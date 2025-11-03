Colombia

Gustavo Petro propone crear observatorio sobre crimen organizado junto a Claudia Sheinbaum, tras asesinato de alcalde en México

La expansión de redes ilícitas en ambos países obliga, según el presidente de la República, a repensar los mecanismos de colaboración judicial y de inteligencia, como lo expresó en un mensaje en la red social X, citando declaraciones de la mandataria

Guardar
Gustavo Petro se ha puesto
Gustavo Petro se ha puesto a disposición de Claudia Sheinbaum para combatir el accionar de las estructuras criminales - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

A través de sus redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, propuso el lunes 3 de noviembre de 2025 crear un observatorio binacional sobre el crimen organizado entre Colombia y México, tras los recientes hechos violentos en territorio mexicano y la confirmación de la participación de ciudadanos colombianos en actividades delictivas en ese país; según informaciones de las autoridades.

La iniciativa, que busca fortalecer la cooperación en materia de seguridad e inteligencia, surgió en un contexto de creciente preocupación por la expansión de las mafias transnacionales y la necesidad de respuestas conjuntas para combatir la criminalidad; en un panorama que está causando cierta preocupación en la región, por lo que se puede inferir en el mensaje enviado por el primer mandatario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Es importante que se configure el observatorio sobre el crimen organizado entre México y Colombia. La lucha común contra mafias multinacionales, bien cimentada y apoyada en el análisis y la inteligencia de alto nivel, puede ser victoriosa en favor de la democracia de los pueblos @Claudiashein”, dijo Petro en su cuenta de X, lo que causó cierto revuelo en las plataformas digitales.

Con esta publicación, el presidente
Con esta publicación, el presidente Gustavo Petro expresó su mensaje a Claudia Sheinbaum y la necesidad de trabajar en conjunto contra el crimen - crédito @petrogustavo/X

El apoyo de Gustavo Petro a Sheinbaum tras asesinato de alcalde

El jefe de Estado planteó la creación de este observatorio luego del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan (estado Michoacán), que fue atacado a balazos durante un evento público el 1 de noviembre. El crimen, ocurrido en una región marcada por la violencia ligada al narcotráfico, generó una inmediata reacción de la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, frente a este delicado caso.

La gobernante aseguró que no habrá impunidad y que su Gobierno apoyará las investigaciones para identificar tanto a los autores materiales como a quienes ordenaron el homicidio. “No habrá impunidad. Vamos a seguir todas las investigaciones hasta poder dar con los responsables, no solo materiales, sino también con quien ordenó esta ejecución”, afirmó Sheinbaum a los medios.

Carlos Manzo, el alcalde de
Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan (Michoacán) asesinado y por el que el presidente Gustavo Petro insistió en una cooperación internacional - crédito Jesús Avilés/Infobae

La jefa de Estado del país norteamericano también rechazó las voces que exigen una vuelta a la militarización y la intervención extranjera en la estrategia de seguridad. Y defendió que la única vía para construir paz y seguridad es la justicia social y la investigación judicial, por lo que criticó a los que, desde la oposición, utilizan la tragedia con fines políticos, como sería este el caso.

“Es la justicia, la única manera de construir paz y seguridad, es la justicia, la justicia social donde haya cero impunidad. Por eso se cambió al poder judicial. Es necesario seguir avanzando en inteligencia, investigación y judicialización”, declaró Sheinbaum frente a esta situación que se estaría viviendo en su país, marcada por los casos que generan escozor, como el de B King y Regio Clown, en el Distrito Federal.

Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum
Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum gozan de buenas relaciones bilaterales - crédito Jovani Pérez/Infobae

Acercamientos en la cooperación en seguridad entre Colombia y México

Es válido precisar que desde junio de 2025 se ha hablado de la colaboración entre Colombia y México en materia de seguridad. En ese entonces, Sheinbaum reveló que desde hace meses ha mantenido conversaciones con Petro para establecer un grupo de alto nivel que aborde los temas de seguridad bilateral, similar a la coordinación que México mantiene con Estados Unidos en la frontera norte.

