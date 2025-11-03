Colombia

Nuevo video revela toda la secuencia de la golpiza que causó la muerte a Jaime Esteban Moreno: aparece el segundo agresor

Las imágenes registradas por una cámara de seguridad revelan los segundos de violencia que sufrió el estudiante de Los Andes y exponen la actuación de los dos hombres involucrados

La cuenta de X Pasa en Bogotá difundió en exclusiva las imágenes captadas por una cámara de seguridad que registraron la secuencia completa de la brutal agresión contra Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Los Andes.

El video corresponde a la madrugada del 31 de octubre, en la esquina de la calle 65 con carrera 15, en el norte de Bogotá, y muestra la participación de al menos dos hombres en la golpiza que duró aproximadamente 30 segundos.

El ataque duro 30 segundos

En el material difundido se observa cómo un hombre con el rostro pintado de rojo y negro, identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, propina a Jaime Esteban varios golpes que lo hacen caer al pavimento. La víctima es auxiliada por su amigo con camiseta blanca, quien interviene y logra separarlo del agresor con máscara.

Segundos después, aparece un segundo sujeto, que llevaba una camisa negra con una decoración azul al frente, quien se abalanza sobre Moreno, lo sujeta por el cuello y lo arroja con fuerza contra el piso, dejándolo inconsciente.

Mientras la víctima permanece en el suelo, ambos atacantes continúan golpeándolo, pese a los intentos de su acompañante por detenerlos. En las imágenes también se aprecia la llegada de una mujer con disfraz azul, quien observa la escena y posteriormente se retira junto a los dos agresores.

Cámara de seguridad captó el
Cámara de seguridad captó el momento exacto en que dos hombres atacaron a Jaime Esteban Moreno en el norte de Bogotá. - captura de video

Traslado, atención médica y fallecimiento

Tras la agresión, Jaime Esteban fue trasladado de urgencia al Hospital Simón Bolívar, donde ingresó con un trauma craneoencefálico severo. Permaneció varias horas en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció la noche del viernes, según confirmaron sus familiares y el equipo legal que los representa.

Un testigo y amigo de la víctima, quien lo acompañaba esa noche e iba de camiseta blanca, relató en entrevista con Citynoticias: “Hay un momento en el que él deja de respirar y yo le hice CPR… porque literalmente en ese momento había perdido el pulso”.

Proceso judicial y capturas

El abogado de la familia, Camilo Rincón, informó en una transmisión en vivo que el juez 37 de control de garantías legalizó la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado como presunto responsable del homicidio. Rincón indicó que Suárez Ortiz pertenece a la Universidad de Los Andes, aunque aclaró que no era amigo ni compañero de la víctima.

Jaime Esteban Moreno, estudiante de
Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes, murió tras sufrir un trauma craneoencefálico provocado por la brutal agresión. - crédito Colprensa/RedesSociales

El jurista advirtió que no se trata de un solo responsable: “Esperamos que quien hoy se encuentra privado de libertad colabore con la justicia para que exista esclarecimiento sobre la verdad. Los responsables no son solo uno, sino también un segundo hombre que sin lugar a dudas es quien le da un golpe letal”, afirmó.

La audiencia concentrada continuará el próximo 5 de noviembre, cuando se imputarán cargos y la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento intramural.

Reacciones de la familia y la universidad

En un comunicado difundido a la opinión pública, los padres de Jaime Esteban recordaron a su hijo como “la más hermosa persona, excelente ser humano”, y destacaron que era estudiante sobresaliente de séptimo semestre y miembro de la selección de ajedrez de la Universidad de Los Andes.

“Nuestro hijo Jaime era el mayor, un estudiante destacado y un joven admirable que iluminaba a quienes lo rodeaban”, expresó la familia.

Por su parte, la Universidad de Los Andes lamentó profundamente el fallecimiento del estudiante, activó protocolos de acompañamiento a su familia y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades en el desarrollo de las investigaciones.

El video difundido permitió identificar
El video difundido permitió identificar a un segundo agresor involucrado en la golpiza.- Policía Nacional

Autoridades solicitan colaboración ciudadana

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación solicitaron la colaboración de la ciudadanía para identificar al segundo agresor, quien vestía una camisa negra con detalles azules y una máscara negra de conejo al momento de la agresión.

El video difundido por Pasa en Bogotá se ha convertido en una pieza clave para el esclarecimiento del caso, al mostrar con claridad cómo se desarrolló toda la secuencia de la golpiza y confirmar la participación de más de un responsable.

Familiares, amigos y compañeros universitarios de Jaime Esteban Moreno continúan exigiendo justicia y castigo ejemplar.

“No descansaremos hasta que todos los involucrados respondan ante la justicia”, concluyó el abogado Rincón.

