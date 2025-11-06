Colombia

Ministro de Defensa se refirió al uso de ‘correos humanos’ del Clan del Golfo para comunicarse: “Van a caer muy pronto”

Pedro Sánchez destacó la importancia de diversificar métodos de obtención de información y reforzar la inteligencia humana ante la sofisticación de los mecanismos de comunicación de grupos armados

Guardar
El ministro Sánchez destacó la
El ministro Sánchez destacó la necesidad de replantear las estrategias de inteligencia ante los cambios en la comunicación criminal - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló detalles de cómo el Clan del Golfo habría reemplazado el uso de teléfonos móviles y plataformas digitales por el envío de audios transportados físicamente por individuos, conocidos como correos humanos.

Tras intensas labores de inteligencia, que se extendieron por meses y, en algunos casos, años, las autoridades identificaron este método con el que se busca evitar capturas o bajas en la organización criminal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En declaraciones a Caracol Radio, Sánchez explicó que la reciente difusión de estos audios evidencia la búsqueda permanente de los criminales por evitar la interceptación de sus comunicaciones. “Los criminales siempre estarán buscando formas de comunicarse entre ellos y evitando que la fuerza pública pueda interceptar esas comunicaciones”, afirmó el ministro.

El Clan del Golfo implementa
El Clan del Golfo implementa un nuevo método de comunicación para evadir la interceptación de las autoridades - crédito Ilustrativa Infobae

Frente a este desafío, señaló que la situación obliga a las autoridades a “replantear las estrategias de búsqueda de información e inteligencia” y advirtió que la interceptación del espectro electromagnético “no puede ser la única herramienta empleada”.

El titular de la cartera de Defensa enfatizó en el fortalecimiento de otras capacidades estatales, en particular la inteligencia humana: “La base fundamental siempre de una operación exitosa será la inteligencia y la clave de ello será la información”.

Además, insistió en la importancia de las políticas de recompensas como mecanismo para “ir directamente a afectar la amenaza”, incentivando la cooperación ciudadana en la lucha contra estos grupos armados.

En referencia a los recientes operativos y capturas, Sánchez aseguró que las detenciones “han permitido descifrar cómo actúan estos criminales y nos ha permitido desarrollar acciones contundentes contra objetivos”. Negó que los cambios en los modos de comunicación hayan obstaculizado la labor de las autoridades: “Es cuestión de tiempo, pero van a caer muy pronto”, aseveró el ministro.

Recientes operativos y capturas han
Recientes operativos y capturas han permitido descifrar los nuevos métodos de operación del Clan del Golfo - crédito Colprensa

Finalmente, el jefe de cartera interpretó los nuevos métodos empleados por el Clan del Golfo como un recordatorio de la necesidad de diversificar las fuentes de inteligencia y profundizar la articulación con la ciudadanía a través de incentivos como las recompensas.

Cómo funcionarían los correos humanos del Clan del Golfo

En medio de labores de inteligencia, las autoridades lograron identificar un nuevo método de comunicación utilizado por el Clan del Golfo, red delictiva que opera en 16 departamentos y 238 municipios del país.

Las autoridades revelaron detalles sobre el esquema de comunicación empleado por el Clan del Golfo, liderado por Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, que sigue operando en distintos territorios del país.

La técnica consiste en que el grupo graba sus audios y los almacena en dispositivos físicos, como memorias USB, que luego transportan personas encargadas hasta los destinatarios finales, evitando completamente el uso de teléfonos móviles y redes digitales.

La estructura del Clan del Golfo, heredera del paramilitarismo y organizada en seis bloques y 32 frentes, alcanza cerca de 8.945 integrantes, entre miembros armados y redes de apoyo.

Según información obtenida por El Tiempo, el traslado de mensajes se realiza usando el transporte público —incluyendo buses, taxis y motocicletas— junto a servicios informales para el movimiento de memorias USB.

Los mensajes podían demorar semanas o incluso meses en llegar a su destino y la entrega debe ser presencial. La confirmación se produciría cuando el receptor escucha el archivo y devuelve la unidad con una respuesta grabada, cerrando el ciclo de comunicación.

Fuentes de inteligencia citadas por el medio describen este procedimiento como la utilización de “correos humanos”, individuos responsables de custodiar y llevar físicamente los mensajes.

El proceso comienza con la entrega de la USB a un intermediario, quien organiza la logística de transporte, hasta que finalmente el receptor recibe el mensaje y responde siguiendo la misma ruta.