“Desde ya algunos meses le mencioné al presidente de hacer un grupo de alto nivel para los temas de seguridad entre Colombia y México. Así como tenemos una coordinación con Estados Unidos por nuestra frontera, de la misma manera buscamos una colaboración con el Gobierno de Colombia para atender si hay alguna actividad criminal”, explicó la presidenta mexicana, sobre este trabajo conjunto.

Para aquel entonces, la preocupación por la presencia de colombianos en actividades delictivas en México aumentó justamente tras la explosión de una narcomina en El Santuario, Michoacán, el 27 de mayo, que causó la muerte de ocho militares mexicanos. Por estos hechos, las autoridades detuvieron a 17 personas, de las cuales 11 eran de nacionalidad colombiana, según se pudo establecer.

Temas Relacionados

Cooperación en seguridad Colombia MéxicoGustavo PetroClaudia SheinbaumCrimen organizadoCártel Jalisco Nueva GeneraciónMichoacánColombianos en México

Más Noticias

EN VIVO l Envigado vs. Deportivo Independiente Medellín: “derbi” antioqueño para las semifinales de la Copa BetPlay Dimayor

El equipo de Alejandro Restrepo visita a los dirigidos por Andrés Orozco, que afrontan la decisiva instancia teniendo conocimiento de que jugarán en la segunda división del fútbol colombiano en 2026

EN VIVO l Envigado vs.

Hombre fue asesinado a puñaladas por su hijo de 17 años durante una riña en Cartagena

El menor quedó a disposición de las autoridades después de protagonizar el brutal acto de violencia

Hombre fue asesinado a puñaladas

El presupuesto de Bogotá para 2026 superaría los $40 billones: cuánto buscaría destinar Carlos Fernando Galán para el metro

La nueva asignación de recursos, que informó la Secretaría de Hacienda, tiene el objetivo de fortalecer sectores clave y garantizar la continuidad de obras de largo plazo

El presupuesto de Bogotá para

Ciudadano venezolano fue asesinado en medio de una riña en Santander: tenía dos heridas con arma blanca

Según explicaron las autoridades, la víctima había protagonizado un enfrentamiento con otro sujeto minutos antes de que fuera reportado como fallecido

Ciudadano venezolano fue asesinado en

Con notable emoción, bombero que halló al extranjero perdido en Monserrate relató cómo fue rescate y la curiosa frase del hombre cuando fue encontrado

El excursionista presentaba hipotermia y lesiones, pero se encuentra estable bajo observación médica

Con notable emoción, bombero que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Investigan presunto secuestro de jóvenes

Investigan presunto secuestro de jóvenes en el Catatumbo a manos del ELN: habían llegado a la región por motivos laborales

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’, cabecillas regionales del Clan del Golfo que pretendían expandir la presencia del grupo armado en Tolima

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano olvidó a

Aida Victoria Merlano olvidó a ‘El agropecuario’ y reapareció en público con nuevo galán junto a su hijo en Medellín

La ‘Barbie colombiana’ confesó que lleva un año sin tener relaciones íntimas por un procedimiento que se realizó

Yina Calderón tuvo un nuevo altercado con ‘La Bella Chanel’ durante una dinámica en ‘La mansión de Luinny’

Director de cine Zack Snyder dedicó sentido mensaje al país tras rodaje de su nueva película: “Big thanks to my Colombian crew”

Inician las votaciones para el tercer grupo de ‘La casa de los famosos Colombia’: influenciadores y deportistas destacan

Deportes

EN VIVO l Envigado vs.

EN VIVO l Envigado vs. Deportivo Independiente Medellín: “derbi” antioqueño para las semifinales de la Copa BetPlay Dimayor

Lesión de Jorge Carrascal no sería tan grave: el panorama del volante de Flamengo para la final de Copa Libertadores y los amistosos de Colombia

Carlos Antonio Vélez destacó a dos figuras de Nacional tras goleada sobre América: los calificó de “brillantes”

La FIFA ratificó la sanción a Rodrigo Holgado, delantero del América de Cali, por falsificación documental: esto deberá pagar

Colombia vs. Alemania: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 Catar 2025