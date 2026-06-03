Colombia

Caribeña Noche: resultados ganadores del sorteo del lunes 1 de junio

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

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La Caribeña Noche es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar (Jovani Pérez/Infobae)
La Caribeña Noche es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar (Jovani Pérez/Infobae)

La Lotería Caribeña, de reconocida trayectoria en el país, es una favorita entre quienes buscan premios en los sorteos nocturnos. Cada noche, desde las 22:00 horas, se generan altas expectativas entre los jugadores por los posibles resultados.

Participar solo requiere elegir una combinación de cuatro cifras del 0000 al 9999 y decidir cuánto apostar. Los billetes pueden encontrarse en locales autorizados, indicados en la web oficial.

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A continuación le ofrecemos los números ganadores correspondientes al pasado lunes 1 de junio de 2026. Si fue premiado, su boleto es el único comprobante válido para retirar el premio, por lo que debe conservarlo cuidadosamente.

Los números ganadores del último sorteo

  • Fecha: lunes 1 de junio de 2026.
  • Números ganadores: 8828.
  • Quinta: 2.

Cómo se juega la Lotería Caribeña

Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de La Caribeña Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de La Caribeña Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería Caribeña es un popular juego de azar colombiano que se caracteriza por ofrecer sorteos diarios en dos horarios: en la tarde a las 14:30 horas y en la noche a las 22:00, con un horario especial los domingos y festivos. Este juego permite a los participantes probar suerte seleccionando un número de cuatro dígitos, lo que genera múltiples oportunidades para ganar premios importantes en cada sorteo.

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Para jugar, el participante debe elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999 y decidir cuánto dinero desea apostar por ese número. La compra del boleto puede realizarse en puntos autorizados o mediante aplicaciones móviles. El objetivo es que el número seleccionado coincida exactamente con el número ganador que se extrae en el sorteo oficial, lo que otorga el premio mayor.

Además del premio mayor, la Caribeña ofrece premios menores para quienes acierten parte de las cifras, según las reglas específicas de cada sorteo. Esto hace que el juego sea accesible y atractivo para una amplia variedad de jugadores, quienes pueden participar diariamente y aumentar sus posibilidades de ganar. Los resultados pueden consultarse en diversas plataformas en línea especializadas.

Cómo se empezó a jugar la lotería en el país

Conoce cuál es la historia de las loterías en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuál es la historia de las loterías en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las loterías en Colombia tienen una historia que se remonta a varios siglos atrás. Sus primeros indicios se sitúan en la época del virreinato en América Latina. En ese periodo, comenzó a gestarse el primer juego de lotería reconocido oficialmente en el país, aunque no existen registros precisos que permitan identificar cuál fue la primera lotería jugada en territorio colombiano. Los juegos de azar estaban mal vistos por las autoridades y la iglesia de la época, motivo por el cual las primeras experiencias de este tipo se realizaban al margen de la ley, protegidas del escrutinio oficial.

Fue en 1792 cuando se instauró la primera lotería oficial en Colombia. Este juego, de bajo costo, buscaba ser accesible para la mayor parte de la población. La idea se expandió con rapidez y diversas regiones del país comenzaron a adoptar este formato recreativo. Ciudades como Medellín, Santa Fe, Cartagena y Mompós fueron pioneras en la creación y difusión de loterías regionales. De esta forma, la práctica de participar en sorteos se fue incorporando lentamente a la vida cotidiana.

A lo largo de los años, la lotería se consolidó como una tradición dentro de la cultura popular colombiana. Más localidades y apostadores se sumaron, lo cual favoreció la oficialización y el fortalecimiento de este sistema de juego en todo el país. En la actualidad, la lotería continúa vigente y mantiene un estrecho lazo con el pasado, reflejando la evolución histórica que permitió su arraigo e institucionalización en diversas comunidades de Colombia.

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