Colombia

Alcalde de Cúcuta respondió a acusaciones de presuntos nexos con el cartel de los Soles: un abogado lo denunció ante la DEA

El mandatario Jorge Enrique Acevedo rompió el silencio con respecto a la denuncia, que también fue remitida al Departamento de Justicia en Washington

Guardar
Alcalde de Cúcuta respondió a los presuntos nexos de él y a su esposa con el cartel de los Soles - crédito @jorgeacevedooficial/Instagram

Jorge Enrique Acevedo, actual alcalde de Cúcuta (Norte de Santander), publicó un video en el que respondió a las acusaciones recientes en torno a su presunta vinculación con el cartel de los Soles, organización narcotraficante que según Estados Unidos lidera Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela.

En un pronunciamiento público, el mandatario atribuyó la proliferación de esta narrativa a intereses políticos locales, señalando directamente al senador Alejandro Carlos Chacón como artífice de una campaña de persecución en su contra.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Acevedo afirmó que un funcionario llamado Pepe Ruiz, que se desempeña como defensor regional en la Defensoría del Pueblo — y a quien describió como “cuota política” de Chacón— habría facilitado la participación de un abogado en una entrevista con el sicario implicado en el asesinato de Jaime Vázquez.

Según el alcalde, este hecho fue destacado en una columna del periodista Daniel Coronell, donde se mencionó tanto su nombre como el del gobernador del Norte de Santander, William Villamizar.

El alcalde de Cúcuta rechazó
El alcalde de Cúcuta rechazó que lo vincularan a la organización narcotraficante - crédito Leonardo Fernández Viloria/Reuters/@jorgeacevedooficial/Instagram

“El abogado que va y busca al sicario es un abogado de la Defensoría del Pueblo que trabaja para la Defensoría, que hoy está en cabeza del señor Pepe Ruiz y es cuota política de Alejandro Carlos Chacón”, denunció el alcalde Acevedo en su video.

El mandatario municipal también hizo referencia a una denuncia interpuesta, presuntamente en Estados Unidos, por José Gregorio Botello, que lo habría involucrado en la estructura del cartel de los Soles. De acuerdo con su versión, estas denuncias forman parte de una narrativa impulsada por el propio senador Chacón, que en una reciente intervención en el Congreso de la República aseguró: “El cartel de los Soles se quiere tomar el Norte de Santander.”

Acevedo argumentó que la presunta animadversión de Chacón en su contra habría escalado luego de que Yirlei Vargas anunciara su candidatura al Senado por el Partido Liberal. Desde esa determinación, afirmó el alcalde, el congresista ha sostenido una actitud de hostigamiento constante: “Desde que esa decisión la tomó ella, usted, señor Alejandro Carlos Chacón, no ha parado de hostigar, no ha parado de mandar mensajes, no ha parado de perseguir”, declaró el mandatario municipal en el clip.

En su defensa, el mandatario
En su defensa, el mandatario Acevedo acusó al senador Alejandro Carlos Chacón de liderar una campaña de persecución en su contra - crédito Catalina Olaya/Colprensa

A continuación, y con un fuerte tono, el alcalde señaló directamente a Chacón por no demostrar gestión efectiva de recursos para Cúcuta y el Norte de Santander, y argumentó que el legislador recurre a “artimañas rastreras”.

“Usted no ha traído un solo peso a la ciudad de Cúcuta. O pregúntenle al alcalde anterior, Jairo Yáñez, o pregúntele al alcalde anterior o pregunten al gobernador dónde están los recursos que ha gestionado el señor Alejandro Carlos Chacón”, expresó el alcalde.

Finalmente, Acevedo rechazó cualquier intención de amedrentamiento y anunció que su defensa legal ya está en marcha, y concluyó su testimonio subrayando que la ciudadanía debe estar al tanto de quién considera es el verdadero impulsor de estas acusaciones:

“La persona agazapada que está detrás de estos medios de comunicación y de esta narrativa es el senador Alejandro Carlos Chacón, que en vez de buscar recursos para el departamento, que en vez de traer plata para la ciudad de Cúcuta, se dedica es a hacer estas artimañas rastreras”, concluyó el alcalde.

Según la denuncia del abogado
Según la denuncia del abogado José Botello, el alcalde de Cúcuta cruzó la frontera hacia el estado Táchira, Venezuela, sin su esquema de seguridad, para reunirse con miembros del cartel de los Soles - crédito Reuters

Los detalles de la denuncia contra el alcalde de Cúcuta, escalada a la DEA

De acuerdo con información obtenida por Noticias Uno, el denunciante del alcalde Jorge Acevedo, identificado como el abogado José Botello, entregó a la DEA y al Departamento de Justicia en Washington una serie de audios, fotografías y registros de movimientos de dinero que, según él, evidencian encuentros entre políticos locales y miembros del cartel de los Soles.

