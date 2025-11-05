Colombia

Caso Jaime Esteban Moreno: concejal Sandra Forero pidió información sobre operativos de control a Before Club

Previamente, la cabildante del Centro Democrático sostuvo un cruce de declaraciones con el presidente Petro por el caso de la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes

Caso Jaime Esteban Moreno: concejal Sandra Forero pidió información sobre operativos de control a Before Club; “No es la primera vez que pasan cosas ahí” - crédito @Sandra_ForeroR/X

Mientras las autoridades investigan la muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes, tras un altercado que se produjo en cercanías al establecimiento Before Club, la concejala Sandra Forero Ramírez insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sobre bares y discotecas de la ciudad.

“Cuando los decretos son decretos, son para cumplirlos. Así a algunos no les guste. Ya, esto lo hace la diferencia entre el legal y el ilegal“, aseguró Forero durante una sesión en la corporación.

La concejala del Centro Democrático expresó su preocupación por situaciones en las que funcionarios interrumpen su labor ante la presión o amenazas, y señaló que esta falta de respaldo institucional vulnera la autoridad y fomenta la informalidad: “La invitación mía hoy a mis colegas es a que respaldemos la formalidad, respaldemos el orden y la autoridad, respaldemos la formalidad y la legalidad”, aseguró.

La concejal del Centro Democrático
La concejal del Centro Democrático aseguró que radicó seis derechos de petición para solicitar información de los operativos de control a Before Club - crédito Sandra Forero/Facebook/@before_col/Instagram/Red Social X

A continuación, Forero informó que ha solicitado formalmente información sobre los operativos implementados en el Before Club, donde tanto la víctima como sus agresores estuvieron presentes la noche del incidente. “Hoy radiqué seis derechos de petición para pedir información de qué operativos se han hecho al establecimiento Before Club, porque ahora hay miles de explicaciones”, expuso la concejal.

Para respaldar su solicitud, Forero citó testimonios que advierten sobre incidentes anteriores en el local, que, según ella, contemplan algunas particularidades como condiciones de aforo, el cumplimiento de las normas y la existencia de situaciones recurrentes de violencia: “No es la primera vez que pasan cosas ahí, lo que pasa es que ahora terminó con un muerto”, advirtió.

La concejala sostuvo que, de detectarse irregularidades, las acciones de inspección deben tener consecuencias claras: “Si no cumplen, que lo cierren, sin miedo. Que lo cierren y lo sancionen sin miedo, porque para eso es la norma”, sentenció Forero Ramírez.

Finalmente, la funcionaria hizo un llamado a que la vida nocturna de la capital no se convierta en espacio para la ilegalidad o la desprotección, reiterando la obligación de las autoridades de actuar cuando se presenten irregularidades, más allá de la presión social o de intereses particulares.

La fiesta de Halloween a
La fiesta de Halloween a la que asistió Juan Esteban Moreno el día de su muerte fue convocada en redes sociales por un grupo de organizadores que la bautizó como 'Relaja La Pelvis' - crédito @__relaja/Instagram

El agarrón entre el presidente Petro y la concejala Forero por el caso

Previamente, Forero protagonizó un intenso cruce de declaraciones con el presidente Gustavo Petro, luego de que la cabildante diera a conocer en X que solicitó a la Secretaría de Gobierno de Bogotá una inspección inmediata al bar Before Club.

“Sobre el bar Before Club, de donde salió el joven Jaime Esteban Moreno: cuántas veces se les ha hecho IVC desde su apertura a la fecha. Solicito a la Secretaría de Gobierno de Bogotá se realice IVC inmediatamente y verifiquen que cumple con las normas de ruido, horas de cierre, etc. Y al Ministerio de Trabajo una verificación del estado de sus empleados y sus afiliaciones a seguridad social. Alcaldía de Chapinero, pilas”, escribió la concejal en la red social.

La respuesta del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. A través de la misma plataforma, el mandatario cuestionó el uso político del caso y defendió la necesidad de una investigación judicial rigurosa.

El presidente Gustavo Petro cuestionó
El presidente Gustavo Petro cuestionó a la concejal Sandra Forero por darle un uso político al caso de la muerte de Jaime Esteban Moreno - crédito Presidencia de la República

“Oiga concejal no use la muerte del joven Jaime Esteban Moreno en Bogotá, cuyas causas deben ser investigadas con eficiencia por la Fiscalía, con la política. Es abusivo y violento también, dado que las personas que menciona nada tienen que ver con el crimen”, expresó Petro, marcando distancia respecto a las exigencias de la concejal y señalando que los controles administrativos no deben confundirse con la investigación penal.

Mientras el presidente enfatizó la importancia de no politizar la tragedia, Forero defendió su papel fiscalizador.

“Oiga Presidente Gustavo Petro, como Concejal de Bogotá estoy en el DEBER de exigir IVC (Inspección, Vigilancia y Control) para cualquier establecimiento en la ciudad. Es abusivo y violento que usted entorpezca mi labor. ¿Dónde está el Ministerio de Trabajo para verificar que los empleados tengan todas las prestaciones? ¿Dónde está la secretaría de Gobierno de Bogotá para verificar que este sitio cumpla con la normativa vigente?”, replicó la concejal.

La concejal Forero le contestó
La concejal Forero le contestó a Petro asegurando que, como cabildante, es su deber exigir inspecciones a establecimientos públicos de Bogotá - crédito @Sandra_ForeroR/X

