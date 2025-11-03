Pico y placa regional en Bogotá durante el puente festivo: horarios, corredores y restricciones que modificarán el retorno

La multa por infringir las restricciones durante el día festivo asciende a $604.100, según las autoridades - crédito Alcaldía de Bogotá

El lunes festivo, 3 de noviembre, en el contexto de la celebración del Día de Todos los Santos, se implementará la medida de Pico y placa regional para todos los vehículos particulares que ingresen a Bogotá a través de los nueve principales corredores de acceso a la ciudad.

La decisión, adoptada por la Secretaría de Movilidad, está orientada a gestionar el alto flujo vehicular del puente festivo, prevenir congestiones, y promover un retorno más seguro y eficiente hacia la capital.

¿Cómo funcionará el Pico y placa regional el lunes 3 de noviembre?

La restricción especial se aplicará durante la jornada del lunes en los siguientes horarios:

De 12:00 del mediodía a 4:00 p. m.: podrán ingresar únicamente los vehículos cuya placa termine en número par (0, 2, 4, 6, 8).

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: solo se permite el ingreso de carros con placa terminada en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

La medida busca gestionar el alto flujo vehicular del puente festivo y prevenir congestiones en el retorno a la capital - crédito @ClaudiaDiazAco1 / X

La Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores planificar su viaje y tener en cuenta los horarios para evitar sanciones, demoras y contratiempos en el ingreso a la capital.

Corredores donde aplica la medida

La restricción operará en los siguientes nueve corredores viales definidos como accesos principales a Bogotá, delimitados en puntos estratégicos para mitigar el impacto sobre los residentes y la economía local:

Autopista Norte: del peaje Andes hasta la calle 198.

Autopista Sur: desde el límite con Soacha hasta la avenida Boyacá.

Avenida Centenario (calle 13): del río Bogotá hasta la carrera 128.

Avenida calle 80: del puente de Guadua hasta la carrera 114.

Avenida carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 198.

Avenida Boyacá, vía al Llano: túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano.

Vía Suba-Cota: desde el río Bogotá hasta la carrera 132.

Vía a La Calera: del peaje Patios hasta la diagonal 91.

Vía a Choachí: del límite municipal con Choachí hasta la avenida Circunvalar.

Las excepciones válidas son las mismas que aplican para el pico y placa habitual de lunes a viernes y se recuerda que el Pico y Placa Solidario no tiene vigencia en este operativo.

La restricción de Pico y Placa Regional abarca corredores como Autopista Norte, Autopista Sur, Avenida Centenario y vía a La Calera - crédito Secretaría de Movilidad

Plan retorno y restricciones adicionales en Cundinamarca

Para facilitar el flujo vehicular, la Secretaría de Movilidad estableció componentes adicionales en corredores del departamento, incluyendo:

Reversible continuo: desde Apulo (K32+000) hasta Mosquera (Puente Balsillas K113+000), entre 10:00 a.m. y 11:59 p.m.

Reversible adicional: desde avenida Canoas hasta avenida San Marón (Soacha), entre 4:00 p.m. y 8:00 p.m.

Restricción de carga: aplica para vehículos de 3.4 toneladas o más en los siguientes tramos:

Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot y ramal a Soacha: Lunes 3 de noviembre: 10:00 a. m. – 11:00 p. m.

Los Alpes – Villeta y Chuguacal – Cambao: 10:00 a. m. – 11:00 p. m. durante los cuatro días del puente.



Medidas para la Vía al Llano

El Ministerio de Transporte determinó medidas especiales para el corredor Bogotá–Villavicencio, que vivirá un notable incremento de flujo por el Torneo Internacional del Joropo. Se mantiene el “semáforo dinámico” en el kilómetro 18 para priorizar el ingreso de vehículos:

Lunes 3 de noviembre (10:00 a. m. – 11:00 p. m.): prioridad sentido Villavicencio - Bogotá.

La restricción para vehículos de carga de más de 3.4 toneladas se mantiene, pero en este trayecto no se aplicará el Pico y Placa Regional durante el retorno.

El plan retorno incluye reversibles y restricciones de carga en corredores clave de Cundinamarca para facilitar la movilidad - crédito Gobernación de Cundinamarca

Recomendaciones para el puente festivo

Las autoridades reiteran la importancia de la planeación y del respeto a la normativa vial. Entre las recomendaciones:

Si viaja en transporte intermunicipal, use solo paraderos autorizados.

Revise completamente el estado de su vehículo antes del viaje: motor, luces, llantas, niveles de aceite y kit de carretera.

Verifique que el Soat y la revisión técnico-mecánica estén vigentes.

Circule dentro de los límites de velocidad y no conduzca bajo efectos del alcohol o cansancio.

Programe su retorno de acuerdo con los horarios de restricción y evite estacionarse a los costados de las vías de acceso a la ciudad.

Acate las orientaciones que le brinde el equipo de Gestión en Vía y los agentes de tránsito.

Durante todo el operativo, la Secretaría de Movilidad tendrá presencia activa en municipios clave como Sibaté, Ricaurte, La Mesa, Anapoima, Tena y San Antonio, acompañando a los viajeros para garantizar un retorno seguro y ordenado.