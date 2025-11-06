Ganador de la encuesta del Uribismo no sería el único candidato del partido: Uribe y el presidente del Centro Democrático podrían decidir si dos aspirantes compiten en la consulta de marzo

Las senadoras Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal, conocidas como las 'generalas', compiten junto a Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño - crédito redes sociales

El proceso interno del Centro Democrático para definir su candidatura presidencial en 2026 ha tomado un giro inesperado.

Aunque la colectividad anunció oficialmente que el próximo 28 de noviembre revelará el nombre de su aspirante, una cláusula incluida en un acta privada del 22 de agosto ha sembrado dudas sobre la existencia de un único candidato uribista.

Según reveló el periodista Ricardo Ospina en su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el director del partido, Gabriel Vallejo, cuentan con la facultad de seleccionar hasta dos candidatos entre los cinco precandidatos inscritos.

Esto significa que el ganador de la encuesta interna —que había sido presentada como el mecanismo definitivo para definir la candidatura— podría no ser el único representante del uribismo en la consulta interpartidista prevista para el 8 de marzo de 2026.

La decisión final sobre si el partido acudirá con un solo candidato o con dos se tomará en enero, durante la convención nacional del Centro Democrático, según el periodista.

Gabriel Vallejo, director del partido Centro Democrático; Álvaro Uribe, expresidente de Colombia - crédito Captura de pantalla/Fernando Vergara/AP

Este matiz introduce una instancia adicional de deliberación que, en la práctica, deja abierta la puerta a una competencia interna en la consulta, dependiendo de la evaluación que hagan Uribe y Vallejo sobre el panorama político y la estrategia electoral.

El anuncio de la fecha clave se produjo el 14 de octubre tras una reunión celebrada en la oficina de la senadora Paloma Valencia, en el Congreso, a la que asistieron los cinco precandidatos: Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño, además de Gabriel Vallejo en representación de la dirección del partido.

Según informó W Radio, la sesión concluyó hacia las dos de la tarde y terminó con un consenso sobre la necesidad de fijar una fecha para comunicar el resultado del sondeo.

Durante la declaración posterior, Vallejo destacó la importancia de dar certeza al electorado uribista.

“Lo primero es poderle decir a los colombianos que el 28 de noviembre el partido Centro Democrático anunciará quién será su candidato a la Presidencia de la República. Esta es una fecha muy importante, creo que había ansiedad en nuestra militancia, en el país uribista. Y este es el consenso al que han llegado nuestros candidatos”, afirmó el director del partido, según W Radio.

El 28 de noviembre el Centro Democrático anunciará el resultado de la encuesta interna que definirá a su candidato único a la Presidencia de 2026 - crédito Centro Democrático

Vallejo también precisó que la selección se realizará mediante una encuesta internacional, aunque reconoció que aún quedan aspectos técnicos por definir. “Básicamente lo que se había decidido es que será una encuesta, faltan al final los detalles, cómo será. Pero bueno, aquí lo más importante era poder establecer esta fecha”, explicó.

Un método más económico

El partido Centro Democrático ha optado por un mecanismo alternativo para definir a su candidato presidencial de cara a las elecciones de 2026, descartando la tradicional consulta popular debido a su elevado costo. Andrés Guerra, precandidato de la colectividad, explicó a Caracol Radio que la decisión responde a la necesidad de optimizar recursos y priorizar otras áreas de inversión.

Según Guerra, el gasto asociado a una consulta nacional asciende a cerca de USD 50 millones, una suma que, en su opinión, podría destinarse a mejorar la conectividad de las setenta mil escuelas rurales que aún carecen de acceso a internet en Colombia. “Dinero que se puede invertir y contactar con las 70.000 escuelas a internet que tiene la zona rural de este país”, afirmó.

El senador Andrés Guerra Hoyos, miembro del Centro Democrático, oficializó su entrada en la carrera presidencial de Colombia para las elecciones de 2026 - crédito Andrés Guerra Hoyos/Facebook

En lugar de la consulta, el partido realizará una encuesta internacional, cuyo costo estimado oscila entre 200 y 250 millones de pesos. Este monto será asumido por los cinco precandidatos y el propio partido, con el objetivo de seleccionar un único aspirante presidencial.

“Decidimos ir a una encuesta, donde será el 28 de noviembre, donde nos vale más o menos entre 200 y 250 millones de pesos, que pagaremos los cinco precandidatos y el partido para tener candidato único”, explicó Guerra.

El Centro Democrático ya recurrió a este método en las elecciones presidenciales de 2018, cuando definió internamente a su representante. Ahora, la colectividad de derecha repite la fórmula, apostando por un proceso que, según sus dirigentes, resulta más eficiente y menos oneroso para el país.