronomía, Silvicultura, Pesca y Veterinaria
    • Ingeniería, Industria y Construcción
    • Salud y Bienestar
    • Servicios
    • Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
  • Nivel técnico:
    • Administración de Empresas y Derecho
    • Agronomía, Silvicultura, Pesca y Veterinaria
    • Ingeniería, Industria y Construcción
    • Salud y Bienestar
    • Servicios
    • Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
Los aspirantes deben registrarse en
Los aspirantes deben registrarse en la plataforma Sicore, diligenciar la hoja de vida y cargar documentos para validar su inscripción - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Para participar en esta convocatoria, los aspirantes deben cumplir un sencillo proceso de inscripción. El primer paso será crear usuario y contraseña en la plataforma digital Sicore, o ingresar si ya cuentan con registro previo. Luego, los interesados deberán diligenciar o actualizar la hoja de vida y cargar los documentos requeridos por el sistema, proceso que asegura la validación de cada inscripción.

Uno de los requerimientos clave consiste en seleccionar tres programas en el sistema: uno universitario, uno técnico profesional o tecnológico y una tercera opción libre entre los tres niveles de formación. Esta modalidad permite multiplicar las posibilidades de ingreso, ya que el aplicativo solo habilitará el cierre de la inscripción al cumplir con esta selección múltiple.

Los resultados de la convocatoria estarán disponibles a partir del 15 de diciembre de 2025 en la misma plataforma, fecha a partir de la cual los seleccionados deberán formalizar su cupo y aceptar el beneficio según las reglas establecidas por el programa. Es importante resaltar que no será posible cambiar el programa o nivel de formación adjudicado, ya que la distribución de cupos depende estrictamente del orden de inscripción y asignación de cada aspirante.

Los resultados de la convocatoria
Los resultados de la convocatoria estarán disponibles desde el 15 de diciembre de 2025 en la plataforma digital del programa - crédito Alcaldía de Bogotá

Tenga presente que los procedimientos de modificación y reubicación están sujetos a las directrices estipuladas en el Manual Operativo vigente, por lo que será imprescindible cumplir con las formalidades para convertirse oficialmente en beneficiario de Jóvenes a la E.

La convocatoria contempla la participación de bachilleres que hayan obtenido su título en colegios de Bogotá o Soacha, así como de quienes hayan presentado la prueba de validación de bachillerato del Icfes en estas dos jurisdicciones, ampliando así la cobertura a jóvenes que residen en municipios aledaños y consolidando el impacto metropolitano del programa.

Temas Relacionados

Jóvenes a la E Educación superiorAgencia ateneaBecas BogotáConvocatorias AteneaJóvenes a la E requisitosColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Por qué expulsaron a Katiuska del ‘Desafío Siglo XXI’: estas fueron las duras palabras de Andrea Serna para la deportista

La producción del ‘reality’ tomó la drástica decisión de retirar a una de sus semifinalistas, sorprendiendo a los concursantes y televidentes

Por qué expulsaron a Katiuska

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

El ataque ocurrido en la vereda El Jardín incrementa la cifra de masacres registradas en el país en lo que va de 2025, mientras la violencia por el control minero se intensifica en Bolívar

ELN habría masacrado a cinco

Arauca es azotada por feminicidios mientras las autoridades guardan silencio: “La mujer no es territorio de guerra”

La Defensoría del Pueblo indicó que la mayoría de casos están ligados al conflicto armado que se vive en la región

Arauca es azotada por feminicidios

Daniel Briceño reveló los que, según él, serían los mitos sobre la toma del Palacio de Justicia: “No vamos a permitir que reescriban la historia”

El concejal de Bogotá, autodenominado veedor ciudadano, se refirió en sus redes sociales a los argumentos con los que el presidente de la República estaría tratando de “reescribir” la historia tras lo sucedido el 6 y 7 de noviembre de 1985

Daniel Briceño reveló los que,

Ferias y fiestas de noviembre: Boyacá, Meta y Antioquia se convierten en los destinos que no se pueden dejar pasar en 2025

Eventos destacados incluyen concursos, desfiles y espectáculos artísticos que fortalecen el sentido de pertenencia y promueven el patrimonio regional en cada territorio

Ferias y fiestas de noviembre:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN habría masacrado a cinco

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

Revelan audios de las disidencias de las Farc presionando a la población para secuestrar militares: “Envíen gente por ahí”

ENTRETENIMIENTO

Por qué expulsaron a Katiuska

Por qué expulsaron a Katiuska del ‘Desafío Siglo XXI’: estas fueron las duras palabras de Andrea Serna para la deportista

Manuel Medrano lanzó su nuevo LP ‘Superior’, inspirado en las canciones con las que creció en su niñez

De las redes a la televisión, Los de Ñam se enfrentarán en un show lleno de sabor y con invitados de lujo

Alternativa Film Festival llegará a Colombia en 2026: esto es lo que debe saber

Santiago Alarcón habló de la polémica por la película ‘Noviembre’ y la toma del Palacio de Justicia: “Ese era el objetivo”

Deportes

Campeón del mundo hizo advertencia

Campeón del mundo hizo advertencia a Juan Fernando Quintero de cara al Superclásico en Argentina: “No me guardo nada”

América de Cali venció a Boyacá Chicó en Tunja y se metió al grupo de los ocho en la Liga BetPlay

Atlético Nacional se olvidaría de Edwin Cardona: echarían al ídolo verde y sería reemplazado por joven promesa

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego de la fecha 18: América movió el grupo de los ocho primeros

James Rodríguez sigue cayendo bajo y lo comparan con polémico jugador en Brasil: “Sale al campo y no resuelve nada”