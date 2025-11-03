Yina Calderón tranquiliza a sus hermanas tras los roces en ‘La mansión de Luinny’: “Estoy bien”

LA DJ asegura que se encuentra bien a pesar de las dificultades que ha tenido en una semana de programa - crédito @chismes.de.famosos/IG

La participación de Yina Calderón en el reality La mansión de Luinny ha generado inquietud entre sus allegados, especialmente sus hermanas como a sus seguidores, debido a los conflictos que ha enfrentado en menos de una semana dentro del programa.

Ante esta situación, la influencer y DJ optó por enviar un mensaje público para tranquilizarlas, asegurando que se encuentra bien y que la convivencia, a pesar de las tensiones, no ha afectado su bienestar.

Este fue el atuendo de Yina Calderón que usó para el estreno de La Mansión de Luinny que dividió opiniones - crédito @yinacalderontv / Instagram

El mensaje de Yina Calderón fue difundido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, que supera los 880 mil seguidores, y fue replicado por su equipo.

En él, la empresaria de fajas se dirigió directamente a sus hermanas, pidiéndoles que no se preocupen por lo que han visto en el programa de convivencia en República Dominicana.

Calderón afirmó que, aunque la convivencia ha sido intensa y ha tenido desacuerdos con varios compañeros, incluida Karina García —con quien mantiene una rivalidad desde su paso por la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia a comienzos de este año—, se siente bien y ha recibido un trato adecuado por parte de la producción.

Fuerte pelea entre Yina Calderón y La diabla en La mansión de Luinny - crédito @lamansiondeluinny/IG

La DJ también destacó las condiciones de la casa, describiéndola como “maravillosa” y destacando que no les falta comida ni bebida. Adicionalmente, Calderón hizo hincapié en su decisión de evitar el consumo excesivo de alcohol, consciente de la visibilidad que tiene el programa y de las posibles consecuencias de sus acciones.

Finalmente, mencionó que ha debido dormir en la sala, pero aclaró que esta situación no le ha generado ningún inconveniente.

Tras transmitir este parte de tranquilidad, Yina Calderón expresó su determinación para afrontar los desafíos que se presenten en el reality.

Reconoció que ya ha enfrentado situaciones difíciles en los primeros días, pero anticipó que podrían surgir momentos aún más complicados en el futuro.

“Estoy bien”, aseguró la también influencer en su mensaje, buscando disipar cualquier preocupación entre sus seres queridos.

Yina Calderón aceptó el reto para formar parte de un nuevo reality en República Dominicana - crédito @luinnycorporan/IG

En diversas entrevistas y realities anteriores, Yina Calderón ha manifestado que no le resulta sencillo entablar amistades o formar grupos para actividades sociales, por lo que considera a sus hermanas Juliana, Claudia y Leonela como sus mejores amigas.

Tras su experiencia en La casa de los famosos Colombia, la única amistad que mantuvo del programa fue con la Toxi Costeña, vínculo que ha reafirmado en sus redes sociales.

Por este motivo, Calderón enfatizó que son estas personas quienes realmente le importan y a quienes desea mantener informadas sobre su estado dentro del reality.

Así fue la primera pelea con Bella Chanel

En los primeros días de transmisión de La mansión de Luinny, reality producido en República Dominicana y conducido por Luinny Corporan, se generó una fuerte polémica entre dos de las participantes más reconocidas: Yina Calderón y Chanel Raphael, conocida como La Bella Chanel.

El conflicto entre ambas creadoras de contenidos siguió incrementándose - crédito La casa de Luinny

El enfrentamiento comenzó durante una dinámica en la que los concursantes respondieron preguntas potencialmente incómodas.

A Yina Calderón se le solicitó su opinión sobre Chanel, a lo que respondió: “Me parece muy grilla, muy vulgar”. Chanel expresó su inconformidad y preguntó:

“Tú sabes lo que es grilla, ¿verdad? Tú sabes el significado de grilla”, a lo que Calderón replicó: “Sí, para mí grilla es alguien vulgar”.

La dominicana no estuvo de acuerdo y enfatizó: “No, grilla es prácticamente una puta”. En ese momento, Karina García intervino a favor de Chanel y afirmó: “Grilla en Colombia significa puta”, ante lo cual Calderón respondió:

“Tú no te metas en lo que no te importa, Karina”. García explicó que ya había experimentado situaciones similares: “Eso ya lo viví. Y si tú estás tratando a alguien como me trataste a mí, yo sí la defiendo”. Calderón insistió: “Si fuera putonga, le digo putonga”.

El conflicto entre ambas creadoras de contenidos siguió incrementándose - crédito La casa de Luinny

El enfrentamiento se intensificó cuando Chanel manifestó sentirse agredida: “O sea, no me gusta, ¿me entiendes? Pero cada quien… ¿No ves que tú no me tienes que gustar? Yo no tengo que gustarte. No soy un billete”.

Chanel exigió respeto diciendo: “Déjame hablar. Tenemos que ir por el paso. Yo hablo, tú te callas”. Calderón respondió: “A mí no me manoteas, mi amor (…) Para mí, grilla no es una mujer que sea prostituta... es una mujer vulgar, sí, de barrio, igual que yo”.

Posteriormente, Chanel fue enfática al decidir a quién eliminaría del show y sin vacilar eligió a Yina. Ella replicó: “Pero no vas a poder. Esa es la gran diferencia. No me vas a poder sacar de este programa. Yo me voy cuando me quiera ir, y todavía no me quiero ir”.

Chanel concluyó el altercado sentenciando: “A mí la gente traicionera que hace cualquier bajeza y por ganar unos cuantos números no me sube... para mí no vale nada. Arriba Colombia”.