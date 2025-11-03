Colombia

Ministro de Defensa anunció recompensa de $1.000 millones por responsables del sobrevuelo de drones en la casa de Armando Benedetti

En la madrugada del 2 de noviembre de 2025, el ministro del Interior grabó videos de las aeronaves no tripuladas cerca de su vivienda, un hecho que él mismo calificó como una amenaza directa

Guardar
Benedetti anunció que presentaría una
Benedetti anunció que presentaría una denuncia formal contra dos personas a quienes señaló como presuntos responsables de haber enviado los drones - crédito Colprensa

El ministro Pedro Arnulfo Sánchez anunció una jugosa recompensa por los responsables de los drones que sobrevolaron la residencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre las 12:00 a. m. y las 3:00 a. m. del domingo 2 de noviembre de 2025.

“Protegeremos la vida de cada colombiano y la de sus dirigentes sin distinción alguna. La amenaza denunciada por el Ministro @AABenedetti está siendo atendida con toda la diligencia y contundencia del Estado y su Fuerza Pública. Ofrecemos una recompensa de hasta $1.000 millones de pesos por información veraz, precisa y oportuna que permita anticiparnos y evitar cualquier atentado contra líderes políticos, sociales y otros liderazgos, así como contra sus familias”, anunció el ministro de Defensa, general en retiro, desde X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La preocupación del funcionario se intensificó cuando, a través de su cuenta de X, anunció que presentaría una denuncia formal contra dos personas a quienes señaló como presuntos responsables de haber enviado los drones con la intención de atentar contra su vida y la de sus allegados.

“Esta tarde denunciaré a dos presuntos sospechosos de haber enviado esos drones para atentar contra mi vida y la de mi familia”, escribió Benedetti en la red social, subrayando la gravedad de la situación.

Para respaldar sus afirmaciones, el ministro difundió un video en el que se observa la presencia de aeronaves no tripuladas sobre su vivienda. Este material audiovisual fue presentado como prueba de los hechos que denunció públicamente.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Drones en casa de BenedettiMinistro de DefensaPedro Arnulfo SánchezArmando BenedettiMinistro del InteriorDronesCasaColombia-Noticias

Más Noticias

Crimen Jaime Esteban Moreno: investigarán club donde estuvo el joven antes de morir; es propiedad de un familiar de conocida congresista

El estudiante de la Universidad de los Andes estuvo en un evento llamado “Relaja la pelvis”

Crimen Jaime Esteban Moreno: investigarán

La posible condena que le espera al conductor que mató a dos ciudadanos en vísperas de Halloween en Bogotá

Aunque el hombre aún no ha sido capturado ni se ha presentado ante las autoridades, los familiares de Viviana Marcela Suárez y Carlos Mario Cavadía exigen justicia

La posible condena que le

Icetex abrió inscripciones para fondos educativos dirigidos a militares retirados y víctimas del conflicto

Nuevos fondos estatales ofrecen condiciones preferenciales para quienes han servido al país, incluyendo apoyo económico y cobertura integral en matrículas y sostenimiento

Icetex abrió inscripciones para fondos

El regreso del tren de Zipaquirá: estos serán los recorridos que conectará y beneficiará a la Región Metropolitana

La inversión de 17,45 billones de pesos y la prioridad nacional aseguran la creación de empleo, reducción de congestión y contaminación, así como el impulso a la industria férrea y la innovación tecnológica en Colombia

El regreso del tren de

Gobernadora del Tolima, abierta opositora a Gustavo Petro, celebró captura de disidentes involucrados en amenazas en su contra: esto dijo

Adriana Magali Matiz, mandataria seccional que ha sido blanco de intimidaciones por miembros de grupos que buscan reivindicar a las extintas Farc, le “declaró la guerra” a la criminalidad que opera en su departamento, con un claro mensaje al ministro de Defensa

Gobernadora del Tolima, abierta opositora
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Organización social denuncia aparición de

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

ENTRETENIMIENTO

Descubre cuál es la canción

Descubre cuál es la canción de K-pop número uno en iTunes Colombia hoy

Estas son las mejores películas de Netflix en Colombia para maratonear esta noche

Participante del ‘Desafío Siglo XXI’ conmovió a sus seguidores tras confesar dolorosa etapa: “Fui víctima de abuso”

La Toxi Costeña se volvió a someter a una cirugía estética y presumió sus avances en redes sociales

Hermana de Karol G se sometió a cirugía plástica para cambiar su apariencia: reveló los detalles en un video

Deportes

Denuncian que Deportivo Pereira estaría

Denuncian que Deportivo Pereira estaría incumpliendo suspensión de actividades ordenada por el Gobierno: habrían citado a los futbolistas a entrenar

René Higuita generó polémica por afirmar que Nacional contra América es el clásico de Colombia

Wolves, equipo donde juegan Jhon Arias y Yerson Mosquera, despidió a su entrenador, Vítor Pereira: la alarmante estadística del club durante su estadía

En video: así fue el agónico gol de Jhon Jader Durán en el clásico entre Fenerbache y Besiktas en Turquía

Jorge Carrascal sufrió lesión con Flamengo y se perdería la final de la Copa Libertadores: también sería baja en la selección Colombia