Botello afirmó que el alcalde Acevedo, en ocasiones específicas y durante la noche, cruzó la frontera hacia el estado Táchira, Venezuela, sin su esquema de seguridad, para reunirse con dirigentes de la organización criminal.

El material aportado, que estaría bajo análisis de las autoridades de Estados Unidos, también incluye detalles sobre la llegada de vehículos y políticos venezolanos a la región, así como el traslado de maletines con grandes sumas de dinero, presuntamente relacionados con campañas políticas.

La denuncia contra el alcalde
La denuncia contra el alcalde José Acevedo, remitida a autoridades estadounidenses, incluye audios, fotografías y registros de movimientos de dinero - crédito Colprensa

La denuncia no solo involucra al alcalde Acevedo, sino también a su esposa, Alice Vargas, al secretario de Gobierno de Cúcuta, Miguel Castellanos, y a otros miembros de la clase política local. Entre los señalados figura el senador Jairo Castellanos, que, según Botello, mantiene conexiones con el cartel a través de Jhojan Villamizar, conocido como “El Veneco”.

Botello explicó que Villamizar sería el encargado de coordinar los contactos entre Jairo Castellanos y su hermano Miguel Castellanos, actual secretario de gobierno. Además, el senador Castellanos ya enfrenta investigaciones por otros hechos notorios en la región, como los casos conocidos como “Papá Pitufo” y “La Diana” en Cúcuta.

Temas Relacionados

Alcalde de CúcutaJorge Enrique AcevedoCartel de los SolesPersecuciónDenunciaJosé BotelloDEADepartamento de Justicia en WashingtonColombia-Noticias

Más Noticias

Luis Díaz no ha sido el único en ver tarjeta roja: este fue el otro colombiano expulsado en la Champions

Antes de Luis Díaz, pasaron muchos años para que un cafetero viera la cartulina colorada, que fue en plena final y salió derrotado por goleada

Infobae

Senadora sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica rechazó polémicas declaraciones de María Fernanda Cabal: “Una revictimización muy grande”

Durante una entrevista, la precandidata presidencial negó que el asesinato de miles de militantes del movimiento político haya sido un crimen de Estado, lo que causó polémica

Senadora sobreviviente del genocidio de

Aumenta el acoso laboral y sexual en entornos de trabajo en Bogotá: distrito compartió recomendaciones para mitigar la violencia

La discriminación y el hostigamiento en espacios de trabajo afectan especialmente a mujeres jóvenes, agravando desigualdades y limitando oportunidades, según datos recientes de la Secretaría de la Mujer

Aumenta el acoso laboral y

Juan Manuel Galán explicó por qué Alejandro Gaviria fue descartado para encabezar la lista al Senado del Nuevo Liberalismo

En su lugar, el precandidato presentó la postulación del jurista Mauricio Gaona Bejarano, hijo de un exmagistrado asesinado en la toma del Palacio de Justicia

Juan Manuel Galán explicó por

Abogados penalistas defendieron al presidente de Santa Fe por presunta implicación en caso de la Junta Directiva del Narcotráfico

Francisco Bernate reiteró que la labor profesional de Luis Eduardo Méndez, como apoderado, no puede confundirse con los actos del cliente

Abogados penalistas defendieron al presidente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

Video: una DJ internacional se

Video: una DJ internacional se tomó el metro de Medellín con su set y generó polémica en redes sociales

Jhonny Rivera fue condecorado con la Orden del Congreso por su aporte a la música popular

Violeta Bergonzi volvió a despacharse contra Valentina Taguado: la locutora y su “Sancho Panza” respondieron

Galy Galiano anunció nuevos detalles del último tour para despedir su carrera musical

Blessd fue blanco de críticas luego de asegurar que concierto en el Vive Claro será su primer “estadio” en Bogotá

Deportes

Infobae

Luis Díaz no ha sido el único en ver tarjeta roja: este fue el otro colombiano expulsado en la Champions

Luis Díaz dejó récord insólito tras doblete y expulsión contra PSG en la Champions League

Video: Washington Aguerre insultó a hinchas del Medellín en medio de la semifinal por la Copa BetPlay

Así se jugaría la última fecha de la Liga BetPlay: esta sería la programación de los partidos para definir los ocho clasificados

Carlos Darwin Quintero habría tomado decisión radical en medio de la crisis económica del Pereira: el FPC permanece atento