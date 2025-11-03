Colombia

Director de cine Zack Snyder dedicó sentido mensaje al país tras rodaje de su nueva película: “Big thanks to my Colombian crew”

El famoso director estadounidense apuesta por escenarios colombianos y suma a Hans Zimmer en la música, prometiendo una película más íntima y personal que marcará un giro en su carrera

Guardar
Director Zack Snyder grabó en
Director Zack Snyder grabó en Colombia y agradeció a sus colaboradores el recorrido que tuvieron en el país - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

El director Zack Snyder eligió a Colombia como uno de los escenarios principales de su próxima película, un proyecto que califica como el más personal de su trayectoria. La noticia fue divulgada por el medio Deadline, que recogió la explicación del realizador sobre el nuevo tono de intimidad y exploración emocional que plantea The Last Photograph.

La trama se centrará en un exagente de la DEA que, tras el asesinato de sus familiares diplomáticos, vuelve a las montañas sudamericanas para buscar a sus sobrinos, acompañado por un fotógrafo de guerra marcado por el pasado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El mensaje para Colombia

El director agradeció a sus
El director agradeció a sus colaboradores en Colombia como a los actores que participaron en el rodaje - crédito @zacksnyder/IG

A través de su cuenta de Instagram, Snyder ha replicado varias fotografías del trabajo que ha realizado con su última producción, con las locaciones en las que ha trabajado en el país, mostrando los paisajes que serán tema de conversación cuando la cinta salga a las salas de cine.

En el mensaje, agradeció a los actores como a la producción que grabó junto a él y cuyo trabajo terminó en octubre de 2025: “Muchas gracias a mi equipo y actores colombianos por una experiencia increíble, ¡¡¡fue divertido!!!”.

El rodaje de la producción arrancará este mes, con locaciones en Islandia, Los Ángeles y varias regiones de la región Andina como de la Amazonía en Colombia, gracias a la obtención de la certificación CINA (Certificado de Inversión Audiovisual).

Las grabaciones también tuvieron locaciones
Las grabaciones también tuvieron locaciones en la Amazonía - crédito @zacksnyder/IG

Este incentivo fiscal otorga un beneficio tributario del 35 % sobre el gasto en servicios audiovisuales en el país, consolidando el atractivo de Colombia para las superproducciones internacionales.

A la cabeza de los protagonistas estarán Stuart Martin y Fra Fee, quienes ya han trabajado previamente con Snyder en Rebel Moon. Martin participó también en Army of Thieves, mientras que Fee ha formado parte de la serie de Marvel llamada Hawkeye y el título de Apple TV+ Prime Target.

El guion, a cargo de Kurt Johnstad, retoma la colaboración entre el escritor y el director que ya se vio en superproducciones como 300.

La producción será una iniciativa conjunta de Stone Quarry, la productora de Snyder, Hollywood Gang Productions, Telecinco Cinema de España y, en Colombia, Jaguar Bite, bajo la dirección de Juan Pablo Solano y Simón Beltrán. Esta última será la responsable de coordinar el trabajo en territorio colombiano, lo que representa una apuesta significativa para la industria audiovisual local.

Fueron semanas de grabación donde
Fueron semanas de grabación donde conoció diferentes lugares del país - crédito @zacksnyder/IG

Desde Jaguar Bite manifestaron su entusiasmo por concretar el proyecto: “Por fin podemos contarle al mundo que estaremos produciendo la próxima película del director revolucionario Zack Snyder. Más que agradecidos con Zack y Debbie Snyder, Wes Coller, Bill Doyle y Gianni Nunnari por su confianza en Colombia y en Jaguar Bite. Ah, y sí… Hans Zimmer está componiendo la banda sonora. ¡¡¡Esto es una locura!!!”, destacaron a través de sus redes sociales.

Desde el punto de vista creativo, Snyder expresó al medio citado inicialmente que con este largometraje busca alejarse de los esquemas de grandes presupuestos, optando por una aproximación más íntima:

“La idea de tomar la cámara en mano y simplemente hacer una película de manera íntima es muy atractiva para mí. ‘The Last Photograph’ es una meditación sobre la vida y la muerte, que refleja algunas de las pruebas que he vivido y la exploración de esas ideas a través de las imágenes”, explicó.

