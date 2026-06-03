Sena abrió convocatoria con más de 20.000 cupos gratuitos para el tercer trimestre: ofrece apoyo económico de hasta un salario mínimo

El proceso de inscripción a los programas del Sena se realiza de manera virtual y sin costo, a través de Betowa Sena, la nueva plataforma digital que reemplaza a Sofía Plus - crédito Sena

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) abrió una nueva y ambiciosa convocatoria para el tercer trimestre de 2026, ofreciendo más de 20.000 cupos gratuitos en programas técnicos, tecnológicos, auxiliares y operarios en todo el país.

Las inscripciones estarán abiertas del 5 al 9 de junio, y los seleccionados iniciarán clases el 21 de julio de 2026. La convocatoria, una de las más amplias del año, busca fortalecer el talento humano colombiano y atender la creciente demanda de perfiles en sectores estratégicos de la economía.

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Una de las novedades de esta convocatoria es la implementación de Betowa Sena, el nuevo ecosistema digital que reemplaza a Sofía Plus y centraliza tanto la oferta educativa como todos los trámites de admisión y matrícula. El registro y la postulación a los programas se realiza completamente en línea a través de esta plataforma, que permite consultar la oferta, cargar documentos y hacer seguimiento al proceso de selección.

Las inscripciones son gratuitas y están abiertas a colombianos y extranjeros con residencia legal en el país. El Sena, como es habitual, recordó que no se requieren intermediarios ni pagos para acceder a los cupos y recomienda a los interesados estar atentos únicamente a los canales oficiales de la institución.

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Aspirantes podrán elegir entre más de 300 programas Sena para sectores claves como software, enfermería, inteligencia artificial, agroindustria y logística, fortaleciendo el talento humano colombiano - crédito Sena

Oferta académica: más de 300 programas en todos los niveles

La Tercera Convocatoria Sena 2026-2 ofrece más de 300 programas enfocados en áreas de alta empleabilidad, incluyendo sectores como software, enfermería, gestión administrativa, agroindustria, inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos, logística, salud, hostelería, mantenimiento y producción agropecuaria. La formación se divide en niveles operario, auxiliar, técnico y tecnológico, con duraciones que oscilan entre 6 y 24 meses, dependiendo del programa escogido.

Entre las carreras más solicitadas están:

Técnicos: sistemas teleinformáticos, asistencia administrativa, cocina, mantenimiento de equipos de refrigeración, enfermería, agente de tránsito y transporte, agroindustria alimentaria, recursos humanos, mantenimiento de motocicletas, programación de software, atención integral a la primera infancia, mantenimiento de motores diésel, catastro, salud oral, entre muchas otras.

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Tecnólogos: análisis y desarrollo de software, gestión documental, gestión contable y financiera, gestión del talento humano, producción agropecuaria, electricidad industrial, radiología e imágenes diagnósticas, producción agrícola, automatización industrial, entre otros.

Operarios y auxiliares: procesos de panadería, manejo de maquinaria de confección, cuidado estético de manos y pies, servicios de bartender, producción apícola, atención integral al paciente domiciliario, auxiliares de cocina y más.

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Las inscripciones Sena estarán abiertas del 5 al 9 de junio de 2026 y los seleccionados iniciarán clases el 21 de julio, según el cronograma oficial de la convocatoria - crédito Sena

La oferta también incluye diplomados, certificaciones, capacitación en idiomas, y programas de profundización técnica, todos sin costo y con acceso a recursos como bibliotecas digitales, software licenciado y servicios de bienestar.

Apoyo económico para los aprendices

Durante la etapa lectiva, el Sena otorga un apoyo equivalente al 50% de un salario mínimo mensual legal vigente (smmlv), y al iniciar la etapa productiva (práctica en una empresa), este beneficio asciende al 100% del smmlv. Eso representa un incentivo adicional para quienes desean estudiar y trabajar al mismo tiempo o requieren apoyo económico para culminar su formación.

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Proceso y fechas clave

El proceso de selección consta de dos fases eliminatorias de pruebas, que garantizan la transparencia y el mérito en la asignación de los cupos:

Publicación de la oferta: 3 de junio

Inscripciones: 5 al 9 de junio

Pruebas fase I: 16 y 17 de junio

Citación y pruebas fase II: 25 de junio al 1 de julio

Publicación de resultados: 2 de julio

Matrículas: 6 al 17 de julio

Inicio de clases: 21 de julio de 2026

Es importante que los aspirantes tengan a la mano su documento de identidad vigente en formato PDF, el certificado de noveno grado aprobado (para técnicos) o el diploma de bachiller y su resultado del Icfes (para tecnológicos).

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La oferta educativa Sena 2026 incluye niveles operario, auxiliar, técnico y tecnológico, con programas de 6 a 24 meses de duración y recursos de apoyo digital - crédito Colprensa

Requisitos y criterios de acceso

Nivel técnico: Aprobación mínimo de noveno grado de secundaria.

Nivel tecnológico: Título de bachiller y prueba Saber 11 (Icfes).

Edad mínima: 14 años para algunos programas.

Ciudadanos extranjeros: Cédula de extranjería o permisos vigentes de estudio.

El Sena verificará la autenticidad de los documentos en la etapa de matrícula y legalización del aprendizaje.

Los interesados deben registrarse en la plataforma Betowa Sena (https://betowa.sena.edu.co), elegir el programa de su interés, cargar los documentos requeridos y presentar las pruebas de selección. El proceso es completamente virtual y gratuito.