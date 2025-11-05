Karol G es confirmada como uno de los actos en vivo para los Latin Grammy 2025: la academia publicó la nómina de intérpretes para la gala

La presencia de la intérprete de Tropicoqueta fue anunciada por la Academia Latina de la Grabación y genera expectativas sobre un posible estreno en vivo junto a Marco Antonio Solís - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

La Academia Latina de la Grabación anunció que Karol G se suma a la lista de artistas invitados que actuarán en vivo durante la edición número 26 de los Latin Grammy, programada para el 13 de noviembre en Las Vegas.

La artista colombiana formará parte de las presentaciones principales en el MGM Grand Garden Arena. Junto a Karol G estarán figuras como Bad Bunny, Fuerza Regida, Ca7riel & Paco Amoroso, Chuwi y el reconocido Marco Antonio Solís.

La intérprete presentará su show en representación de Colombia, acompañando a la agrupación Morat, confirmada previamente para la gala.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Bad Bunny encabeza la lista de nominaciones este año, con doce menciones que incluyen Grabación del Año, Canción del Año por Baile inolvidable y Dtmf, y Álbum del Año por Debí tirar más fotos.

Karol G fue confirmada por la academia como una de las presentaciones en vivo de la gala REUTERS/Marco Bello

Los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso siguen con diez nominaciones, entre ellas Álbum del Año por Papota y varias categorías que reconocen su diversidad musical.

Karol G acumula tres nominaciones, entre ellas Grabación del Año y Canción del Año gracias a Si antes te hubiera conocido. En el género regional mexicano, Fuerza Regida, con su vocalista Jesús Ortiz Paz, también participará en el evento. La banda está nominada en Mejor Canción Regional Mexicana por Me jalo, una colaboración con Grupo Frontera.

La Academia Latina de la Grabación oficializó la participación de Karol G a través de sus redes sociales. Se prevé que interprete temas de su nuevo álbum Tropicoqueta durante la ceremonia.

Además, tomó fuerza la expectativa sobre el estreno en vivo de la canción Coleccionando heridas, en colaboración con Marco Antonio Solís, quien fue anunciado como parte del evento pocos minutos después que la artista colombiana.

Karol G se presentará en los Latin Grammy 2025 - crédito @latingrammys/ Instagram

La ceremonia incluirá números ya anunciados de Morat, Rauw Alejandro, Aitana, Gloria Estefan, Pepe Aguilar, Christian Nodal, Los Tigres del Norte, Nathy Peluso, Alejandro Sanz, Kacey Musgraves, Carlos Santana y Raphael, homenajeado este año como Persona del Año 2025 por su trayectoria superior a seis décadas.

La edición número 26 de los Latin Grammy se transmitirá en vivo por el servicio de HBO Max o TNT desde las 8:00 p.m. hora Colombia, La Premiere de los Latin Grammy dará inicio una hora antes, cuando se entregarán la mayoría de los premios previos a la gala principal.

La trayectoria de Karol G en las ediciones de los Latin Grammy

La presencia de Karol G ha marcado algunos de los momentos más notables en la historia reciente de los Latin Grammy, donde la artista se consolida como una de las voces fundamentales de la música latina contemporánea. Desde su debut en la gala, su participación ha acompañado lanzamientos y éxitos que han establecido tendencias tanto en el género urbano como en el pop de habla hispana.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en la ceremonia de 2020, cuando Karol G interpretó Tusa sobre el escenario. La presentación, que incluyó una puesta en escena exclusiva con mujeres músicos y bailarinas, cautivó al público y a la crítica, trascendiendo por el despliegue visual inspirado en el videoclip original. Aquel año, Tusa fue nominada en las categorías de Grabación del Año y Canción del Año, y su show se mantiene entre los más comentados de las últimas ediciones de la premiación.

Karol G presentó en 2022 varias canciones de su álbum 'Mañana será bonito' en la gala de los Latin Grammy - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

La relación entre la cantante y los Latin Grammy siguió fortaleciéndose en 2022, cuando ofreció un mash-up de Provenza, Gatúbela y Cairo. Estas actuaciones acompañaron una etapa de crecimiento que se reflejó en sus nominaciones y reconocimientos posteriores .

El impacto de Karol G en los Latin Grammy quedó ratificado en 2023, cuando ganó en tres categorías: Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Urbana por Mañana Será Bonito, y Mejor Fusión/Interpretación Urbana por TQG, su colaboración con Shakira . En 2024, obtuvo nuevamente el galardón a Mejor Álbum de Música Urbana por Mañana Será Bonito (Bichota Season), sumando en total 6 galardones en toda su carrera.