Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció cierres viales y desvíos por el Festival Popular al Parque el 6 y 7 de junio

El Festival Popular al Parque 2026 reunirá a 16 agrupaciones nacionales e internacionales en el Parque Simón Bolívar de Bogotá - crédito Idartes

Bogotá se alista para vivir la tercera edición del Festival Popular al Parque, un evento musical que reunirá a 16 agrupaciones nacionales e internacionales los días 6 y 7 de junio de 2026 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Con el lema “Herencia que vibra en presente”, más de 170 músicos estarán en escena, consolidando el festival como uno de los encuentros culturales más importantes de la capital.

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La programación incluye artistas emblemáticos del género popular como Los Tucanes de Tijuana, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, Marbelle, Francy, Hernán Gómez, Luisito Muñoz y La Banda del Aventurero, además de representantes de la nueva generación de la música popular colombiana y talentos distritales como Banda Siete, Joan Hernández, Pipe Jaime y Óscar Roa.

Cierres viales y desvíos para el Festival Popular al Parque

Para garantizar la seguridad y la movilidad durante el evento, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó una serie de cierres y desvíos en el sector del Parque Metropolitano Simón Bolívar. Los cierres se realizarán desde las 9:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. tanto el sábado 6 como el domingo 7 de junio.

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Cierres viales

Calzada sur de la avenida Calle 63, entre avenida Carrera 68 y avenida Carrera 60: este tramo permanecerá cerrado al tráfico vehicular desde las 9:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. ambos días del evento.

La calzada sur de la avenida Calle 63 y su ciclorruta permanecerán cerradas desde las 9:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. durante el evento - crédito Secretaría de Movilidad

Ciclorruta de la calzada sur de la avenida Calle 63, entre avenida Carrera 68 y avenida Carrera 60: también estará cerrada en el mismo horario.

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La avenida Carrera 68 y la carrera 60 continuarán operando con normalidad, permitiendo el flujo vehicular en las inmediaciones del parque.

Desvíos autorizados

Para mitigar el impacto de los cierres, la Secretaría de Movilidad dispondrá rutas alternas para los conductores:

Sentido occidente – oriente por la avenida Calle 63: Los usuarios pueden tomar la avenida Carrera 68 al sur y luego la avenida Calle 26 al oriente, o la avenida Carrera 68 al norte y la avenida Calle 68 al oriente.

Sentido norte – sur por la avenida Carrera 68: Quienes deseen tomar la avenida Calle 63 al oriente deben continuar por la avenida Carrera 68 al sur y luego la avenida Calle 26 al oriente.

Sentido sur – norte por la avenida Carrera 68: los usuarios pueden optar por la avenida Calle 26 o la avenida Calle 53 al oriente.

Estos desvíos estarán debidamente señalizados y contarán con el apoyo de la Policía de Tránsito y el personal de la organización del evento.

Desvíos señalizados y apoyo de la Policía de Tránsito facilitarán los desplazamientos en las inmediaciones del Festival Popular al Parque - crédito Secretaría de Movilidad

Recomendaciones para asistentes y residentes

La entidad recomendó a los asistentes y a quienes transiten por los sectores aledaños al Parque Simón Bolívar:

Utilizar preferentemente el Sitp o Transmilenio para llegar al evento, y evitar en lo posible el uso de vehículo particular.

Programar los desplazamientos y actividades con anticipación para evitar retrasos y congestiones.

Seguir las instrucciones de la Autoridad de Tránsito, el personal del festival y la Secretaría de Movilidad, quienes estarán presentes para orientar y garantizar la seguridad vial.

Acatar la señalización dispuesta por la organización y hacer uso de modos de transporte alternativos como la bicicleta o los trayectos a pie.

Hacer uso de los parqueaderos públicos habilitados en la Bolera El Salitre, Biblioteca Virgilio Barco, Parque Simón Bolívar y Parque Salitre Mágico, sujetos a la disponibilidad y tarifas de cada operador.

Más de 170 músicos participarán en la tercera edición del Festival Popular al Parque, consolidando su importancia cultural en la capital - crédito Idartes

Durante el festival, diferentes entidades distritales acompañarán la jornada para asegurar condiciones de convivencia y acceso seguro. Canal Capital realizará la transmisión especial del evento en televisión y plataformas digitales, ampliando el alcance de la programación y permitiendo que miles de personas disfruten de los conciertos, incluso fuera de Bogotá.

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