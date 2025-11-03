Hay graves denuncias sobre problemas logísticos y de seguridad en la fiesta a la que asistió Jaime Esteban Moreno: “Simplemente todo mal”

El material, difundido por la cuenta Pasa en Bogotá, se convirtió en una pieza clave para la investigación, pues permitió confirmar la participación de un segundo implicado en la agresión que le costó la vida al estudiante de la Universidad de Los Andes.

La investigación por el homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años de la Licenciatura en Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad de los Andes, ocurrió la madrugada del viernes 31 de octubre de 2025. Según las versiones conocidas hasta el momento, el hecho se presentó después de una fiesta de música electrónica llamada ‘RelajaLaPelvis: Villains’.

El lugar elegido para la fiesta, que contaba con varios ambientes y géneros musicales (crossover, electrónica, perreo-dancehall y salsa), fue Before Club, ubicado en la localidad de Chapinero, a la altura de la avenida Caracas con calle 63, según se menciona en la cuenta oficial del evento.

En esta plataforma aparecían el flyer y los horarios de presentación de cada DJ y artista que amenizó la fiesta, la cual, desde el principio y según denunciaron los mismos asistentes en redes sociales, estuvo plagada de inconsistencias.

crédito @__relaja/IG

Así quedó evidenciado a través de varias capturas de pantalla compartidas por los administradores de las cuentas de Instagram ‘Confesiones Uniandes’ (@confesandess) y ‘La Cabra Chismosa’ (@la_cabra_chismosa’), integradas por estudiantes activos y egresados de la Universidad de los Andes, quienes en su mayoría asistieron al evento.

Before Club ―cuya propietaria es la representante a la Cámara, María del Mar Pizarro, y su esposo―, suele ser un punto habitual de fiestas de música electrónica, semana a semana, en la capital, y fue elegido por la organización del evento.

De acuerdo con las versiones preliminares, una presunta discusión que se generó dentro del lugar continuó afuera, una cuadra más abajo, cruzando la avenida Caracas, de oriente a occidente, donde se desencadenó un segundo cruce de palabras que habría derivado en el ataque (con puños) inicialmente perpetrado por el único judicializado hasta el momento: Juan Carlos Suárez Ortiz.

Las dos jóvenes fueron liberadas, pero siguen ligadas a la investigación, mientras que la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra de Juan Carlos Suárez Ortiz (el único capturado hasta el momento) quedó fijada para el miércoles 5 de noviembre de 2025, por el presunto homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo - crédito Mebog

Además del joven, la reacción de la Policía dejó detenidas a dos mujeres más que estaban con el hoy aprehendido, aunque quedaron en libertad y aún siguen vinculadas a las pesquisas que buscan esclarecer los detalles del crimen.

Por el momento, la coartada presentada por la defensa de Suárez Ortiz, según mencionó un informe del diario El Tiempo tras conocerse parte del relato en la audiencia por parte del Ministerio Público, es la siguiente: “Luego de interrogarlos sobre si habían participado en la riña, manifestaron que sí, y que había ocurrido porque él había intentado abusar sexualmente de su amiga, Johana Parra Torres, dentro de la discoteca”.

Sin embargo, entre el viernes 31 de octubre y el domingo 2 de noviembre de 2025, las dos cuentas mencionadas al inicio del artículo compartieron varias publicaciones que evidenciaron fallas en la organización del evento, que, según los mismos asistentes —uno de los cuales fue Moreno Jaramillo, quien asistió con un grupo de 15 personas—, convirtieron la fiesta en algo “caótico”.

Los asistentes a la fiesta se quejaron por problemas en la logística - créditos ‘Confesiones Uniandes’ (@confesandess) y ‘La Cabra Chismosa’ (@la_cabra_chismosa)

Asimismo, y aunque aún no se había confirmado la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, en una de las ocho secuencias de mensajes que varios estudiantes enviaron a los administradores de los grupos ‘Confesiones Uniandes’ y ‘La Cabra Chismosa’, quienes asistieron a la fiesta ‘Relaja La Pelvis’: Villains, se solicitó información para dar con los agresores.

Los relatos de los asistentes a la fiesta de ‘Relaja La Pelvis: Villains’, a la que asistió Jaime Esteban Moreno

En principio, la publicación que encendió la alarmas, y se sumó a las demás quejas y denuncias, fue esta, un día después de la fiesta:

“Traguitos, vengo a fumar a relaja, la verdad esta vez fue una porquería, nos metieron a una chosa (sic) muuuuy malo y todos apretados, los tragos caros y los que estaban ahí dentro prepotentes, perdimos en total 500 mil pesos en boletas y no me parece justo por la cosa que nos ofrecieron y al final nos salieron con porquerías (...) Y la verdad quisiera saber como recupero esa platica”.

Robos y agresiones se denunciaron por parte de los asistentes - créditos ‘Confesiones Uniandes’ (@confesandess) y ‘La Cabra Chismosa’ (@la_cabra_chismosa)

A estas palabras de uno de los jóvenes que había llegado disfrazado y con el deseo de pasar una noche agradable, se suman otros dos testimonios:

“Hola, parce, no puedo creer que haya sido mi primer relaja, qué horror. Esa fila me generó claustrofobia y empujones que no había experimentado en mi put4 vida antes. Me puse a bailar salsa solo dos canciones y, con tanto movimiento, me quité mis orejitas y las dejé en la mesa. Tan las robaron. Pero no mk, quién se agarra de unas orejas, ajá. Además, qué mala gestión de espacios. Tipo, se supone que todas las filas dan para arriba y había una sola hacia reguetón...” —resumen una de las jóvenes.

La otra precisó: “Hola, quería confesar la terrible experiencia que fue el relaja este año. No he conocido una sola persona que haya dicho que le haya ido bien. En mi caso, unos manes se pusieron a pelear y, entre la confusión, alcancé a recibir un puño en los ojos. También escuché a otro amigo que una bouncer (bravucona en inglés) le escupió porque simplemente le cayó mal. Simplemente todo mal”.

créditos ‘Confesiones Uniandes’ (@confesandess) y ‘La Cabra Chismosa’ (@la_cabra_chismosa)

Incluso, en una de esas publicaciones se pidió información para dar con los responsables —aun con la esperanza de que Jaime Esteban Moreno se salvara— y, según el avance de las pesquisas, aún falta por dar con uno de los agresores que aparecen en los videos, los cuales han sido piezas clave dentro de la investigación.

“Hola, necesitamos identificar a dos personajes (presuntamente de la universidad) que anoche, en la salida de relaja, golpearon a un amigo sin motivo alguno, el cual actualmente está en la UCI, con pronóstico reservado. La policía lo tuvo que recoger y llevar al hospital más cercano para que lo estabilizaran y después tuvo cirugía por sangrado en la cabeza. Si alguien sabe algo, o nos puede ayudar a contactar con el lugar para solicitar cámaras, le agradeceríamos mucho. También agradeceríamos mucho si alguien nos brinda cualquier tipo de información de los agresores. (...) Es urgente por fa, todavía no sabemos si se va a salir de esta”, mencionó el comentario del 31 de octubre.