Cayó ‘Dientes de Codorniz’ en Bucaramanga, portando armas y drogas listas para la venta: el capturado ya había estado en prisión

Luego de permanecer recluido en un centro penitenciario, el detenido, Víctor Ordoñez, fue sorprendido nuevamente en flagrancia - crédito Policía Nacional/Imagen Ilustrativa Infobae

Un operativo ejecutado por unidades del Gaula de la Policía en el barrio Las Transiciones, al norte de Bucaramanga, culminó con la captura de Víctor Ordóñez, conocido como alias Dientes de Codorniz, así como con la incautación de un revólver calibre 38 y una considerable cantidad de drogas dosificadas listas para su distribución.

El historial de “Dientes de Codorniz” revela una trayectoria marcada por la reincidencia. Según el Sistema Penal Oral Acusatorio, el detenido cuenta con anotaciones por delitos como fuga de presos, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. Tras haber recuperado su libertad recientemente, luego de permanecer recluido en un centro penitenciario, Ordóñez fue sorprendido nuevamente en flagrancia.

El general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, subrayó la importancia de la labor de inteligencia que permitió la captura, en el marco de la estrategia “Yo creo en una Metropolitana Bonita y Segura”.

El oficial destacó la coordinación y eficacia del operativo, señalando que este tipo de acciones forman parte de un esfuerzo sostenido para mejorar la seguridad en la ciudad.

Las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía para que colabore en la lucha contra el crimen, invitando a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123 o la línea contra el crimen 314 358 7212. Esta participación comunitaria es considerada fundamental para fortalecer la seguridad y prevenir la proliferación de actividades ilícitas en Bucaramanga.

Capturan a mujer con más de 29.000 dosis de drogas listas para repartir en colegios de Santander

Días antes, el 19 de octubre de 2025, las autoridades ejecutaron un operativo enfocado en frenar la distribución de sustancias ilícitas en zonas frecuentadas por menores de edad y en las inmediaciones de instituciones educativas.

El procedimiento permitió el decomiso de más de 29.000 dosis de marihuana y la captura de una mujer de 40 años que transportaba la droga en el barrio Marsella, del municipio de Barbosa, Santander.

Durante el operativo, las autoridades interceptaron a la sospechosa cuando trasladaba un cargamento compuesto por treinta y tres paquetes de marihuana, con un peso aproximado de 29 kilogramos, además de 470 gramos de base de cocaína y 31 gramos de tusi.

Todo el material estaba listo para su comercialización en parques y áreas cercanas a colegios, según la investigación preliminar de la Policía Nacional.

Una mujer fue capturada con más de 29.000 dosis de marihuana, base de coca y tusi listas para distribución escolar en Barbosa, Santander - crédito Policía de Santander

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, destacó la importancia de este golpe al crimen organizado, enmarcándolo dentro de la estrategia nacional para fortalecer la seguridad en sectores urbanos vulnerables.

“Este es un resultado importante en la lucha contra el microtráfico, que reafirma nuestro compromiso de seguir trabajando para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los santandereanos”, expresó el oficial.

La detenida y las sustancias incautadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde la mujer enfrentará cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Paralelamente, la Policía Nacional instó a la ciudadanía a reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con el tráfico de drogas a través de las líneas 123, 165 y el canal contra el crimen 314 358 7212, garantizando absoluta reserva a quienes colaboren con información.

La mujer capturada portaba una sorprendente cantidad de 29.000 dosis de marihuana empaquetadas y listas para repartir en colegios - crédito Freepik

Mientras se desarrollaba el operativo en Barbosa, la Policía desplegó acciones simultáneas en municipios cercanos. En Zapatoca, dos hombres fueron capturados con marihuana y base de coca en bolsas preparadas para su distribución.

Por su parte, en San Gil, las autoridades detuvieron a un individuo que portaba un revólver calibre treinta y ocho sin la documentación correspondiente. Estas incautaciones forman parte de los dispositivos de vigilancia implementados por la comandancia departamental, que buscan reforzar los controles en corredores viales y barrios identificados como puntos críticos en el mapa del microtráfico.