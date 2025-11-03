Colombia

La ‘Barbie colombiana’ confesó que lleva un año sin tener relaciones íntimas por un procedimiento que se realizó

La creadora de contenido anunció que busca priorizar su bienestar emocional y establecer vínculos más auténticos en su vida personal

Guardar
Las razones de la famosa sorprendieron a sus seguidores y aunque muchos la respaldaron, las críticas no se hicieron esperar - crédito La Barbie Colombiana / Instagram

Tatiana Murillo, conocida en redes sociales como La Barbie colombiana, le contó a sus seguidores que tomó la decisión de mantenerse en celibato durante un año, lo que desató todo un debate entre sus seguidores.

La creadora de contenido compartió detalles sobre su vida sentimental y los motivos detrás de su determinación, lo que provocó una oleada de reacciones en las plataformas digitales.

A través de sus historias en Instagram, La Barbie colombiana explicó que su elección de abstenerse de relaciones sexuales responde a un proceso de autoconocimiento y amor propio, que le ha tomado bastante tiempo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según relató, los cambios que ha experimentado no solo se reflejan en su aspecto físico, sino en su bienestar emocional y energético: “Saber a quién darle acceso a tu sexualidad es el acto de amor propio más grande y respetuoso que puedes darte (...) tengo claro que cuando esté con alguien será para casarme”, expresó la creadora de contenido.

Sus razones sorprendieron a sus
Sus razones sorprendieron a sus seguidores. Incluso, algunos dudaron de la veracidad de sus palabras - crédito La Barbie Colombiana / Instagram

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus seguidores fue la revelación de que se sometió a un procedimiento de rejuvenecimiento íntimo y señaló que solo disfrutará de los resultados de esta intervención cuando encuentre a una persona que cumpla con sus exigencias y expectativas para una relación duradera.

“Me prometí que hasta que no llegue un hombre con mis estándares que son bien claros, que me merezca y que sea una relación larga y de verdad para toda la vida, no me voy a poner a inventar”, afirmó en sus publicaciones.

La influenciadora también reconoció que suele enamorarse con facilidad, así que prefiere esperar a que surja un vínculo genuino antes de retomar su vida sexual. Esta pausa, según relató, ha tenido un impacto positivo en otras áreas de su vida.

Durante este año de celibato, Murillo aseguró que su enfoque en sí misma le permitió mejorar su situación financiera, logrando ingresos superiores a los habituales y obteniendo contratos favorables para su carrera como modelo y creadora de contenido.

La confesión de La Barbie colombiana no pasó desapercibida entre sus seguidores. Miles de usuarios reaccionaron a sus declaraciones, mostrando sorpresa, admiración o escepticismo. Mientras algunos la felicitaron y compartieron su perspectiva, otros cuestionaron la veracidad de sus palabras y expresaron críticas en los comentarios.

La Barbie colombiana es reconocida
La Barbie colombiana es reconocida por haberse sometido a varias cirugías para lograr su aspecto actual - crédito @labarbiecolombianaoficial/IG

En una de sus historias más recientes, Murillo profundizó en las razones que la llevaron a tomar esta decisión: “Voy a cumplir sin tener relaciones sexuales, niñas. No me he muerto. Aquí estoy vivita y feliz. Peor hubiera sido que me hubiera puesto a tener sexo irresponsable cuando las cifras de enfermedades de transmisión sexual en la ciudad están disparadas y nadie está hablando de eso. El VIH, mi hermana es enfermera y las cifras son impactantes. Primero, por eso. Segundo, la energía sexual no se le entrega a cualquiera niñas, eso es demasiado poderoso como para compartir nuestro campo energético con cualquier persona irresponsablemente”.

