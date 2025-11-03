Capturan a hombre que intentó extorsionar al alcalde de La Estrella, Antioquia: le exigía $9 millones para no destapar supuesta corrupción

Imagen de referencia - El operativo policial permitió la incautación de un teléfono celular clave para la investigación judicial contra Suárez Morales - crédito Colprensa/Alcaldía de La Estrella Antioquia

El intento de extorsión al alcalde de La Estrella, Antioquia, ha puesto de manifiesto los riesgos que enfrentan los funcionarios públicos en Colombia y la capacidad de respuesta de las autoridades ante amenazas a la integridad institucional.

Carlos Mario Gutiérrez Arrubla, alcalde de este municipio del sur del departamento de Antioquia, denunció haber sido víctima de un abogado de 22 años, identificado como Santiago Suárez Morales, que le habría exigido una suma de nueve millones a cambio de no revelar supuestos actos de corrupción en su administración.

Ante esta situación, la Fiscalía General de la Nación y el Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá logró la captura en flagrancia del presunto extorsionista, en medio de un operativo encubierto realizado en la capital antioqueña.

Captura De Hombre Que Habría Extorsionado Al Alcalde De La Estrella Antioquia - crédito Policía Nacional

Cronología del caso

El caso comenzó el 23 de octubre de 2025, cuando el alcalde Gutiérrez recibió un mensaje a través de una red social desde el perfil de Suárez Morales, en el que se le exigía la suma mencionada para evitar la divulgación de presuntas irregularidades administrativas, de acuerdo con la información recopilada por El Tiempo.

Además, la Fiscalía señala que Suárez Morales es conocido por interponer acciones judiciales contra entidades públicas y privadas, incluyendo la alcaldía y el concejo de La Estrella, así como organismos nacionales y empresas del sector privado.

El perfil del capturado revela un historial de litigios y denuncias contra diversas instituciones, lo que ha generado inquietud sobre la posibilidad de que existan otros hechos similares en los que haya estado involucrado.

Santiago Suárez Morales, de 22 años, presenta más de nueve registros en el sistema penal acusatorio por diferentes delitos - crédito Captura de Pantalla

Ante la llegada de varios mensajes de este estilo, el mandatario regional decidió acudir a la seccional de la Fiscalía en Medellín y formalizar la denuncia, aportando las pruebas de la extorsión.

Con la información suministrada por el alcalde de La estrella, las autoridades diseñaron un operativo para capturar al responsable en el momento de la entrega pactada del dinero.

Detalles del operativo

El operativo se realizó el 26 de octubre en un local comercial del barrio Laureles, en Medellín. Según informó Blu Radio, el acuerdo consistía en entregar la primera mitad del dinero, es decir, 4,5 millones de pesos, en ese encuentro.

El alcalde, siguiendo las instrucciones de los investigadores, acudió al lugar mientras agentes encubiertos vigilaban la escena y registraban el intercambio.

En el instante en que Suárez Morales, que iba vestido con la camiseta del club de futbol Atlético Nacional, recibió el paquete que simulaba contener el dinero, los uniformados intervinieron y lo capturaron en flagrancia.

El detenido no aceptó los cargos de tentativa de extorsión agravada y permanecerá privado de la libertad por orden judicial - crédito Policía Nacional

Durante el procedimiento, los uniformados también incautaron un teléfono celular que, según la Fiscalía General de la Nación, será sometido a análisis para determinar si existen otros casos de extorsión o amenazas vinculados al detenido.

Fue enviado a la cárcel

Tras la captura, Suárez Morales fue presentado ante un juez de control de garantías, en la que el abogado no aceptó los cargos de tentativa de extorsión agravada imputados por la Fiscalía.

Ante ello, el juez dictó medida de aseguramiento en el centro carcelario de Bellavista, ubicado en el municipio de Bello, mientras avanza el proceso judicial.

El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, afirmó que el capturado presenta más de nueve registros en el sistema penal acusatorio por conductas como injuria, injuria por vías de hecho y falsa denuncia.

"Se logró establecer que el hoy capturado presenta más de nueve registros en el sistema penal acusatorio por conductas como injuria, injuria por vías de hecho y falsa denuncia. Durante el procedimiento se logró la incautación de un teléfono celular, el cual será fundamental dentro del proceso judicial", indicó el oficial en declaraciones a los medios de comunicación.

El alcalde Gutiérrez fue amenazado con divulgar supuestos actos de corrupción si no pagaba nueve millones de pesos - crédito Alcaldía de La Estrella Antioquia

Las autoridades consideran que el análisis del teléfono incautado será fundamental para esclarecer si el caso del alcalde de La Estrella es un hecho aislado o parte de un patrón de extorsiones.

La reacción en el municipio no se ha hecho esperar. El caso ha despertado preocupación entre los habitantes y funcionarios de La Estrella, quienes esperan que las investigaciones permitan esclarecer si existen más víctimas y que se refuercen las medidas de protección para los servidores públicos ante este tipo de delitos.