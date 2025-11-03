Director de cine Zack Snyder dedicó sentido mensaje al país tras rodaje de su nueva película: “Big thanks to my Colombian crew”

Director Zack Snyder grabó en Colombia y agradeció a sus colaboradores el recorrido que tuvieron en el país - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

El director Zack Snyder eligió a Colombia como uno de los escenarios principales de su próxima película, un proyecto que califica como el más personal de su trayectoria. La noticia fue divulgada por el medio Deadline, que recogió la explicación del realizador sobre el nuevo tono de intimidad y exploración emocional que plantea The Last Photograph.

La trama se centrará en un exagente de la DEA que, tras el asesinato de sus familiares diplomáticos, vuelve a las montañas sudamericanas para buscar a sus sobrinos, acompañado por un fotógrafo de guerra marcado por el pasado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El mensaje para Colombia

El director agradeció a sus colaboradores en Colombia como a los actores que participaron en el rodaje - crédito @zacksnyder/IG

A través de su cuenta de Instagram, Snyder ha replicado varias fotografías del trabajo que ha realizado con su última producción, con las locaciones en las que ha trabajado en el país, mostrando los paisajes que serán tema de conversación cuando la cinta salga a las salas de cine.

En el mensaje, agradeció a los actores como a la producción que grabó junto a él y cuyo trabajo terminó en octubre de 2025: “Muchas gracias a mi equipo y actores colombianos por una experiencia increíble, ¡¡¡fue divertido!!!”.

El rodaje de la producción arrancará este mes, con locaciones en Islandia, Los Ángeles y varias regiones de la región Andina como de la Amazonía en Colombia, gracias a la obtención de la certificación CINA (Certificado de Inversión Audiovisual).

Las grabaciones también tuvieron locaciones en la Amazonía - crédito @zacksnyder/IG

Este incentivo fiscal otorga un beneficio tributario del 35 % sobre el gasto en servicios audiovisuales en el país, consolidando el atractivo de Colombia para las superproducciones internacionales.

A la cabeza de los protagonistas estarán Stuart Martin y Fra Fee, quienes ya han trabajado previamente con Snyder en Rebel Moon. Martin participó también en Army of Thieves, mientras que Fee ha formado parte de la serie de Marvel llamada Hawkeye y el título de Apple TV+ Prime Target.

El guion, a cargo de Kurt Johnstad, retoma la colaboración entre el escritor y el director que ya se vio en superproducciones como 300.

La producción será una iniciativa conjunta de Stone Quarry, la productora de Snyder, Hollywood Gang Productions, Telecinco Cinema de España y, en Colombia, Jaguar Bite, bajo la dirección de Juan Pablo Solano y Simón Beltrán. Esta última será la responsable de coordinar el trabajo en territorio colombiano, lo que representa una apuesta significativa para la industria audiovisual local.

Fueron semanas de grabación donde conoció diferentes lugares del país - crédito @zacksnyder/IG

Desde Jaguar Bite manifestaron su entusiasmo por concretar el proyecto: “Por fin podemos contarle al mundo que estaremos produciendo la próxima película del director revolucionario Zack Snyder. Más que agradecidos con Zack y Debbie Snyder, Wes Coller, Bill Doyle y Gianni Nunnari por su confianza en Colombia y en Jaguar Bite. Ah, y sí… Hans Zimmer está componiendo la banda sonora. ¡¡¡Esto es una locura!!!”, destacaron a través de sus redes sociales.

Desde el punto de vista creativo, Snyder expresó al medio citado inicialmente que con este largometraje busca alejarse de los esquemas de grandes presupuestos, optando por una aproximación más íntima:

“La idea de tomar la cámara en mano y simplemente hacer una película de manera íntima es muy atractiva para mí. ‘The Last Photograph’ es una meditación sobre la vida y la muerte, que refleja algunas de las pruebas que he vivido y la exploración de esas ideas a través de las imágenes”, explicó.

El director de cine grabó en la Sabana de Bogotá - crédito @zacksnyder/IG

En la parte musical, la producción contará con Hans Zimmer, junto a Steven Doar y Omer Benyamin. Zimmer, reconocido mundialmente, refuerza el carácter singular de este proyecto dentro de la filmografía del cineasta.

La génesis de esta historia se remonta a años atrás, pero la agenda repleta de Snyder con grandes franquicias impidió su materialización antes. Ahora, con el calendario liberado y el financiamiento completo, la producción se prolongará hasta noviembre. La colaboración internacional y el respaldo de incentivos nacionales hacen que la película represente un nuevo impulso para el posicionamiento de Colombia como escenario habitual para rodajes de alto nivel.