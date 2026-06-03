Estudiante y docente se enfrentaron en un aula de clases de la Universidad de la Amazonía, en Caquetá: la institución se pronunció

El alumno intimidó al docente al golpear el tablero y este respondió con puños y patadas - crédito @ColombiaOscura/X

Una fuerte discusión se presentó entre un alumno de la Universidad de la Amazonía, de Florencia, Caquetá, y un docente, que terminó involucrando actos de violencia física. Los hechos quedaron registrados en un video que fue divulgado en redes sociales.

En la grabación se evidencia que el estudiante hizo un reclamo al profesor, quien, a su vez, respondió con señalamientos contra el alumno. Según indicó, el joven universitario habría sido irrespetuoso con él desde que empezó el semestre; sin embargo, el estudiante negó las acusaciones.

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El docente acusó al estudiante de haberle faltado al respeto en más de una ocasión - crédito Universidad de la Amazonia/Sitio web y captura de pantalla @ColombiaOscura/X

Estudiante: Yo se lo puse en la mesa, papá. Yo se lo puse en la mesa y todo están de testigos, yo no se lo tiré a nadie. ¿Me va a tirar?

Docente: Sí, le voy a tirar todas las veces que quiera para que aprenda a respetar.

Estudiante: ¿Y desde cuándo yo lo estoy irrespetando a usted?

Docente: Desde el comienzo del semestre

Estudiante: ¿Desde cuál comienzo del semestre? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Usted está enamorado de mí, papá.

Estudiante: No, no pasa nada. No, porque yo todavía soy un estudiante y estoy estudiando, pero ya no hay más (...), aquí hay más de un video.

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En medio del altercado, el joven golpeó un pupitre y también el tablero. En respuesta a esa conducta intimidante, el maestro lo golpeó en el rostro y también intentó agredirlo con patadas. Todo esto pasó mientras otros alumnos presenciaban la escena y grababan con sus celulares para documentar lo ocurrido.

Se desconoce si el motivo del altercado fue una evaluación o un trabajo universitario - crédito Icfes

De acuerdo con el video expuesto en redes, que no muestra todo lo que pasó, ninguna persona intervino para detener las agresiones y señalamientos que hicieron las partes involucradas.

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La Universidad de la Amazonía emitió un comunicado el 2 de junio sobre los hechos que se presentaron en las instalaciones. Informó que, desde que se tuvo conocimiento de la situación de violencia, inició las actuaciones institucionales correspondientes, con el fin de investigar y determinar qué pasó entre el docente y el estudiante y verificar en qué circunstancias se originó el altercado.

La institución de educación superior no dio a conocer ningún tipo de medida disciplinaria por lo ocurrido. Sin embargo, insistió en que está comprometida con el respeto y con garantizar el debido proceso en este tipo de casos, reconociendo la importancia de proteger los derechos de quienes integran la universidad.

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“La Universidad reitera su compromiso con el respeto, la convivencia, el debido proceso y la protección de los derechos de todos los integrantes de la comunidad universitaria. Asimismo, hace un llamado a la prudencia, la responsabilidad y el respeto en el manejo y difusión de la información, mientras se adelantan las actuaciones correspondientes por las instancias competentes”, expresó la universidad en el comunicado, firmado por el rector delegado Diber Albeiro Váquiro Plazas.

La Universidad de la Amazonía informó sobre investigaciones que se adelantan sobre el altercado entre el estudiante y el docente - crédito Universidad de la Amazonía/sitio web

Mientras la institución avanza en las investigaciones sobre lo ocurrido, los usuarios en redes sociales no dudaron en comentar y especular sobre lo ocurrido. Algunos indicaron que pudo tratarse de un desacuerdo por un trabajo o una evaluación, pero las inquietudes sobre los hechos persisten.

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De igual manera, criticaron la conducta del estudiante, asegurando que su comportamiento fue hostil y agresivo desde el inicio de la discusión que quedó registrada en video. Otros, por su parte, señalaron al maestro como el presunto responsable de incitar la violencia en el altercado.

“Cuando el estudiante le pega al tablero, cómo así? Ahora se la montan a los profesores también?”; “Un montón de groseros inadaptables que solo creen que pueden ganar cosas gritando insultando y golpeando”; “Si bien el estudiante era agresivo, el docente fue el que incitó a la violencia y sabiamente el estudiante no le siguió el cuento. Ahí se va el viejito”, indicaron algunos internautas en la red social X.

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