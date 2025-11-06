Colombia

Pico y Placa: qué autos descansan en Cartagena este jueves 6 de noviembre

Cuáles son los vehículos que no transitan este jueves, chécalo y evita una multa

El Pico y Placa tiene
El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)

Estos son los carros que no pueden transitar en Cartagena hoy 6 de noviembre, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

El día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de la placa son los factores que determinan qué automóviles no tienen permitido circular este jueves.

Recuerda que esta restricción vehicular cambia diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al circular a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También cabe recalcar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Motos: 9, 0.

Particulares: 9, 0.

Taxis: 5-6.

No solo la restricción vehicular, sino también el horario del Pico y Placa en Cartagena cambia por tipo de vehículo y aplica de la siguiente manera:

Motos: de 5:00 horas a 23:00 horas.

Particulares: de 7:00 a 9:00 y de 18:00 a 20:00 horas.

Taxis: de 6:00 a 6:00 horas del día siguiente, es decir por 24 horas.

Pico y Placa 2025

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cartagena)

La alcaldía de Cartagena publicó cómo será la rotación del Pico y Placa durante el segundo semestre de este 2025.

El programa de restricción vehicular se determinará de acuerdo al último dígito del engomado del vehículo, así como el día de la semana.

El Pico y Placa para vehículos particulares regirá desde el lunes 7 de julio y hasta el 3 de octubre del 2025 de la siguiente manera:

Lunes: 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles: 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0

Para el 6 de octubre del 2025 y hasta 2 de enero del 2026 rotará de la siguiente manera:

Lunes: 3 y 4.

Martes: 5 y 6.

Miércoles: 7 y 8.

Jueves: 9 y 0.

Viernes: 1 y 2

El Pico y Placa para vehículos particulares operará de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en los siguientes horarios: de 7:00 a 9:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.

En el caso de los taxis, la rotación durante la segunda mitad del año serán las siguientes.

Rotación de 30 de junio al 1 de agosto de 2025:

Lunes: 3-4.

Martes: 5-6.

Miércoles: 7-8.

Jueves: 9-0.

Viernes: 1-2.

Rotación del 4 de agosto al 5 de septiembre de 2025:

Lunes: 5-6.

Martes: 7-8.

Miércoles: 9-0.

Jueves: 1-2.

Viernes: 3-4.

Rotación del 8 de septiembre al 31 de octubre de 2025

Lunes: 7-8.

Martes: 9-0.

Miércoles: 1-2.

Jueves: 3-4.

Viernes: 5-6.

Rotación del 6 de octubre al 31 de octubre de 2025

Lunes: 9-0.

Martes: 1-2.

Miércoles: 3-4.

Jueves: 5-6.

Viernes: 7-8.

Rotación del 3 de noviembre al 5 de diciembre de 2025:

Lunes: 1-2.

Martes: 3-4.

Miércoles: 5-6.

Jueves: 7-8.

Viernes: 9-0.

Rotación del 8 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026:

Lunes: 3-4.

Martes: 5-6.

Miércoles: 7-8.

Jueves: 9-0.

Viernes: 1-2.

Para los taxis, el horario del Pico y Placa regirá de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en el horario comprendido entre las 6:00 horas y las 6:00 horas del día siguiente.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los automóviles son obligados a seguirel Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

Con el Permiso Especial de Acceso a Zona de Restricción Vehicular.

Eléctricos o cero emisiones.

Oficiales de todos los niveles.

Fúnebres.

De emergencia.

De atención médica.

De distribución de medicamentos.

De rescate o traslado de órganos y tejidos.

De control de tráfico y grúas.

De residuos hospitalarios.

De medios de comunicación.

Que ofrecen servicios turísticos.

Escolares.

De valores

Destinados a la enseñanza automovilística.

Para que el auto con dichas condiciones pueda exentar el Pico y Placa debe de presentar la solicitud correspondiente con copia de la documentación en regla del automóvil y del conductor, así como el paz y salvo por todo concepto.

Sanciones

De acuerdo con la alcaldía de Cartagena, la sanción por violar los lineamientos del Pico y Placa es la siguiente:

Una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que asciende a 711 mil 750 pesos.

Además de la multa, el vehículo del infractor será inmovilizado.

