Mejor amigo de Baby Demoni aseguró que “estaba premeditado” lo que ocurrió con la creadora de contenido

Las revelaciones de Robin Alexis Parra Gamboa, conocido como La fresa más nea, han dado un nuevo giro al caso de Baby Demoni, nombre artístico de Laura Esquin, encontrada muerta en extrañas circunstancias y cuyas hipótesis, de acuerdo con su círculo cercano, apuntan a Samor One.

El joven creador de contenido nuevamente habló tras la muerte de su mejor amiga y las recientes afirmaciones de Samor One en diferentes programas, pareja de la fallecida. Robin asegura que en la noche en la que ocurrieron los hechos, hubo una comunicación clave el día de la tragedia.

Estas declaraciones de generaron en el pódcast Voz de fondo, donde Parra Gamboa cuestionó duramente la veracidad del relato ofrecido por Samor One sobre los hechos.

Según declaraciones de La fresa más nea: “Si tanto dice que la amaba debería respetar su memoria y dejar de calumniarla, ella lo mantuvo a usted, ella era la del dinero ahí”.

De acuerdo con el influencer, la relación entre Samor One y Baby Demoni se caracterizaba por un desequilibrio económico, donde la influencer aportaba la mayoría de los recursos.

Asimismo, “La fresa más nea” negó enfáticamente haber sostenido una relación sentimental con Baby Demoni, como en otras oportunidades afirmó la expareja de la bogotana.

Ante los rumores que lo señalaban como presunto amante, enfatizó: "Yo nunca fui amante de Baby Demoni, simplemente era su mejor amigo, éramos muy allegados”, respondiendo directamente a lo que considera acusaciones infundadas provenientes de la familia de Samor One.

Otra preocupación de Robin Parra fue la utilización por parte de Samor, de audios grabados de la hija menor de Baby Demoni, hechos públicos tras el incidente. El creador de contenido manifestó: “Me parece mal, no sé qué tan legal sea esto porque está exponiendo el supuesto testimonio de una menor, de una niña de seis años”.

El relato de la llamada telefónica entre ambos, momentos antes del desenlace fatal, fue especialmente revelador.

Parra expresó que, durante la conversación, Baby Demoni se encontraba alterada por una discusión con Samor One y que la situación alcanzó un punto crítico: “Ella me lo manifestó en la llamada y en unos audios, obviamente que una persona al saber que manipularon a su hijo para decir algo se iba a exaltar”.

La grabación completa de la discusión entre la pareja, según el joven, no ha sido divulgada en su totalidad. Robin Parra mencionó que: “Si él grabó toda la discusión por qué no muestra cuando ella y yo estábamos en el teléfono. Ella estaba desesperada, angustiada y en los audios se evidencia un tono de voz diferente”.

Esta ausencia de transparencia alimenta las dudas de Parra sobre las intenciones de Samor One, quien, a su juicio, habría actuado de manera calculada: "El simple hecho de decir que grabó la pelea es algo premeditado. Él todo momento se está contradiciendo“.

A lo largo de su intervención, Parra sostuvo que ha recibido amenazas por parte de Samor One. “Él me tiene amenazado. Durante una llamada él me empezó a decir que yo era un hiju.. y que no me apareciera en su casa porque me iba a matar".

De esta manera, La fresa más nea puso en duda la versión oficial y exigió respeto para la memoria de su amiga fallecida.

En esta conversación, una vez más Robin Parra sostiene como en otros relatos, que nunca existió la supuesta relación sentimental con Baby Demoni como lo ha querido vender Samor One.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que con prontitud encuentren al o los culpables de la muerte de su amiga, situación similar que ha reclamado Yina Calderón y sus hermanas en diferentes publicaciones al respecto.