El director de cine grabó
El director de cine grabó en la Sabana de Bogotá - crédito @zacksnyder/IG

En la parte musical, la producción contará con Hans Zimmer, junto a Steven Doar y Omer Benyamin. Zimmer, reconocido mundialmente, refuerza el carácter singular de este proyecto dentro de la filmografía del cineasta.

La génesis de esta historia se remonta a años atrás, pero la agenda repleta de Snyder con grandes franquicias impidió su materialización antes. Ahora, con el calendario liberado y el financiamiento completo, la producción se prolongará hasta noviembre. La colaboración internacional y el respaldo de incentivos nacionales hacen que la película represente un nuevo impulso para el posicionamiento de Colombia como escenario habitual para rodajes de alto nivel.

Temas Relacionados

Zack SnyderGrabaciones en ColombiaZack Snyder en ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Ministro Pedro Sánchez se refirió a la explosión de carro bomba en Suárez, Cauca: ofreció recompensa de $200 millones por información

Tras repudiar el ataque, el titular de Defensa dispuso recursos para quienes aporten datos, lamentando las muertes y el impacto en la comunidad local

Ministro Pedro Sánchez se refirió

David Luna dijo que, si es presidente, tipificará “como delito el solo hecho de pertenecer a una organización criminal”

El precandidato presidencial anunció que impulsará reformas legales para sancionar a quienes formen parte de estructuras delictivas, buscando fortalecer la seguridad y otorgar mayores facultades a la fuerza pública en Colombia

David Luna dijo que, si

Este sería el verdadero origen del Icetex, que hoy está en crisis: habría nacido en un pequeño pueblo de Antioquia

Un sistema local de préstamos estudiantiles, creado en 1941 por líderes del municipio de Jardín, fue replicado a nivel nacional y reconocido en privado por Gabriel Betancourt como el antecedente directo del principal financiador de carreras universitarias en Colombia

Este sería el verdadero origen

Así luce Ámbar, el tercer cóndor andino que nació en incubadora en el país: esta es la estrategia para conservar la especie emblemática

El éxito se logró gracias a la labor conjunta de autoridades ambientales y expertos en el Bioparque La Reserva, en Cota (Cundinamarca), tras rescatar y trasladar el huevo desde el Zoológico de Barranquilla

Así luce Ámbar, el tercer

Exalcalde William Dau mandó a la Procuraduría a “comer tres tiras de lo que ustedes saben hacer” tras destitución e inhabilidad por 12 años

El exalcalde de Cartagena publicó un video en sus redes sociales con el que dio respuesta a las medidas sancionatorias del Ministerio Público

Exalcalde William Dau mandó a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Organización social denuncia aparición de

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón tuvo un nuevo

Yina Calderón tuvo un nuevo altercado con ‘La Bella Chanel’ durante una dinámica en ‘La mansión de Luinny’

Inician las votaciones para el tercer grupo de ‘La casa de los famosos Colombia’: influenciadores y deportistas destacan

La inesperada reacción de Beéle tras la polémica por su lugar en el concierto de Shakira en Bogotá

Aida Victoria Merlano se sinceró entre lágrimas sobre la compra de su finca y el drama con Juan David Tejada

“No todo tiene que verse bien para estar bien”: el mensaje de Luisa Fernanda W sobre la autenticidad en redes sociales

Deportes

La FIFA ratificó la sanción

La FIFA ratificó la sanción a Rodrigo Holgado, delantero del América de Cali, por falsificación documental: esto deberá pagar

Colombia vs. Alemania: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 Catar 2025

Cruzeiro sigue de cerca la ausencia de Neiser Villarreal en los entrenamientos de Millonarios: el caso podría llegar a la FIFA

El entrenador de Club León comenzó a asimilar la salida de James Rodríguez: “Se le acaba el contrato”

Cuándo es el partido de vuelta de América de Cali vs. Atlético Nacional por Copa Colombia, luego de la goleada en el Atanasio Girardot