Las labores de inteligencia permitieron
Las labores de inteligencia permitieron identificar el uso de correos humanos para transportar audios entre miembros del Clan del Golfo - crédito Ejército Nacional

El análisis de los materiales incautados reveló instrucciones sobre pagos, logística interna y responsables de la distribución de recursos en la estructura criminal. En uno de los audios revisados por este medio, se describen montos dirigidos a diversos mandos y se detallan asignaciones para equipos y abastecimientos, evidenciando el uso de estos canales para decisiones administrativas y distribución interna. También se hacen referencias a la coordinación de recursos y advertencias sobre posibles manipulaciones de reportes o mercancías.

Las técnicas de inteligencia empleadas incluyeron el estudio de patrones temporales, la frecuencia de envío, periodos de acumulación de mensajes y los tiempos de tránsito de los dispositivos, variables que ayudaron a los equipos especializados a armar hipótesis sobre la organización de la red de comunicaciones.

Temas Relacionados

Correos humanosClan del GolfoMinisterio de Defensa Pedro SánchezColombia-Noticias

Más Noticias

Reviven testimonio de “Popeye” en el que afirmó que Pablo Escobar financió al M-19 para la toma del Palacio de Justicia: “No fue un supuesto”

John Jairo Velásquez Vásquez sostuvo que el dinero fue destinado a Iván Marino Ospina, al que describió como “el jefe militar” del grupo guerrillero

Reviven testimonio de “Popeye” en

Super Astro Sol resultados 6 de noviembre de 2025

Esta popular lotería da la posibilidad de multiplicar hasta 42.000 veces su apuesta

Super Astro Sol resultados 6

Exsenador del Centro Democrático habló de “impunidad total” en la toma del Palacio de Justicia y apuntó a Gustavo Petro

Carlos Felipe Mejía, exmiembro del partido opositor al actual Gobierno, recordó la militancia del jefe de Estado en el M-19 al momento del ataque a las instituciones judiciales, el 6 y 7 de noviembre de 1985

Exsenador del Centro Democrático habló

Salario mínimo 2026: la advertencia del Banco de la República que sacude la negociación

El Banco de la República alertó que un aumento desproporcionado del salario mínimo podría reavivar las presiones inflacionarias justo cuando la economía empieza a estabilizarse. El debate entre Gobierno, gremios y analistas promete ser uno de los más tensos de los últimos años

Salario mínimo 2026: la advertencia

Selección Colombia ya tiene la convocatoria de Nueva Zelanda: estos son los jugadores que enfrentarán a la Tricolor

El cuadro oceánico, que fue el primero en clasificar al mundial de 2026, quiere superar a los dirigidos por Néstor Lorenzo para mostrar su nivel de cara al certamen

Selección Colombia ya tiene la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Al Gobierno Trump no le

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

Revelan audios de las disidencias de las Farc presionando a la población para secuestrar militares: “Envíen gente por ahí”

Golpe a las Autodefensas Unidas de Nariño: cayó uno de sus integrantes e incautaron armamento pesado

Ejército frustró acción terrorista en Cauca: dos cilindros iban a ser detonados en una vía principal

Mamá de Lyan Hortúa, niño secuestrado en Jamundí, relató como vivió el rapto de su hijo y los señalamientos en redes sociales

ENTRETENIMIENTO

Esta es la millonada que

Esta es la millonada que cuesta la chaqueta que usó Daddy Yankee en su sesión con Bizarrap: tiene estilo universitario

Marco Antonio Solís se puso una ruana en su paso por Boyacá e hizo llorar a más de uno

Piter Albeiro pidió disculpas por publicación sobre “destripar a la izquierda”: “Hoy este mierdero es mío”

Hija de Karina García por qué no comparte contenido de su mamá en ‘La mansión de Luinny’: “No se preocupen”

La Segura se refirió a su reciente cirugía estética: “Recuerden que yo tuve biopolímeros”

Deportes

Selección Colombia ya tiene la

Selección Colombia ya tiene la convocatoria de Nueva Zelanda: estos son los jugadores que enfrentarán a la Tricolor

EN VIVO: Boyacá Chicó vs. América de Cali, jugarán la antesala de la definición de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Presidente de Boyacá Chicó denunció el estado del terreno de juego antes del partido ante América: “Muy triste”

Presidente de Independiente Santa Fe tendría acuerdo verbal con técnico extranjero: esto es lo que se sabe

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Brasil de la Fórmula 1: Norris defiende el liderato ante Piastri, y Verstappen se aferra al milagro