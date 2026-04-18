Paro nacional de Fecode surtió efectos: llegaron a acuerdos con el Fomag para mejorar el modelo de salud del magisterio

Entre los compromisos alcanzados en la mesa de trabajo está la presentación de un plan de seguimiento a la implementación del modelo por departamentos - crédito Colprensa

El paro nacional de 24 horas que llevó a cabo la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) el 15 de abril de 2026 empezó a evidenciar resultados.

Luego de que los docentes del país se manifestaran por incumplimientos y fallas en el modelo de salud del magisterio –que fue implementado desde mayo de 2024–, Fecode y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) se reunioneron en una mesa de trabajo y llegaron a acuerdos.

De acuerdo con declaraciones quedio el vicepresidente de la organización, Herman Bayona, a Blu Radio, entre los compromisos que se establecieron destaca el desarrollo de un cronograma para la implementación de mejoras y contrataciones.

En un comunicado, el Fomag ahondó en los acuerdos alcanzados, explicando que las acciones que se tomarán para corregir las falencias en el modelo de salud deben aplicarse de manera diferenciada en las regiones del país.

En una mesa de trabajo con Fecode, el Fomag presentó una radiografía completa del modelo de salud de los maestros y la escucha permanente de las peticiones de los maestros - crédito Fomag

“El principal compromiso de esta mesa es la presentación de un plan de seguimiento a la implementación del modelo por departamentos, plan que deberá ser concertado con cada uno de los sindicatos de las diferentes regiones, pues ambas partes reconocen la diferenciación que debe hacer dentro del territorio nacional”, detalló el Fomag en la comunicación oficial.

De igual manera, el vicepresidente indicó que se están concretando esfuerzos para solucionar una de las problemáticas más graves que se evidencian en la prestación de servicios de salud para los docentes: la entrega oportuna de los medicamentos. En Cundinamarca, Bogotá, Meta y Chocó hay expectativa, teniendo en cuenta que fueron asignados nuevos gestores en las últimas semanas.

“Abril y mayo serán meses en los que definitivamente va a haber cambios en el sistema”, precisó Bayona, citado en el comunicado.

Por otro lado, la presidente (e) de la Fiduprevisora, que administra el Fomag y se encarga de la dirección y operación del modelo de salud para los docentes, se comprometió a implementar adecuadamente el modelo, grantizando la escucha permanente de los maestros y maestras.

Fecode hizo énfasis en al problemática alrededor de la entrega de medicamentos para los docentes - crédito Mariano Vimos/Colprensa

En la mesa de trabajo, Herman Bayona insistió en la necesidad del uso de una nueva herramienta para una ruta técnica que permita a los interesados acceder a información verdadera sobre la realidad del modelo de salud y de la oferta y la demanda de los servicios.

Adicionalmente, destacó la creación de una subdirección de supervisión de auditorías, para verificar el flujo de los recursos de la salud y los proceso de contratación. Pues, ya se han identificado irregulariades que están siendo investigadas por las autoridades competentes.

El vicepresidente hizo énfasis también en “la recuperación de la gobernanza”, para garantizas “la correcta implementación del modelo de salud propuesto en el Acuerdo 03 de 2024, especialmente en lo correspondiente a la integración de la red de prestadores de servicios de salud en el territorio, la funcionalidad de la plataforma Horus, así como la adopción de medidas de control para el sistema”.

El Fondo del Magisterio informó que se acordó con Fecode la construcción de un plan de seguimiento por departamentos para garantizar la correcta implementación del modelo de salud de los docentes - crédito @FomagOficial/X

De acuerdo con el Fomag, la reunión con representantes de Fecode y otras personas involucradas en la implementación del modelo de salud muestra avances importantes, orientados a cabar con las anomalías que se han presentado en las entidades encargadas de la operación del sistema.

“La mesa se desarrolló con un ánimo conciliador, pero principalmente, de crecimiento; de hecho, varios docentes reconocieron la encomiable labor que viene desarrollando Herman Bayona y su equipo de trabajo por brindar transparencia y eliminar la corrupción”, indicó.

Fecode informó sobre la salida de la presidenta de la Fiduprevisora - crédito @fecode/X

El Paro Nacional también generó otro resultado que Fecode considera positivo: la salida de la presidenta de la Fiduprevisora, Vanessa Gallego Peláez, cuya gestión fue cuestionada. La federación celebró la decisión, pero pidió que la persona que asuma el cargo garantice la implementación oportuna y correcta del modelo de salud.