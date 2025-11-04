Concejal Andrés Escobar le ofreció todo su equipo jurídico a madre le tapó los ojos a su hijo ante beso homosexual: “Madre ejemplar”

El concejal caleño Andrés Escobar afirmó que "es un delito" que publiquen la imagen de una mujer sin su autorización - crédito Colprensa y X

Se está viralizando una fuerte confrontación en redes sociales por cuenta del joven Andrés Montoya, que expuso a una mujer capitalina que le tapó los ojos a su hijo pequeño, cuando el mismo Montoya besó a su pareja, otro hombre, en el local de Crepes & Waffles del centro comercial Gran Estación, en Bogotá.

Resulta que Montoya publicó la fotografía de la mujer, además de difundir su testimonio. Como respuesta, en redes sociales han salido internautas en defensa y en contra de la actitud de la mujer con su hijo, mientras la polémica escala a un punto de debate en el país político.

De hecho, voces políticas ya han emitido mensajes sobre el tema. El polémico concejal caleño Andrés Escobar, conocido por sus posturas conservadoras y tajantemente opositoras al progresismo, alabó la reacción de la mujer y reafirmó su postura de que los padres son los dueños de la educación de sus hijos, a juzgar por su reacción.

En ese mismo mensaje, además de decir que es “una madre ejemplar” le ofreció toda la ayuda legal y jurídica a la mujer para que pueda defenderse ante las acusaciones de quienes alegan que su respuesta de cara al beso homosexual que Montoya protagonizó frente al menor podría considerarse un acto de “odio”.

En ese mismo sentido, afirmó que exponer a la mujer de esa manera tan directa es “un delito”, y la ciudadana puede defenderse.

“Pongo mi equipo jurídico a entera disposición de esta madre ejemplar para que tome las medidas correspondientes. Ustedes no nos van a venir a dictar cómo criar a nuestros hijos y mucho menos a usar el escarnio público para menoscabar nuestras libertades. Exponer a la señora de esta manera es un delito”, escribió Escobar.

A su vez, el testimonio de Andrés Montoya reza: “Estaba almorzando con mi novio en el Crepes & Waffles de Gran Estación y apenas nos levantamos, le di un beso. Esta señora le tapó los ojos a su hijo y le dijo que lo que hacíamos era indecente. No somos el peligro para las infancias, peligro quien enseña a odiar un beso”, escribió, además de adjuntar una fotografía de la mujer.