Congresista María del Mar Pizarro habló de la muerte de Jaime Esteban Moreno, que acudió a fiesta en bar de su propiedad: “Nos solidarizamos”

La representante a la Cámara aseguró que las autoridades no han acudido al establecimiento para solicitar los videos de seguridad grabados durante el evento al que asistió el estudiante de la Universidad de los Andes

La represante a la Cámara aseguró que no está confirmada la asistencia de Jaime Esteban Moreno a Before Club - crédito X/Instagram

La muerte del joven Jaime Esteban Moreno Jaramillo, ocurrida en la madrugada del viernes 31 de octubre, sigue siendo una prioridad para las autoridades, que, luego de tres días, continúan revisando las cámaras de seguridad instaladas tanto en residencias como en comercios aledaños al lugar donde el estudiante de la Universidad de los Andes fue atacado violentamente.

Sin embargo, en medio de la polémica por la realización del evento en el que estuvo Moreno Jaramillo, en un bar propiedad de la congresista del Pacto Histórico María del Mar Pizarro, y su esposo, se conoció en la mañana del lunes 3 de noviembre que, hasta el momento, ninguna autoridad ha solicitado los registros de video de la discoteca Before Club, cerca del sitio donde se produjo la agresión, según confirmó la propia representante a El Tiempo.

Este establecimiento figura en el informe examinado por la Fiscalía durante la audiencia de legalización de captura del único detenido, Juan Carlos Suárez Ortiz, y ha generado polémica por la relevancia de sus propietarios.

Algunos presentes el día de los hechos identificaron a Before Club como un punto de encuentro previo para la víctima y sus agresores. Incluso, una de las mujeres inicialmente detenidas habría señalado a dos atacantes con la frase: “Ese es. Ese es el de la discoteca”.

Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes, murió tras una golpiza a la salida de una fiesta de Halloween en Chapinero - crédito composición fotográfica

La parlamentaria y accionista de la discoteca confirmó al diario nacional que el local cuenta con cámaras de seguridad en funcionamiento y señaló que ningún organismo oficial ha solicitado sus grabaciones. “Nos solidarizamos completamente con la familia de Jaime Esteban. Lamentamos lo sucedido”, declaró, advirtiendo además que los hechos ocurrieron lejos de la discoteca y que no existe certeza de que las personas involucradas hubieran estado allí.

Dentro de la documentación policial, la referencia a Before Club proviene del testimonio de un amigo de la víctima. Este local, según estableció El Tiempo, comenzó operaciones como sociedad de acciones simplificadas en diciembre de 2023, y su representante legal es la mencionada congresista.

Por otra parte, Pizarro manifestó su preocupación por la falta de transporte público nocturno para jóvenes en la ciudad. Señaló que desde hace varios meses la dirección del club ha solicitado a la Alcaldía de Bogotá alternativas de movilidad seguras tras el cierre de los establecimientos nocturnos.

“El TransMilenio se inicia a las 5 de la mañana... Hemos pedido que no los dejen sin transporte. Es a las autoridades a las que les corresponde cuidar las calles, no a los dueños de los locales”, afirmó ante el periódico.

El material, difundido por la cuenta Pasa en Bogotá, se convirtió en una pieza clave para la investigación, pues permitió confirmar la participación de un segundo implicado en la agresión que le costó la vida al estudiante de la Universidad de Los Andes.

En cuanto a los detalles del altercado, la versión que circula entre los testigos apunta a una disputa desencadenada por el intento simultáneo de tomar un taxi entre los involucrados, según explicó Pizarro. Hasta la fecha, las autoridades locales no han entregado declaraciones oficiales respecto al caso.

El suceso, ocurrido en la intersección de la calle 64 con la carrera 15, en el norte de Bogotá, derivó en heridas fatales para el joven, quien falleció horas más tarde como consecuencia de severos golpes y patadas en la cabeza.

La investigación continúa mientras se espera la reanudación de la audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra Suárez Ortiz, programada para el 5 de noviembre.

Entretanto, aún falta la captura del presunto segundo participante en la agresión. Las mujeres que inicialmente fueron arrestadas quedaron en libertad, dado que la Fiscalía reconoció no contar con elementos probatorios suficientes para inculparlas.

El caso también ha generado atención sobre el evento “Relaja la pelvis” y el establecimiento Before Club. Vecinos del sector han reportado a las autoridades diversos problemas relacionados con club nocturno, incluyendo denuncias por exceder los horarios permitidos para bares en la zona y conflictos dentro del local.

Denuncian en redes problemas de logística y seguridad en la fiesta de Halloween a la que fue Jaime Esteban Moreno - crédito Google Maps | Mebog | @before_col/IG | @pasaen_bogota/IG | @_relaja/IG

La representante Pizarro, por su parte, informó en abril de 2024 al Congreso de la República sobre su participación accionaria en el club, citando un posible conflicto de interés.

El comunicado emitido por los organizadores del evento el 1 de noviembre expresó: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Jaime Moreno, ocurrido en la madrugada del viernes 31 de octubre a varias cuadras del lugar donde se desarrolló el evento Relaja tu pelvis, una vez finalizada la jornada”.

Además, aseguraron que la riña no ocurrió dentro del establecimiento y manifestaron su disposición a colaborar con las autoridades: “Desde Relaja la pelvis reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, la transparencia y el bienestar de todas las personas que asisten a nuestras experiencias y nos mantenemos atentos a colaborar con las autoridades competentes en todo lo que sea necesario”.

