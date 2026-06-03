Abuso sexual infantil: condenan a los responsables de acceder carnalmente a sus hijas y hermanas

Las autoridades piden respeto por la integridad de los niños - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades continúan luchando en contra de los criminales que someten a los menores de edad a todo tipo de vejámenes sexuales, en la mayoría de los casos, aprovechándose de su cercanía con las víctimas, puesto que los delincuentes suelen ser familiares, amigos o vecinos de los afectados.

Ante estas situaciones que generan indignación en el territorio, la Fiscalía General de la Nación confirmó la condena en contra de varias personas. Uno de los señalados fue acusado de violar a su hermana, el otro fue procesado por acceder carnalmente a su propia hija y una mujer fue acusada de encubrir los ataques de su esposo en contra de su hija.

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Hombre abusó de su hermana

Un juez condenó a 20 años de prisión a un hombre por abuso sexual en contra de su hermana menor de edad en Caquetá, tras valorar las pruebas presentadas por el ente acusador, según un boletín emitido el martes 2 de junio de 2026.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre marzo de 2014 y junio de 2018, en un periodo en el que la víctima sufrió agresiones en inmuebles de Cartagena del Chairá y Florencia, donde el condenado aprovechaba los momentos en que quedaba a su cuidado. La investigación determinó que la menor fue atacada por su hermano mayor desde que tenía siete años.

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Así también, se logró establecer que primero hubo tocamientos indebidos y que, a partir de los nueve años, el hombre comenzó a accederla carnalmente. Tras comprobarse su responsabilidad en el caso, el sujeto fue declarado responsable de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas.

El juzgado expidió una orden de captura para que cumpla la pena en un centro penitenciario, y la decisión quedó en firme.

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Hombre abusó sexualmente de su hija

Lamentablemente, este no es el único caso que han tenido que atender las autoridades en el país, pues recientemente se conoció que otro hombre fue judicializado en Sincelejo (Sucre) tras ser señalado de abusar sexualmente de su hija biológica desde que tenía 11 años. La Fiscalía General de la Nación informó que le imputó el delito de acceso carnal violento agravado.

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De acuerdo con la investigación, las agresiones se habrían extendido hasta que la menor cumplió 14 años, cuando el caso fue denunciado ante las autoridades. Según los resultados de la investigación, los hechos habrían iniciado en 2019 y se prolongaron hasta 2022, periodo en el que la niña vivía con el ahora procesado.

La captura fue realizada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) durante la jornada del 31 de mayo en la vereda Babilonia de Sincelejo. Pese a que el imputado negó su responsabilidad en los cargos, por orden judicial, quedó privado de la libertad en el centro carcelario La Vega.

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Los hechos fueron ampliamente rechazados en el territorio nacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mujer no le creyó a su hija que su padrastro la violaba

La Fiscalía judicializó a la madre y el padrastro de una menor por el presunto abuso sexual que habría sufrido entre los 8 y los 12 años en Fresno (Tolima), según informó el ente acusador el viernes 29 de mayo de 2026.

De acuerdo con la investigación, el padrastro, de 50 años, habría agredido sexualmente y accedido carnalmente a la víctima desde 2022. Del mismo modo, se indicó que, pese a que la menor le contó a su madre lo sucedido, la mujer la ignoró y presuntamente permitió que los hechos continuaran.

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Un fiscal de la Seccional Tolima imputó a la pareja los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento, ambas conductas agravadas, aunque ninguno de los procesados aceptó los cargos.

Se pide a familiares y cuidadores estar atentos a los niños - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Servidores del CTI, con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectivas las órdenes de captura en zona rural de Fresno y, posteriormente, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para el hombre y detención domiciliaria para la mujer.

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En cuanto a la niña, se confirmó que fue separada de su madre y entregada a otro familiar para su protección.