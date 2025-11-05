Colombia

Yina Calderón es rechazada por sus compañeros en ‘La mansión de Luinny’ tras proponer un beso de tres: estaría debastada

La ‘influencer’ colombiana volvió a ser tendencia luego de intentar un beso grupal con dos compañeros, gesto que generó incomodidad en los concursantes del programa

La DJ quedó desconcertada al proponer entre sus compañeros que se dieran un beso de tres - crédito @klips_max/TikTok

El reciente episodio protagonizado por Yina Calderón en el reality La mansión de Luinny ha desatado una ola de comentarios en redes sociales, donde la actitud de la empresaria de fajas se convirtió en tema de debate entre los internautas, después de que durante una dinámica y pasada de tragos hiciera una petición a sus compañeros.

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, el incidente ocurrió cuando Calderón, conocida por su carácter polémico, intentó propiciar un beso de tres con dos de sus compañeros, quienes reaccionaron con incomodidad y rechazo.

Yina Calderón y ‘La Diabla’
Yina Calderón y ‘La Diabla’ protagonizan la pelea más explosiva en La Mansión de Luinny - crédito @yinacalderontv/IG

En las imágenes se observa a Yina Calderón interrumpiendo una conversación con dos participantes del programa, tomando la iniciativa de acercar sus cabezas hacia la suya y solicitando un beso grupal.

La reacción de los compañeros fue inmediata: ambos apartaron la cabeza y expresaron su negativa de manera visible, mostrando molestia ante la propuesta.

Para intentar suavizar la tensión generada, una de las participantes le sugirió a Calderón que podrían hacerlo más tarde, comentario que recibió el respaldo del otro compañero involucrado.

A pesar de este intento de distensión, la influenciadora quedó visiblemente desconcertada, insistiendo en que se trataba de un gesto entre amigos.

La escena no tardó en generar repercusiones en redes sociales, donde usuarios analizaron y cuestionaron el comportamiento de Yina Calderón.

Yina Calderón aceptó el reto
Yina Calderón aceptó el reto para formar parte de un nuevo reality en República Dominicana - crédito @luinnycorporan/IG

Según varios comentarios en redes, apuntaron a que la influenciadora estaría replicando conductas que en el pasado criticó de su examiga Karina García.

Entre las opiniones más destacadas se encuentran frases como: “pero está haciendo todo lo que le criticaba a Karina”, “tanto que habló de Karina, la demora fue que probara trago” y “está aprovechando que allá no la conocen para piquearse con todos, el descaro”.

Otros usuarios hicieron énfasis en que la actitud de Calderón podría estar relacionada con la ausencia de una pareja sentimental, con mensajes como “esa mujer de verdad necesita un hombre que la quiera” y “es la única manera de que la besen, porque nadie quisiera tenerla así de cerca”.

No obstante, también hubo quienes defendieron a la influenciadora, argumentando que simplemente buscaba divertirse en el contexto del reality.

Yina Calderón quedó desconcertada cuando
Yina Calderón quedó desconcertada cuando sus compañeros se negaron a darle un beso -crédito @yinacalderonoficial/Instagram

La controversia en torno a este episodio evidencia la polarización que genera la figura de Yina Calderón en el ámbito digital, donde cada uno de sus gestos es objeto de escrutinio y debate.

Qué le dijo Ana del Castillo a Yina Calderón

En un video que circula ampliamente en plataformas digitales, se observa a Ana del Castillo y Andrea Valdiri compartiendo escenario y manifestando abiertamente su postura respecto a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Del Castillo, fiel a su estilo directo, se identificó como Team Machi y no dudó en calificar a Calderón con términos como “tarasca y refea”.

Además, la cantante expresó su incomprensión ante la actitud de Calderón, cuestionando cómo alguien así podía hablar mal de otras personas.

La cantante vallenata aseguró que Calderón es una "Tarasca" y cuestionó los comentarios que hace sobre los demás - crédito @portal.laverdad/ Instagram

Por su parte, Andrea Valdiri aprovechó la ocasión para recordar el episodio de la renuncia de Calderón en Stream Fighters, enfatizando que, a pesar de su retirada, sí se llevó su “muñequera”. Valdiri remarcó ante el público: “Costeño es costeño pa’ que se respete”, lo que provocó una reacción entusiasta entre los asistentes.

“Esa Ga-Yina se llevó su muñequera, no joda, yo soy Team Machi (Valdiri), para que vean que cada uno da lo que tiene en su corazón, eso es una mujer fea que parece una tarasca, ¿qué hace criticando a los demás?“, dijo Ana, desatando una ola de reacciones.

Entre los comentarios destacados se encuentran: “La siguiente es darle en la cara, es Ana”, “te amo Ana, esa perra sí es como una tarasca”, “a Yina solo la quieran las hermanas”, “en el nuevo reality también le quieren pegar a Yina”.

