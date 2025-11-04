Accidente entre ambulancia y tractomula en Antioquia dejó varias personas lesionadas

Accidente en Antioquia dejo varios lesionados - crédito redes socaiels/X

El impacto entre una ambulancia y una tractomula en una vía de Antioquia dejó como saldo dos personas heridas y la destrucción total del vehículo de emergencia.

Según informó El Tiempo, el accidente ocurrió cuando la ambulancia, que había partido desde salir del Hospital San Juan de Dio, de Santa Rosa de Osos con destino a Medellín, transportando a un paciente, colisionó en el kilómetro 27 de esa vía, a la altura del sector Matasanos.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, el choque fue de tal magnitud que la ambulancia resultó en pérdida total, como se aprecia en las imágenes difundidas en redes sociales.

El incidente dejó a dos personas lesionadas, aunque no se especificaron sus identidades ni el estado de salud en el que se encontraban tras el siniestro.

El reporte señala que la ambulancia cumplía una labor de traslado médico en el momento del accidente. Las fotografías compartidas muestran los daños severos sufridos por el vehículo de emergencia, lo que evidencia la fuerza del impacto con la tractomula.

La noticia fue difundida ampliamente en plataformas digitales, donde usuarios compartieron imágenes del lugar del accidente y expresaron su preocupación por la seguridad en las carreteras de la región.

Según el medio de comunicación, la ambulancia había salido desde Santa Rosa de Osos y se dirigía a Medellín cuando ocurrió el choque, lo que interrumpió el traslado del paciente que iba a bordo.

Las autoridades no han entregado detalles adicionales sobre las causas del accidente ni sobre el estado de los heridos. La información disponible hasta el momento se limita a los datos proporcionados por El Tiempo y a las imágenes que circulan en redes sociales, donde se observa la gravedad de los daños materiales.

De acuerdo con El Colombiano, los resultados de los recientes controles viales en Antioquia, durante el último puente festivo, reflejan la magnitud del desplazamiento: más de 470 mil vehículos circularon por las principales carreteras del departamento, según cifras de la Policía de Carreteras. El balance oficial detalla que 240.391 automotores arribaron desde diferentes municipios, mientras 231.318 salieron rumbo a otras regiones del país.

El desarrollo de estas jornadas incluyó estrictas acciones de vigilancia y atención de incidentes, lo que derivó en la imposición de 134 comparendos por diversas infracciones de tránsito. Además, se llevaron a cabo 126 pruebas para detectar consumo de alcohol al volante; únicamente una de ellas arrojó resultado positivo, de acuerdo con la información aportada por las autoridades viales.

Durante los tres días que comprendió el puente festivo, los reportes dan cuenta de nueve accidentes de tránsito en las vías de Antioquia. Estos siniestros provocaron lesiones a ocho personas y cobraron la vida de otras tres.