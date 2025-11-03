Ministro de Defensa anunció recompensa de $1.000 millones por responsables del sobrevuelo de drones en la casa de Armando Benedetti

Benedetti anunció que presentaría una denuncia formal contra dos personas a quienes señaló como presuntos responsables de haber enviado los drones - crédito Colprensa

El ministro Pedro Arnulfo Sánchez anunció una jugosa recompensa por los responsables de los drones que sobrevolaron la residencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre las 12:00 a. m. y las 3:00 a. m. del domingo 2 de noviembre de 2025.

“Protegeremos la vida de cada colombiano y la de sus dirigentes sin distinción alguna. La amenaza denunciada por el Ministro @AABenedetti está siendo atendida con toda la diligencia y contundencia del Estado y su Fuerza Pública. Ofrecemos una recompensa de hasta $1.000 millones de pesos por información veraz, precisa y oportuna que permita anticiparnos y evitar cualquier atentado contra líderes políticos, sociales y otros liderazgos, así como contra sus familias”, anunció el ministro de Defensa, general en retiro, desde X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La preocupación del funcionario se intensificó cuando, a través de su cuenta de X, anunció que presentaría una denuncia formal contra dos personas a quienes señaló como presuntos responsables de haber enviado los drones con la intención de atentar contra su vida y la de sus allegados.

“Esta tarde denunciaré a dos presuntos sospechosos de haber enviado esos drones para atentar contra mi vida y la de mi familia”, escribió Benedetti en la red social, subrayando la gravedad de la situación.

Para respaldar sus afirmaciones, el ministro difundió un video en el que se observa la presencia de aeronaves no tripuladas sobre su vivienda. Este material audiovisual fue presentado como prueba de los hechos que denunció públicamente.

Noticia en desarrollo...