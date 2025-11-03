Niña de 10 años falleció, presuntamente, por dengue en Floridablanca, Santander: esto se sabe

El caso encendió las alarmas entre las autoridades santandereanas- crédito Shutterstock

El fallecimiento de Valerin Sofía Ortiz Delgado, una niña de diez años residente en el barrio El Reposo de Floridablanca, Santander, ha generado conmoción en la comunidad del área metropolitana de Bucaramanga.

Diagnosticada con dengue grave, la menor murió en la madrugada del sábado 1 de noviembre en un centro médico de Bucaramanga, tras varios días de lucha contra la enfermedad y complicaciones respiratorias.

La cronología de los hechos, según el relato de una tía recogido por Vanguardia, muestra la rápida evolución del cuadro clínico. Todo comenzó la noche del domingo 26 de octubre, cuando Valerin Sofía presentó fiebre alta y dolor de cabeza.

Al día siguiente, la madre de la niña la llevó a la Clínica San Luis, donde fue dada de alta porque sus plaquetas aún estaban en niveles normales. Durante ese lunes, la menor recibió suero y cuidados en casa, pero el martes 28 de octubre su estado de salud empeoró, lo que motivó un nuevo ingreso al centro médico.

En esa ocasión, los médicos confirmaron el diagnóstico de dengue grave y la hospitalizaron. El viernes 31, la situación se agravó y fue intubada debido a complicaciones respiratorias. Finalmente, durante la madrugada del sábado, la niña sufrió un paro respiratorio y falleció alrededor de las 6:00 a. m.

Valerin Sofía cursaba tercer grado en el Colegio José Antonio Galán de Floridablanca; su sepelio está programado para el lunes 10 de noviembre a las 2:00 p. m. La familia, afectada no solo por la pérdida, sino también por la precariedad económica, ha solicitado apoyo de la comunidad para cubrir los gastos funerarios.

El impacto de este caso se extiende más allá del entorno familiar. La comunidad educativa y los vecinos de Floridablanca han expresado su pesar y preocupación ante la situación sanitaria.

Además, la muerte de Valerin Sofía revive el recuerdo de un caso reciente en la región: el de Mathías Hernández, un joven promesa del microfútbol que en septiembre fue internado de urgencia con síntomas sospechosos de dengue y cuyo fallecimiento también sacudió a la población local.

La tragedia de Valerin Sofía Ortíz Delgado se suma a la de Mathías Hernández, lo que evidencia la persistencia del dengue grave como una amenaza para la infancia en Floridablanca y Bucaramanga.

Qué hacer en caso de tener síntomas de dengue

El dengue no tiene un tratamiento antiviral específico, por lo que el cuidado se centra en el descanso y la hidratación. Bebe abundantes líquidos (agua, caldos, soluciones de rehidratación) para evitar la deshidratación que puede derivar de la fiebre alta, el sudor o los vómitos.

Puedes usar paracetamol (acetaminofén) para reducir la fiebre y aliviar dolores musculares o de cabeza.

Evita medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) como el ibuprofeno, naproxeno o la aspirina, porque pueden aumentar el riesgo de sangrado, un problema potencial en el dengue.

Es clave estar atento a indicios de que la enfermedad podría estar empeorando. Estos signos incluyen dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de nariz o encías, sangre en vómito o heces, estado de inquietud o agotamiento extremo. Si aparece alguno de estos signos, busca atención médica de inmediato.

Durante la fase aguda del dengue, tu cuerpo está más vulnerable. Evita actividades que puedan favorecer golpes o traumatismos que ocasionen sangrado y evita inyecciones intramusculares si no las recomienda un profesional.

Además, no automediques con antibióticos o fármacos innecesarios: el dengue es viral y estos fármacos no están indicados para esta enfermedad.

Aunque los síntomas comiencen a mejorar, es importante el seguimiento médico, ya que la fase crítica puede aparecer cuando la fiebre cede.

También, guarda reposo y evita que los mosquitos te piquen para no contribuir a la transmisión del virus a otras personas.