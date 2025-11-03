Colombia

Pico y placa regional en Bogotá durante el puente festivo: horarios, corredores y restricciones que modificarán el retorno

La medida aplicará horarios diferenciados para placas pares e impares, abarcando nueve corredores estratégicos y sumando controles adicionales en Cundinamarca para optimizar el flujo de automóviles

Guardar
La multa por infringir las
La multa por infringir las restricciones durante el día festivo asciende a $604.100, según las autoridades - crédito Alcaldía de Bogotá

El lunes festivo, 3 de noviembre, en el contexto de la celebración del Día de Todos los Santos, se implementará la medida de Pico y placa regional para todos los vehículos particulares que ingresen a Bogotá a través de los nueve principales corredores de acceso a la ciudad.

La decisión, adoptada por la Secretaría de Movilidad, está orientada a gestionar el alto flujo vehicular del puente festivo, prevenir congestiones, y promover un retorno más seguro y eficiente hacia la capital.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

¿Cómo funcionará el Pico y placa regional el lunes 3 de noviembre?

La restricción especial se aplicará durante la jornada del lunes en los siguientes horarios:

  • De 12:00 del mediodía a 4:00 p. m.: podrán ingresar únicamente los vehículos cuya placa termine en número par (0, 2, 4, 6, 8).
  • De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: solo se permite el ingreso de carros con placa terminada en número impar (1, 3, 5, 7, 9).
La medida busca gestionar el
La medida busca gestionar el alto flujo vehicular del puente festivo y prevenir congestiones en el retorno a la capital - crédito @ClaudiaDiazAco1 / X

La Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores planificar su viaje y tener en cuenta los horarios para evitar sanciones, demoras y contratiempos en el ingreso a la capital.

Corredores donde aplica la medida

La restricción operará en los siguientes nueve corredores viales definidos como accesos principales a Bogotá, delimitados en puntos estratégicos para mitigar el impacto sobre los residentes y la economía local:

  • Autopista Norte: del peaje Andes hasta la calle 198.
  • Autopista Sur: desde el límite con Soacha hasta la avenida Boyacá.
  • Avenida Centenario (calle 13): del río Bogotá hasta la carrera 128.
  • Avenida calle 80: del puente de Guadua hasta la carrera 114.
  • Avenida carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 198.
  • Avenida Boyacá, vía al Llano: túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano.
  • Vía Suba-Cota: desde el río Bogotá hasta la carrera 132.
  • Vía a La Calera: del peaje Patios hasta la diagonal 91.
  • Vía a Choachí: del límite municipal con Choachí hasta la avenida Circunvalar.

Las excepciones válidas son las mismas que aplican para el pico y placa habitual de lunes a viernes y se recuerda que el Pico y Placa Solidario no tiene vigencia en este operativo.

La restricción de Pico y
La restricción de Pico y Placa Regional abarca corredores como Autopista Norte, Autopista Sur, Avenida Centenario y vía a La Calera - crédito Secretaría de Movilidad

Plan retorno y restricciones adicionales en Cundinamarca

Para facilitar el flujo vehicular, la Secretaría de Movilidad estableció componentes adicionales en corredores del departamento, incluyendo:

  • Reversible continuo: desde Apulo (K32+000) hasta Mosquera (Puente Balsillas K113+000), entre 10:00 a.m. y 11:59 p.m.
  • Reversible adicional: desde avenida Canoas hasta avenida San Marón (Soacha), entre 4:00 p.m. y 8:00 p.m.

Restricción de carga: aplica para vehículos de 3.4 toneladas o más en los siguientes tramos:

  • Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot y ramal a Soacha:
    • Lunes 3 de noviembre: 10:00 a. m. – 11:00 p. m.
  • Los Alpes – Villeta y Chuguacal – Cambao:
    • 10:00 a. m. – 11:00 p. m. durante los cuatro días del puente.

Medidas para la Vía al Llano

El Ministerio de Transporte determinó medidas especiales para el corredor Bogotá–Villavicencio, que vivirá un notable incremento de flujo por el Torneo Internacional del Joropo. Se mantiene el “semáforo dinámico” en el kilómetro 18 para priorizar el ingreso de vehículos:

  • Lunes 3 de noviembre (10:00 a. m. – 11:00 p. m.): prioridad sentido Villavicencio - Bogotá.

La restricción para vehículos de carga de más de 3.4 toneladas se mantiene, pero en este trayecto no se aplicará el Pico y Placa Regional durante el retorno.

