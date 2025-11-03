Destruyen campamento en Venezuela que pertenecería a las disidencias de ‘Calarcá’ en Zulia: incautaron armamento e intendencia

La FANB destruye un campamento vinculado al narcotráfico en el estado Zulia, frontera entre Venezuela y Colombia - crédito dhernandezlarez / Instagram

La reciente destrucción de un campamento presuntamente vinculado al narcotráfico en el estado Zulia, en la frontera entre Venezuela y Colombia, fue presentada por las autoridades venezolanas como parte de lo que ellos llaman una ofensiva más amplia contra organizaciones armadas ilegales.

Según comunicados oficiales de la Milicia Bolivariana y declaraciones del comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), Domingo Hernández Lárez, la operación se desarrolló en el municipio Jesús María Semprún, dentro de la denominada “Zona Binacional de Paz”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Milicia Bolivariana enmarca la acción en la Operación Relámpago del Catatumbo para combatir grupos armados ilegales - crédito dhernandezlarez / Instagram

Durante el operativo, los militares localizaron un campamento tipo cambuche en el sector Tres Bocas, donde incautaron 20 brazaletes con la inscripción del Frente 33 de las Farc, así como un rifle calibre 22 mm, dos chalecos tácticos, dos portacargadores de fusil color verde, un sombrero tipo selvático, un bolso táctico de seis compartimientos, un par de botas tácticas militares, dos pares de botas negras, cinco pantalones impermeables, un chaleco táctico militar color verde oliva y un traje de buzo color negro.

Además, se decomisaron 125 cartuchos de diferentes calibres, entre ellos 79 cartuchos 5.56×45 mm, 41 de 7.62×39 mm, tres de 7.62×51 mm, un cartucho de escopeta calibre 16, uno de calibre 12 y uno de calibre 20 percutido.

El operativo militar en Jesús María Semprún incauta 20 brazaletes del Frente 33 de las FARC y armamento diverso - crédito dhernandezlarez / Instagram

La Milicia Bolivariana subrayó en su comunicado que esta acción se enmarca en la “Operación Relámpago del Catatumbo”, cuyo objetivo es impedir que el territorio venezolano sea utilizado como plataforma para el narcotráfico por parte de grupos paramilitares colombianos.

En palabras de la institución: “Venezuela es tierra de paz, nuestro territorio nacional no está en venta, no se enajena, ni se alquila, la soberanía se respeta”.

El operativo en Zulia se suma a otros procedimientos recientes en los que la Fanb destruyó tres campamentos logísticos asociados al narcotráfico en los estados Amazonas y Apure, ambos también fronterizos con Colombia y Brasil. Con base en cifras oficiales, hasta agosto de 2025 se incautaron en Venezuela más de 60.000 kilos de sustancias ilícitas en distintas regiones del país.

Autoridades venezolanas refuerzan la lucha contra el narcotráfico en la Zona Binacional de Paz del Catatumbo - crédito dhernandezlarez / Instagram

Las autoridades venezolanas no precisaron si hubo detenidos durante la intervención en el municipio Jesús María Semprún. El hallazgo de los brazaletes con la inscripción del “Frente 33 de las Farc” refuerza, según la versión oficial, la presencia de estructuras armadas ilegales en la zona binacional, históricamente conocida por la actividad de grupos disidentes y organizaciones dedicadas al narcotráfico.

El general Domingo Hernández Lárez destacó que el campamento destruido pertenecería a las disidencias de alias Calarcá, y reiteró que la acción militar forma parte de los esfuerzos para garantizar la seguridad y la soberanía en la región del Catatumbo.

El decomiso incluye rifles, chalecos tácticos, cartuchos de varios calibres y prendas militares en el sector Tres Bocas - crédito dhernandezlarez / Instagram

Fanb destruyó campamentos del ELN

En octubre de 2025, la Fanb informó de la destrucción de dos campamentos logísticos pertenecientes a los Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol) en el estado de Amazonas, al sur de Venezuela.

En esa ocasión, Hernández Lárez detalló que los militares hallaron en los campamentos panfletos propagandísticos vinculados al ELN, grupo guerrillero colombiano, junto a municiones, vehículos todo terreno, chalecos tácticos y grandes cantidades de combustible.

Según las autoridades del vecino país, estos espacios eran usados por grupos Tancol, denominación que el régimen venezolano da a organizaciones armadas irregulares que cruzan la frontera desde Colombia.

Fuerzas venezolanas hallaron municiones, gasolina y folletos insurgentes en campamentos destruidos, mientras Washington mantiene presencia militar en el Caribe y acusa nexos entre grupos armados y funcionarios del gobierno de Maduro - crédito X

La destrucción de los campamentos dejó como saldo la incautación de panfletos, armas, vehículos y pertrechos ligados a grupos insurgentes colombianos.

La Fanb detalló que los elementos confiscados incluyen municiones destinadas a fusiles de asalto, chalecos tácticos y cantidades importantes de gasolina, productos habitualmente empleados por organizaciones dedicadas tanto al tráfico de drogas como a la actividad insurgente en esa franja fronteriza.

Entre los documentos recogidos se encontraron folletos del ELN, lo que la Fanb interpreta como una evidencia del asentamiento de representantes de esta guerrilla colombiana en territorio venezolano.

El ministro de Defensa de ese país, Vladimir Padrino López, confirmó previamente que se ejecutaron acciones similares en los estados Bolívar y Zulia, y que las fuerzas bolivarianas combaten también la presencia de disidencias de las Farc.