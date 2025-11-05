Abelardo de la Espriella dijo que Iván Cepeda acusó de “paramilitar” a un activista: “Así sembraron el odio contra Miguel Uribe y contra Charlie Kirk”

Un video muestra al senador siendo confrontado por un activista, quien asegura que lo "perfiló como paramilitar", mientras figuras públicas reaccionan y cuestionan el impacto de estas declaraciones- crédito @delaespriella_style/Instagram - Facebook

Un activista identificado en redes sociales como Vincent, quien se autodefine de derecha, publicó un video en el que intercepta al precandidato presidencial y senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a las afueras del Congreso. “Iván Cepeda me perfila como paramilitar”, escribió Vincent con su mensaje en X con el que acompañó la grabación.

Por su parte, el abogado Abelardo de la Espriella reaccionó a dicha publicación y replicó la versión de Vincent, al afirmar que, según su percepción, Iván Cepeda “acusó de ‘paramilitar’ a un activista”.

En su mensaje el precandidato presidencial también comentó: “Así sembraron el odio contra Miguel Uribe y contra Charlie Kirk”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel