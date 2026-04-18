Colombia

Paro nacional de Fecode surtió efectos: llegaron a acuerdos con el Fomag para mejorar el modelo de salud del magisterio

Los docentes del país se movilizaron ante la falencias en la prestación de servicios de salud. Exigieron garantías y la toma de medidas para poner freno a irregularidades

Guardar
Pacto Por Una Mejor Salud advierte que la liquidación de las EPS agravaría la crisis en la atención médica y la estabilidad financiera del sector salud en Colombia - crédito Colprensa
Entre los compromisos alcanzados en la mesa de trabajo está la presentación de un plan de seguimiento a la implementación del modelo por departamentos - crédito Colprensa

El paro nacional de 24 horas que llevó a cabo la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) el 15 de abril de 2026 empezó a evidenciar resultados.

Luego de que los docentes del país se manifestaran por incumplimientos y fallas en el modelo de salud del magisterio –que fue implementado desde mayo de 2024–, Fecode y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) se reunioneron en una mesa de trabajo y llegaron a acuerdos.

De acuerdo con declaraciones quedio el vicepresidente de la organización, Herman Bayona, a Blu Radio, entre los compromisos que se establecieron destaca el desarrollo de un cronograma para la implementación de mejoras y contrataciones.

En un comunicado, el Fomag ahondó en los acuerdos alcanzados, explicando que las acciones que se tomarán para corregir las falencias en el modelo de salud deben aplicarse de manera diferenciada en las regiones del país.

Más del 40% de los docentes afiliados al FOMAG supera los 60 años, aumentando los riesgos médicos - crédito Fomag
En una mesa de trabajo con Fecode, el Fomag presentó una radiografía completa del modelo de salud de los maestros y la escucha permanente de las peticiones de los maestros - crédito Fomag

“El principal compromiso de esta mesa es la presentación de un plan de seguimiento a la implementación del modelo por departamentos, plan que deberá ser concertado con cada uno de los sindicatos de las diferentes regiones, pues ambas partes reconocen la diferenciación que debe hacer dentro del territorio nacional”, detalló el Fomag en la comunicación oficial.

De igual manera, el vicepresidente indicó que se están concretando esfuerzos para solucionar una de las problemáticas más graves que se evidencian en la prestación de servicios de salud para los docentes: la entrega oportuna de los medicamentos. En Cundinamarca, Bogotá, Meta y Chocó hay expectativa, teniendo en cuenta que fueron asignados nuevos gestores en las últimas semanas.

Abril y mayo serán meses en los que definitivamente va a haber cambios en el sistema”, precisó Bayona, citado en el comunicado.

Por otro lado, la presidente (e) de la Fiduprevisora, que administra el Fomag y se encarga de la dirección y operación del modelo de salud para los docentes, se comprometió a implementar adecuadamente el modelo, grantizando la escucha permanente de los maestros y maestras.

Fecode convocó a un paro nacional de maestros el 15 de abril en protesta por fallas en el nuevo modelo de salud del magisterio - crédito Mariano Vimos/Colprensa
Fecode hizo énfasis en al problemática alrededor de la entrega de medicamentos para los docentes - crédito Mariano Vimos/Colprensa

En la mesa de trabajo, Herman Bayona insistió en la necesidad del uso de una nueva herramienta para una ruta técnica que permita a los interesados acceder a información verdadera sobre la realidad del modelo de salud y de la oferta y la demanda de los servicios.

Adicionalmente, destacó la creación de una subdirección de supervisión de auditorías, para verificar el flujo de los recursos de la salud y los proceso de contratación. Pues, ya se han identificado irregulariades que están siendo investigadas por las autoridades competentes.

El vicepresidente hizo énfasis también en “la recuperación de la gobernanza”, para garantizas “la correcta implementación del modelo de salud propuesto en el Acuerdo 03 de 2024, especialmente en lo correspondiente a la integración de la red de prestadores de servicios de salud en el territorio, la funcionalidad de la plataforma Horus, así como la adopción de medidas de control para el sistema”.

El Fondo del Magisterio informó que se acordó con Fecode la construcción de un plan de seguimiento por departamentos para garantizar la correcta implementación del modelo de salud de los docentes - crédito @FomagOficial/X
El Fondo del Magisterio informó que se acordó con Fecode la construcción de un plan de seguimiento por departamentos para garantizar la correcta implementación del modelo de salud de los docentes - crédito @FomagOficial/X

De acuerdo con el Fomag, la reunión con representantes de Fecode y otras personas involucradas en la implementación del modelo de salud muestra avances importantes, orientados a cabar con las anomalías que se han presentado en las entidades encargadas de la operación del sistema.

“La mesa se desarrolló con un ánimo conciliador, pero principalmente, de crecimiento; de hecho, varios docentes reconocieron la encomiable labor que viene desarrollando Herman Bayona y su equipo de trabajo por brindar transparencia y eliminar la corrupción”, indicó.

Fecode informó sobre la salida de la presidenta de la Fiduprevisora - crédito @fecode/X
Fecode informó sobre la salida de la presidenta de la Fiduprevisora - crédito @fecode/X

El Paro Nacional también generó otro resultado que Fecode considera positivo: la salida de la presidenta de la Fiduprevisora, Vanessa Gallego Peláez, cuya gestión fue cuestionada. La federación celebró la decisión, pero pidió que la persona que asuma el cargo garantice la implementación oportuna y correcta del modelo de salud.

Temas Relacionados

Modelo de salud de docentesParo Nacional de FecodeFomagCrisis en el sistema de saludColombia-Noticias

Más Noticias

Bucaramanga aún no despide a Leonel Álvarez y ya le tendría reemplazo de peso: habría negociaciones adelantadas

Los santandereanos afrontan una polémica por la manera como manejaron la situación con el timonel antioqueño, pues sigue en el cargo pese a charlar con otro entrenador

Bucaramanga aún no despide a Leonel Álvarez y ya le tendría reemplazo de peso: habría negociaciones adelantadas

Contratistas de empresa de energía fueron interceptados y amenazados en Valle del Cauca: disidencias habrían quemado sus vehículos

Los trabajadores fueron retenidos y amenazados durante algunas horas el miércoles, 15 de abril de 2026. Los hombre armados intentaron extorsionarlos

Contratistas de empresa de energía fueron interceptados y amenazados en Valle del Cauca: disidencias habrían quemado sus vehículos

Colombia prepara aranceles de hasta 75% para productos ecuatorianos desde mayo: sigue la tensión comercial por subida de tarifas en Ecuador

El Gobierno colombiano propone aplicar nuevos gravámenes desde mayo de 2026 como respuesta a medidas ecuatorianas, una decisión que podría afectar el costo de productos básicos, cadenas de abastecimiento y el comercio bilateral

Colombia prepara aranceles de hasta 75% para productos ecuatorianos desde mayo: sigue la tensión comercial por subida de tarifas en Ecuador

Gustavo Petro es blanco de burlas por celebrar falsa inclusión en la lista de personas más influyentes de la revista Time: “No haga el ridículo”

Por error, un medio de comunicación colombiano aseguró que el mandatario estaba en el listado. Posteriormente, rectificó

Gustavo Petro es blanco de burlas por celebrar falsa inclusión en la lista de personas más influyentes de la revista Time: “No haga el ridículo”

Bogotá ‘se ahoga’ en basura: más de 1.000 toneladas diarias terminan en calles y puntos clandestinos pese a multas y controles

La generación de residuos sigue en aumento y ya supera las 6.700 toneladas diarias, mientras crecen los vertederos ilegales, los costos de limpieza y el impacto ambiental en la ciudad

Bogotá ‘se ahoga’ en basura: más de 1.000 toneladas diarias terminan en calles y puntos clandestinos pese a multas y controles
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

ENTRETENIMIENTO

Enrique Bunbury regresa con nuevo álbum y recuerda a Aterciopelados: “Nos unen muchos años de cariño y de encuentros aquí y allá”

Enrique Bunbury regresa con nuevo álbum y recuerda a Aterciopelados: “Nos unen muchos años de cariño y de encuentros aquí y allá”

Andrea Serna habló del reto que le representó su llegada al ‘Desafío’: “Después lo entendí mucho mejor”

Feid regalará boletas para su concierto en Bogotá y elegirá un fan para cantar en el escenario: anunció más sorpresas

Concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga ya tiene nueva fecha

Novia de Epa Colombia aclaró la realidad sobre la libertad condicional de la influenciadora y de cómo está su proceso legal: “Falta poco”

Deportes

Bucaramanga aún no despide a Leonel Álvarez y ya le tendría reemplazo de peso: habría negociaciones adelantadas

Bucaramanga aún no despide a Leonel Álvarez y ya le tendría reemplazo de peso: habría negociaciones adelantadas

Deportivo Pereira arremetió contra Acolfutpro y un medio por versiones de liquidación: “No salgan a decretar la muerte de una institución”

Esta es la fecha para la final del Sudamericano Sub-17 entre Colombia y Argentina: hubo cambio de horario

La selección Colombia sub-17 no solo busca el título del Sudamericano: una figura sería fichaje de la Premier League

Atlético Nacional respondió a Kevin Viveros y aseguró que no ha sido notificado de la demanda del futbolista ante la FIFA