Cabal arremetió contra Petro debido sus palabras sobre la toma al Palacio de Justicia: “No pretenda reescribir la historia criminal del M-19”

María Fernanda Cabal recordó que el M-19 fue responsable del asalto al Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 - crédito Jesús Aviles / Infobae

La polémica por las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la muerte del magistrado Manuel Gaona Cruz volvió a agitar el ambiente político, luego de que el mandatario solicitara al director de Semana un “informe científico” que respaldara la versión publicada por la revista, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal reaccionó con dureza y le exigió respeto por la verdad histórica del país.

Para Cabal, las afirmaciones de Petro representan un intento por distorsionar hechos dolorosos que aún hieren a Colombia. “Petro no pretenda reescribir la historia criminal del M-19, grupo terrorista al que perteneció”, escribió la congresista en su cuenta de X.

“Fue esa guerrilla la responsable del asalto al Palacio de Justicia ese 6 y 7 de noviembre de 1985. Atacaron el Palacio porque ese día la Sala Constitucional debatía la exequibilidad de la extradición a los Estados Unidos. Este país tiene memoria”, agregó la senadora en su post.

La senadora María Fernanda Cabal criticó con dureza al presidente Gustavo Petro por sus comentarios sobre el asesinato del magistrado Manuel Gaona Cruz - crédito @MariaFdaCabal/X

El mensaje de Cabal surgió luego de que el presidente publicara varios comentarios sobre el magistrado Gaona, en los que cuestionó las versiones judiciales y forenses sobre su asesinato.

Según la senadora, las pruebas judiciales y los testimonios recopilados por la Corte Suprema son claros sobre la responsabilidad del M-19 en el asesinato del magistrado, pues el debate sobre el papel de la extinta guerrilla en la toma y retoma del Palacio de Justicia continúa dividiendo opiniones.

La legisladora del Centro Democrático recalcó que el país no puede permitir que se borre el rastro del horror vivido durante esas 28 horas en las que más de 110 personas perdieron la vida.

Según la legisladora, los testimonios y las pruebas forenses confirman que Gaona fue ejecutado por los guerrilleros del M-19 - crédito Jesús Avilés/Infobae

La polémica sobre la reinterpretación histórica de Petro

Las palabras de la senadora surgieron luego de que el presidente arremetiera contra la memoria de Manuel Gaona Cruz, magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, considerado una de las víctimas más conocidas de la tragedia.

Según los registros, Gaona había elaborado la tesis intermedia que impidió la declaratoria de inconstitucionalidad del tratado de extradición con Estados Unidos, y era señalado como un objetivo específico del M-19. Su hijo, Mauricio Gaona, advirtió que se estaba frente a un escenario de propaganda en contra de la memoria histórica.

La toma del Palacio de Justicia, ocurrida los días 6 y 7 de noviembre de 1985, dejó más de 110 personas fallecidas, entre magistrados, funcionarios, empleados y civiles; durante esas 28 horas, el horror se manifestó con disparos, fuego y granadas en espacios reducidos, como el baño del Palacio donde los rehenes, incluidos Gaona y Horacio Montoya Gil, quedaron hacinados.

Mauricio Gaona, hijo del magistrado, alertó sobre la propaganda que busca alterar los hechos de la toma al Palacio de Justicia y la memoria de su padre - crédito @Frankzm/X - Consejo de Estado

Testimonios de sobrevivientes y de magistrados como Hernando Tapias Rocha y Humberto Murcia Ballén confirman que Gaona fue ejecutado por los guerrilleros del M-19. La Comisión de la Verdad, junto con los informes forenses, estableció que las balas que mataron a Gaona provenían de las armas de los insurgentes.

El cambio de narrativa planteado por Petro incluía la afirmación de que Gaona había sido asesinado por el Ejército por razones políticas; sin embargo, los testimonios de sobrevivientes como Gabriel Salom y Jorge Reina, respaldados por los informes judiciales, confirmaron que Gaona recibió los disparos de los guerrilleros.

Salom relató para la revista en mención cómo Gaona se negó a moverse del baño mientras los insurgentes disparaban a quienes lo rodeaban, y Reina aseguró haber presenciado cómo los guerrilleros le dispararon directamente. La Comisión de la Verdad coincidió en que las balas que mataron a Gaona no provenían de armas oficiales.

El debate sobre el papel de la extinta guerrilla continúa generando divisiones políticas, mientras la conmemoración de los 40 años del Palacio de Justicia se acerca - crédito Colprensa

En esta línea, la senadora Cabal afirmó que la memoria histórica no puede ser objeto de reinterpretaciones políticas. Recordó que, aunque Colombia otorgó perdón al M-19, la verdad sobre los responsables de la tragedia sigue vigente y no puede ser modificada por el discurso presidencial.