Abelardo de la Espriella dijo que Iván Cepeda acusó de “paramilitar” a un activista: “Así sembraron el odio contra Miguel Uribe y contra Charlie Kirk”

Un activista identificado en redes sociales como Vincent, quien se autodefine de derecha, publicó un video en el que intercepta al precandidato presidencial y senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a las afueras del Congreso. “Iván Cepeda me perfila como paramilitar”, escribió Vincent con su mensaje en X con el que acompañó la grabación.
Por su parte, el abogado Abelardo de la Espriella reaccionó a dicha publicación y replicó la versión de Vincent, al afirmar que, según su percepción, Iván Cepeda “acusó de ‘paramilitar’ a un activista”.
En su mensaje el precandidato presidencial también comentó: “Así sembraron el odio contra Miguel Uribe y contra Charlie Kirk”.
