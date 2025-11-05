Mariana Zapata llegó a ‘La casa de Alofoke’ tras polémica salida de Valka: así fue su ingreso

Mariana Zapata revoluciona La casa de Alofoke 2 con su llegada y una confesión inesperada - crédito @mariana.zapata13/IG

La llegada de Mariana Zapata a La casa de Alofoke 2 generó un giro inesperado en la dinámica del popular reality de convivencia en República Dominicana, ya que la modelo e influencer colombiana fue recibida con entusiasmo por los participantes y el público, pero también en medio de polémica por la relación previa que mantuvo con Jlexis, quien también forma parte del programa.

El anuncio de que Mariana Zapata se integraría al reality se venía anticipando, ya que circulaban rumores sobre su inminente viaje al país caribeño para sumarse al formato.

Finalmente, la influencer llegó como nueva concursante el 4 de noviembre, tras aceptar la invitación luego de un proceso de acuerdos y su entrada fue celebrada con aplausos y muestras de afecto, aunque la atención se centró rápidamente en la reacción de Jlexis, dada la cercanía que ambos compartieron en el pasado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante su presentación, Mariana Zapata sorprendió al responder públicamente sobre su situación sentimental, pues cuando le preguntaron sobre su estado civil, la modelo paisa declaró que está soltera y que ya no mantiene una relación con Jlexis.

La entrada de Mariana Zapata a La casa de Alofoke 2 pone a Jlexis en el centro de la atención - crédito @letengoelchisme y @jlexispr2/IG

Esta afirmación, realizada frente a todos los presentes, marcó un punto de inflexión en la convivencia, especialmente porque Jlexis había mostrado cercanía con otra participante, lo que podría modificar la dinámica entre los concursantes.

En sus primeras palabras dentro del reality, Mariana Zapata quiso despejar cualquier especulación sobre sus intenciones en el programa.

“No vine a dañar lo que hay entre ustedes, la energía o incomodarlos. No quiero que las niñas se predispongan conmigo porque yo no vine a luchar por un hombre, a robar un marido... No vengo a meter presión y con ningún plan”, afirmó la modelo.

Con esta declaración, la empresaria antioqueña subrayó que su participación responde a una oportunidad que decidió aprovechar, pese a que inicialmente no había aceptado la propuesta.

Mariana Zapata rompe el hielo en La casa de Alofoke 2 y lanza un mensaje directo sobre su soltería - crédito @mariana.zapata13/IG

Por su parte, Jlexis confesó que no esperaba la llegada de Mariana Zapata a La casa de Alofoke, lo que añade un elemento de sorpresa y expectativa sobre la evolución de su relación dentro del reality.

Mariana, además, explicó que su presencia en el programa responde a un reto que le plantearon y que aceptó, consciente de que en este formato “cualquier cosa puede suceder”, especialmente tras haber aclarado su estado civil.

La interacción entre los participantes se intensificó cuando Alofoke, anfitrión del reality, comentó ante todos que cualquier hombre podría intentar conquistar a Mariana Zapata y la modelo no negó esa posibilidad, aunque enfatizó que ese no es su objetivo en el programa y que su permanencia dependerá exclusivamente de la decisión del público.

“Duraré el tiempo que el público decida que debo estar”, remarcó la influencer.

Sin embargo, no solo ese tema tiene pendiente a los seguidores, pues Mariana Zapata tendrá un reencuentro con su antigua rival, Melissa Gate.

El esperado cara a cara entre Mariana Zapata y Melissa Gate en La casa de Alofoke ya tiene fecha - crédito @team_meligate - @mariana.zapata13/Instagram

Su incorporación como participante reavivó el interés por la dinámica que podría surgir con Melissa Gate, con quien mantuvo un enfrentamiento público tras la salida de esta última de La casa de los famosos Colombia.

El conflicto entre ambas se remonta a un episodio en el que Mariana Zapata, entonces pareja del streamer Mr Stiven, solicitó a Melissa Gate que fuera la imagen de un evento de belleza vinculado a su emprendimiento, pero Melissa Gate habría exigido una suma considerable por su participación, lo que generó el disgusto de Mariana, quien consideraba haberle brindado apoyo económico y respaldo para su participación en La casa de los famosos Colombia.

Este desencuentro marcó el inicio de una rivalidad que se trasladó a las redes sociales y que ahora podría tener un nuevo capítulo en el reality dominicano.

Por el momento, Melissa Gate se encuentra preparándose para su entrada, mientras Mariana Zapata continúa adaptándose y estableciendo vínculos con sus nuevos compañeros en la casa.