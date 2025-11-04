Colombia

Joven de 19 años fue asesinado a tiros cuando tomaba micheladas en Barrancabermeja

Según explicaron las autoridades, la víctima tenía antecedentes judiciales y el crimen pudo haber estado basado en un ajuste de cuentas

La víctima recibió múltiples impactos
La víctima recibió múltiples impactos de bala- crédito Colprensa

Cuatro disparos acabaron con la vida de un joven de 19 años la noche del domingo 2 de noviembre en Barrancabermeja, en un hecho que ha conmocionado a la comunidad y reavivado el debate sobre la violencia urbana y el microtráfico en la ciudad.

La víctima, identificada como Ronal Forero Sanabria, fue atacada por sicarios mientras se encontraba en un puesto de venta de micheladas, en plena vía pública, cerca del Parque a la Vida.

El ataque se registró alrededor de las 9:00 p. m., cuando Forero Sanabria fue sorprendido por los agresores, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

El joven recibió cuatro impactos de arma de fuego y falleció en el lugar, sin que los servicios de emergencia pudieran intervenir. El crimen, perpetrado en una zona concurrida, generó alarma entre los habitantes y evidenció la presencia de disputas violentas en el entorno urbano de Barrancabermeja.

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cadáver y trasladaron el cuerpo a Medicina Legal para los procedimientos forenses correspondientes. La escena del crimen fue acordonada mientras se recolectaban pruebas y testimonios para avanzar en la investigación.

La víctima recibió múltiples impactos
La víctima recibió múltiples impactos de bala - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Ronal Forero Sanabria, conocido como “El Menor”, tenía antecedentes judiciales desde los 16 años. Según información de las autoridades, había sido procesado por diversos delitos y estuvo internado en el Centro de Recepción y Observación al Menor Infractor, de donde se habría fugado.

Además, la víctima era investigada por su presunta participación en varios hechos violentos, incluyendo un homicidio. Su nombre figuraba en expedientes relacionados con actividades delictivas en la ciudad, lo que lo situaba en el radar de las fuerzas de seguridad.

Las primeras indagaciones señalan que el asesinato de Forero Sanabria estaría vinculado a una disputa entre estructuras criminales por el control del microtráfico en Barrancabermeja.

El joven de 19 años
El joven de 19 años permanecía en el casco urbano de Barrancabermeja cuando fue atacado- crédito X

Las autoridades consideran que el joven formaba parte del grupo delincuencial conocido como ‘Los de la M’, organización señalada en investigaciones recientes por su participación en actividades ilícitas y enfrentamientos con otras estructuras delictivas en la región.

El caso de Ronal Forero Sanabria se suma a una serie de hechos violentos que reflejan la compleja situación de seguridad en Barrancabermeja, donde la lucha por el dominio de territorios para la venta de estupefacientes ha derivado en homicidios y ataques selectivos.

La investigación continúa mientras las autoridades buscan esclarecer los detalles del crimen y contener la escalada de violencia asociada al microtráfico en la ciudad.

Se han registrado múltiples homicidios
Se han registrado múltiples homicidios en Barrancabermeja en los últimos meses- crédito Alcaldía de Barrancabermeja

Inseguridad, una de las grandes problemáticas en Barrancabermeja

Y es que Barrancabermeja enfrenta una situación de inseguridad grave que ha ido en aumento en los últimos años. En 2024, se registraron 161 homicidios, lo que representa un aumento del 31% respecto a 2023, cuando se reportaron 122 asesinatos.

La tasa de homicidios para ese año se situó en 66 por cada 100.000 habitantes, la más alta de la última década para la ciudad.

Gran parte de esta violencia está relacionada con la disputa territorial de grupos armados ilegales que buscan controlar actividades ilícitas como el microtráfico, la extorsión y rutas de narcotráfico.

En particular, estructuras como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y bandas locales están plenamente activas en varias comunas de la ciudad.

Como consecuencia de esta dinámica, el comercio local, los habitantes más vulnerables y los barrios informales sufren amenazas permanentes, extorsión y un clima de miedo.

Las autoridades locales han implementado algunas medidas — patrullajes reforzados, recompensas por información, vigilancia comunitaria —, aunque el desafío sigue siendo de gran envergadura.

Así las cosas, desde la Alcaldía se han hecho múltiples llamados a la ciudadanía para alertar sobre dicha problemática, que ha generado temor en la comunidad.

