La ‘Barbie colombiana’ confesó que lleva un año sin tener relaciones íntimas por un procedimiento que se realizó

Tatiana Murillo, conocida en redes sociales como La Barbie colombiana, le contó a sus seguidores que tomó la decisión de mantenerse en celibato durante un año, lo que desató todo un debate entre sus seguidores.

La creadora de contenido compartió detalles sobre su vida sentimental y los motivos detrás de su determinación, lo que provocó una oleada de reacciones en las plataformas digitales.

A través de sus historias en Instagram, La Barbie colombiana explicó que su elección de abstenerse de relaciones sexuales responde a un proceso de autoconocimiento y amor propio, que le ha tomado bastante tiempo.

Según relató, los cambios que ha experimentado no solo se reflejan en su aspecto físico, sino en su bienestar emocional y energético: “Saber a quién darle acceso a tu sexualidad es el acto de amor propio más grande y respetuoso que puedes darte (...) tengo claro que cuando esté con alguien será para casarme”, expresó la creadora de contenido.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus seguidores fue la revelación de que se sometió a un procedimiento de rejuvenecimiento íntimo y señaló que solo disfrutará de los resultados de esta intervención cuando encuentre a una persona que cumpla con sus exigencias y expectativas para una relación duradera.

“Me prometí que hasta que no llegue un hombre con mis estándares que son bien claros, que me merezca y que sea una relación larga y de verdad para toda la vida, no me voy a poner a inventar”, afirmó en sus publicaciones.

La influenciadora también reconoció que suele enamorarse con facilidad, así que prefiere esperar a que surja un vínculo genuino antes de retomar su vida sexual. Esta pausa, según relató, ha tenido un impacto positivo en otras áreas de su vida.

Durante este año de celibato, Murillo aseguró que su enfoque en sí misma le permitió mejorar su situación financiera, logrando ingresos superiores a los habituales y obteniendo contratos favorables para su carrera como modelo y creadora de contenido.

La confesión de La Barbie colombiana no pasó desapercibida entre sus seguidores. Miles de usuarios reaccionaron a sus declaraciones, mostrando sorpresa, admiración o escepticismo. Mientras algunos la felicitaron y compartieron su perspectiva, otros cuestionaron la veracidad de sus palabras y expresaron críticas en los comentarios.

En una de sus historias más recientes, Murillo profundizó en las razones que la llevaron a tomar esta decisión: “Voy a cumplir sin tener relaciones sexuales, niñas. No me he muerto. Aquí estoy vivita y feliz. Peor hubiera sido que me hubiera puesto a tener sexo irresponsable cuando las cifras de enfermedades de transmisión sexual en la ciudad están disparadas y nadie está hablando de eso. El VIH, mi hermana es enfermera y las cifras son impactantes. Primero, por eso. Segundo, la energía sexual no se le entrega a cualquiera niñas, eso es demasiado poderoso como para compartir nuestro campo energético con cualquier persona irresponsablemente”.

Rejuvenecimiento de ‘La Barbie colombiana’ en su zona íntima

“Me hice un rejuvenecimiento de mi panoshis. Está nuevecita sin estrenar y me prometí a mí misma, a mí misma, hasta que no llegue un hombre con mis estándares, que son bien claros, que los tenga todos, que me merezca y que sea una relación laaarga y ojalá para toda la vida, no me voy a poner a inventar. Además, porque tengo un problema gigante. Yo tengo sexo y me enamoro, niñas. O sea, me entrego en cuerpo, alma, vida y corazón”, declaró la influenciadora.

En medio de todo el debate generado, Tatiana Murillo sigue publicando su contenido habitual sobre belleza y estilo de vida, manteniendo la atención de su audiencia y consolidando su presencia en el mundo digital.

Y es que, pese a las polémicas que ha tenido, la famosa es considerada como una de las figuras digitales más reconocidas del territorio nacional.