Estos son los cortes de agua en Bogotá este 4 de noviembre

Por trabajos en el servicio, Bogotá programa cortes de agua (Infobae)

El suministro de agua será suspendido temporalmente en diversas barrios de la ciudad, informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Una serie de trabajos provocarán cortes de agua que pueden durar desde unas cuantas horas hasta días enteros. Estos son los programados para este martes 4 de noviembre.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Milenta.Lugar: De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Libertadores.Lugar: De la Transversal 14 Este a la Transversal 14B Este, entre la Calle 56 a la Diagonal 58A Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Soacha.Barrios: Conjunto Residencial Macarena, Monguí, Jardín.Lugar: Macarena, Monguí, Jardín.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Kennedy.Barrios: Conjunto Residencial Recodo del Tintal.Lugar: De la Calle 6 (Av. Américas) a la Calle 6D, entre la Carrera 80G a la Carrera 86.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Usaquén.Barrios: Casablanca Suba II, Hacienda San Sebastián, Parque El Retamo y El Manzano, Cojardín.Lugar: De la Carrera 45 a la Carrera 106, entre la Calle 235 hasta el Canal Guaymaral.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

¿Cómo ahorrar agua?

Sin importar si hay suspensión de suministro de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.