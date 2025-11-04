Colombia

Accidente entre ambulancia y tractomula en Antioquia dejó varias personas lesionadas

La ambulancia había salido desde Santa Rosa de Osos y se dirigía a Medellín cuando ocurrió el choque, lo que interrumpió el traslado del paciente que iba a bordo

Guardar
Accidente en Antioquia dejo varios
Accidente en Antioquia dejo varios lesionados - crédito redes socaiels/X

El impacto entre una ambulancia y una tractomula en una vía de Antioquia dejó como saldo dos personas heridas y la destrucción total del vehículo de emergencia.

Según informó El Tiempo, el accidente ocurrió cuando la ambulancia, que había partido desde salir del Hospital San Juan de Dio, de Santa Rosa de Osos con destino a Medellín, transportando a un paciente, colisionó en el kilómetro 27 de esa vía, a la altura del sector Matasanos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, el choque fue de tal magnitud que la ambulancia resultó en pérdida total, como se aprecia en las imágenes difundidas en redes sociales.

El incidente dejó a dos personas lesionadas, aunque no se especificaron sus identidades ni el estado de salud en el que se encontraban tras el siniestro.

El reporte señala que la ambulancia cumplía una labor de traslado médico en el momento del accidente. Las fotografías compartidas muestran los daños severos sufridos por el vehículo de emergencia, lo que evidencia la fuerza del impacto con la tractomula.

La noticia fue difundida ampliamente en plataformas digitales, donde usuarios compartieron imágenes del lugar del accidente y expresaron su preocupación por la seguridad en las carreteras de la región.

Según el medio de comunicación, la ambulancia había salido desde Santa Rosa de Osos y se dirigía a Medellín cuando ocurrió el choque, lo que interrumpió el traslado del paciente que iba a bordo.

Las autoridades no han entregado detalles adicionales sobre las causas del accidente ni sobre el estado de los heridos. La información disponible hasta el momento se limita a los datos proporcionados por El Tiempo y a las imágenes que circulan en redes sociales, donde se observa la gravedad de los daños materiales.

De acuerdo con El Colombiano, los resultados de los recientes controles viales en Antioquia, durante el último puente festivo, reflejan la magnitud del desplazamiento: más de 470 mil vehículos circularon por las principales carreteras del departamento, según cifras de la Policía de Carreteras. El balance oficial detalla que 240.391 automotores arribaron desde diferentes municipios, mientras 231.318 salieron rumbo a otras regiones del país.

El desarrollo de estas jornadas incluyó estrictas acciones de vigilancia y atención de incidentes, lo que derivó en la imposición de 134 comparendos por diversas infracciones de tránsito. Además, se llevaron a cabo 126 pruebas para detectar consumo de alcohol al volante; únicamente una de ellas arrojó resultado positivo, de acuerdo con la información aportada por las autoridades viales.

Durante los tres días que comprendió el puente festivo, los reportes dan cuenta de nueve accidentes de tránsito en las vías de Antioquia. Estos siniestros provocaron lesiones a ocho personas y cobraron la vida de otras tres.

Temas Relacionados

Accidente en AntioquiaAmbulanciaTractomulaDos heridosSiniestro vialColombia-Noticias

Más Noticias

Óscar Córdoba habló de la situación de Miguel Borja en River Plate y aconsejó al delantero colombiano: “Es insostenible que siga”

La presión sobre el delantero colombiano aumenta por el traspié en el estadio Más Monumental y surgen alternativas para su carrera en el fútbol colombiano

Óscar Córdoba habló de la

Dólar: cotización de apertura hoy 4 de noviembre en Colombia

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy

EN VIVO - Alemania vs. Colombia: la Tricolor pierde antes del primer minuto de juego en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

La selección Colombia debutará en el torneo que se juega en Catar ante la vigente campeona, en el estadio Aspire Zone, de la ciudad de Rayán

EN VIVO - Alemania vs.

Juan Manuel Galán le propuso a Mauricio Gaona, hijo de magistrado asesinado en el Palacio de Justicia, que encabece las listas al Senado por el Nuevo Liberalismo

El dirigente del partido político propuso a Gaona Bejarano como cabeza de lista al Senado, apelando a la herencia de sus padres y al compromiso ético con la democracia

Juan Manuel Galán le propuso

PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 4 de la Champions League, con Luis Díaz en acción

“Los Gigantes de Baviera” buscan extender su racha positiva de partidos con triunfos, ante el último rival que lo venció en el Mundial de Clubes

PSG vs. Bayern Múnich EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona la finca ‘resort’

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

Investigan presunto secuestro de jóvenes en el Catatumbo a manos del ELN: habían llegado a la región por motivos laborales

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’, cabecillas regionales del Clan del Golfo que pretendían expandir la presencia del grupo armado en Tolima

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Hasta el actor Lincoln Palomeque

Hasta el actor Lincoln Palomeque se enfureció por el crimen de Jaime Esteban Moreno en Bogotá: “Qué mi...”

Karina García se disculpó con sus seguidores y personas que padecen VIH por comentario sobre la enfermedad: “Me metí con un tema que es muy fuerte”

Marbelle expresa su respaldo a Abelardo de la Espriella con mensajes desde multitudinario evento en Bogotá: “Nos preocupa nuestro país”

Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano, encendió las redes con mensaje dirigido a su hijo: “Voy a luchar por ti”

Sigue el agarrón entre La Toxi Costeña con su exmanager: “Los hijos pidiendo para comida mientras ella se las da de Karol G versión pobre”

Deportes

EN VIVO - Alemania vs.

EN VIVO - Alemania vs. Colombia: la Tricolor pierde antes del primer minuto de juego en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

Óscar Córdoba habló de la situación de Miguel Borja en River Plate y aconsejó al delantero colombiano: “Es insostenible que siga”

PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 4 de la Champions League, con Luis Díaz en acción

En medio de la oscuridad: así se terminó de jugar el partido entre Independiente Medellín y Envigado FC en el Polideportivo Sur

El recuerdo de James Rodríguez jugando con la selección Colombia Sub-17 ante Alemania: así fue el partido