El plan retorno incluye reversibles
El plan retorno incluye reversibles y restricciones de carga en corredores clave de Cundinamarca para facilitar la movilidad - crédito Gobernación de Cundinamarca

Recomendaciones para el puente festivo

Las autoridades reiteran la importancia de la planeación y del respeto a la normativa vial. Entre las recomendaciones:

  • Si viaja en transporte intermunicipal, use solo paraderos autorizados.
  • Revise completamente el estado de su vehículo antes del viaje: motor, luces, llantas, niveles de aceite y kit de carretera.
  • Verifique que el Soat y la revisión técnico-mecánica estén vigentes.
  • Circule dentro de los límites de velocidad y no conduzca bajo efectos del alcohol o cansancio.
  • Programe su retorno de acuerdo con los horarios de restricción y evite estacionarse a los costados de las vías de acceso a la ciudad.
  • Acate las orientaciones que le brinde el equipo de Gestión en Vía y los agentes de tránsito.

Durante todo el operativo, la Secretaría de Movilidad tendrá presencia activa en municipios clave como Sibaté, Ricaurte, La Mesa, Anapoima, Tena y San Antonio, acompañando a los viajeros para garantizar un retorno seguro y ordenado.

Temas Relacionados

Pico y Placa Bogotá Secretaría de Movilidad Cundinamarca Villavicencio Movilidad Restricción vehicular Corredores viales Torneo Internacional del JoropoColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Westcol acusó a Feid de haber saboteado el lanzamiento de su videoclip musical: “Es mi único enemigo”

El ‘streamer’ colombiano responsabilizó al cantante por el bloqueo de su nuevo video musical, desatando una ola de reacciones y especulaciones en redes sociales sobre la supuesta intervención del “Ferxxo” en la plataforma

Westcol acusó a Feid de

Exfiscal Barbosa lanzó sablazo a Petro, por su hipótesis sobre el asesinato del magistrado Gaona: “No tiene derecho a pasar por encima de las víctimas”

La controversia por las recientes afirmaciones del primer mandatario, que sigue sin reconocer la responsabilidad del M-19 en el crimen del togado, encendió las redes sociales y planteó un urgente debate sobre la memoria y el respeto a los que sufrieron la tragedia del 6 de noviembre de 1985

Exfiscal Barbosa lanzó sablazo a

Abatido alias Gerson, señalado explosivita del ELN, operador de drones y asesino de campesinos y uniformados, en Norte de Santander

Henry Amaya Ramírez, señalado como uno de los principales responsables de atentados y asesinatos en el noreste colombiano, fue neutralizado en una operación conjunta de Fuerzas Militares y judiciales

Abatido alias Gerson, señalado explosivita

Abelardo de la Espriella desafía a Iván Cepeda tras su negativa a confrontar ideas cara a cara: “Vamos a ver de qué estás hecho”

El abogado y precandidato presidencial criticó la decisión del senador del Pacto Histórico, calificándola como una estrategia de evasión ante la confrontación política

Abelardo de la Espriella desafía

Alto Baudó declaró calamidad pública por inundaciones: se contabilizan más de 10.000 damnificados

La instalación de albergues y ollas comunitarias busca garantizar alimentación y refugio a familias desplazadas, mientras se evalúan daños y se coordinan acciones para la recuperación de la infraestructura local

Alto Baudó declaró calamidad pública
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Organización social denuncia aparición de

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

ENTRETENIMIENTO

Westcol acusó a Feid de

Westcol acusó a Feid de haber saboteado el lanzamiento de su videoclip musical: “Es mi único enemigo”

Shakira calificó su presentación en Bogotá como “un abrazo de alma”: publicó video

Descubre cuál es la canción de K-pop número uno en iTunes Colombia hoy

Estas son las mejores películas de Netflix en Colombia para maratonear esta noche

Participante del ‘Desafío Siglo XXI’ conmovió a sus seguidores tras confesar dolorosa etapa: “Fui víctima de abuso”

Deportes

Denuncian que Deportivo Pereira estaría

Denuncian que Deportivo Pereira estaría incumpliendo suspensión de actividades ordenada por el Gobierno: habrían citado a los futbolistas a entrenar

René Higuita generó polémica por afirmar que Nacional contra América es el clásico de Colombia

Wolves, equipo donde juegan Jhon Arias y Yerson Mosquera, despidió a su entrenador, Vítor Pereira: la alarmante estadística del club durante su estadía

En video: así fue el agónico gol de Jhon Jader Durán en el clásico entre Fenerbache y Besiktas en Turquía

Jorge Carrascal sufrió lesión con Flamengo y se perdería la final de la Copa Libertadores: también sería baja en la selección Colombia