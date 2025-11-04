Accidente en la vía Panamericana entre Cali y Jamundí dejó 15 heridos, entre ellos 10 menores de edad que iban para el colegio

Las autoridades investigan qué originó el choque múltiple - créditos Secretaría de Movilidad de Cali

Durante las primeras horas del martes 4 de noviembre, una buseta escolar que transportaba estudiantes chocó contra dos vehículos particulares en la vía Panamericana en sentido Cali–Jamundí , a la altura de la Carrera 136.

La Alcaldía de Cali reportó que en el accidente participaron una buseta de servicio especial y dos vehículos particulares, un Kia Cerato y un Chevrolet Aveo. Como resultado del choque, quince personas resultaron lesionadas, entre ellas, diez menores de edad que se dirigían hacia su colegio.

También resultaron heridos la auxiliar de ruta, el conductor de la buseta, el conductor de uno de los automóviles y dos menores que iban como pasajeros en uno de los vehículos particulares.

Todos los lesionados fueron trasladados a una clínica de Cali donde permanecen bajo observación médica.

El impacto, calificado como severo por testigos presenciales, causó daños materiales importantes y generó una congestión vehicular que paralizó el tránsito en la zona rural, especialmente a la altura de Ciudadela El Castillo, debido a la presencia de múltiples ambulancias.

Como medida ante el bloqueo de la vía, autoridades recomendaron a los conductores buscar rutas alternas para movilizarse hacia Jamundí y sus alrededores.

Las causas del accidente están bajo investigación. Versiones preliminares y reportes de redes sociales sugieren que el bus escolar perdió el control y se subió al separador antes de impactar a los otros vehículos, aunque la información aún es materia de análisis por parte de los organismos viales.

Las autoridades continúan las labores de atención y remoción de los vehículos involucrados con el objetivo de restablecer completamente el flujo vehicular, mientras se espera un informe actualizado sobre el estado de salud de los heridos.