Rejuvenecimiento de ‘La Barbie colombiana’ en su zona íntima

“Me hice un rejuvenecimiento de mi panoshis. Está nuevecita sin estrenar y me prometí a mí misma, a mí misma, hasta que no llegue un hombre con mis estándares, que son bien claros, que los tenga todos, que me merezca y que sea una relación laaarga y ojalá para toda la vida, no me voy a poner a inventar. Además, porque tengo un problema gigante. Yo tengo sexo y me enamoro, niñas. O sea, me entrego en cuerpo, alma, vida y corazón”, declaró la influenciadora.

Las publicaciones de la famosa
Las publicaciones de la famosa no pasan desapercibidas en el mundo del entretenimiento - crédito @tatianamurillooficial / Instagram

En medio de todo el debate generado, Tatiana Murillo sigue publicando su contenido habitual sobre belleza y estilo de vida, manteniendo la atención de su audiencia y consolidando su presencia en el mundo digital.

Y es que, pese a las polémicas que ha tenido, la famosa es considerada como una de las figuras digitales más reconocidas del territorio nacional.

Temas Relacionados

La Barbie colombianaBarbie colombianaRejuvenecimiento vaginalTatiana MurilloInstagramCreadores de contenidoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Abelardo de la Espriella habló de los desacuerdos que ha tenido con el expresidente, pero admitió que “Uribe es el mesías de la política”

En conversación con Infobae Colombia, el precandidato presidencial reconoció que tuvo desacuerdos puntuales con el líder del Centro Democrático, pero dejó en claro que mantiene su admiración y respeto hacia el exjefe de Estado, a quien considera una figura indispensable en el panorama político nacional

Abelardo de la Espriella habló

Plan retorno EN VIVO: siga el minuto a minuto de la movilidad para ingresar a Bogotá durante la tarde-noche del 3 de noviembre

Las autoridades de tránsito de la capital del país informan, a través de sus redes sociales, sobre el avance de esta medida que busca facilitar el ingreso de los viajeros

Plan retorno EN VIVO: siga

Sinuano Día resultados 3 de noviembre de 2025

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día resultados 3 de

Aprender alemán gratis ahora es posible gracias a la embajada de ese país en Bogotá: la formación va desde al A1 al C2

Ciudadanos pueden acceder a formación en alemán desde cualquier dispositivo, con módulos adaptados a principiantes, avanzados y profesionales, además de recursos para docentes

Aprender alemán gratis ahora es

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’, cabecillas regionales del Clan del Golfo que pretendían expandir la presencia del grupo armado en Tolima

A los detenidos se les atribuyen más de doce acciones criminales en los departamentos de Córdoba, Tolima y Bolívar, que incluyen extorsión, porte ilegal de armas, concierto para delinquir y homicidio

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’,

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’, cabecillas regionales del Clan del Golfo que pretendían expandir la presencia del grupo armado en Tolima

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón tuvo un nuevo

Yina Calderón tuvo un nuevo altercado con ‘La Bella Chanel’ durante una dinámica en ‘La mansión de Luinny’

Director de cine Zack Snyder dedicó sentido mensaje al país tras rodaje de su nueva película: “Big thanks to my Colombian crew”

Inician las votaciones para el tercer grupo de ‘La casa de los famosos Colombia’: influenciadores y deportistas destacan

La inesperada reacción de Beéle tras la polémica por su lugar en el concierto de Shakira en Bogotá

Aida Victoria Merlano se sinceró entre lágrimas sobre la compra de su finca y el drama con Juan David Tejada

Deportes

Carlos Antonio Vélez destacó a

Carlos Antonio Vélez destacó a dos figuras de Nacional tras goleada sobre América: los calificó de “brillantes”

La FIFA ratificó la sanción a Rodrigo Holgado, delantero del América de Cali, por falsificación documental: esto deberá pagar

Colombia vs. Alemania: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 Catar 2025

Cruzeiro sigue de cerca la ausencia de Neiser Villarreal en los entrenamientos de Millonarios: el caso podría llegar a la FIFA

El entrenador de Club León comenzó a asimilar la salida de James Rodríguez: “Se le acaba el contrato”