Senador de Cambio Radical arremetió contra Petro y confrontó su versión sobre inclusión en Lista Clinton: “¡No se dejen engañar!”

Carlos Fernando Motoa, que hace parte de la bancada de la oposición, aprovechó un mensaje del jefe de Estado en sus redes sociales, en el que pretendía justificar su presencia en esta clasificación, para arreciar en sus señalamientos sobre lo que sería su intención de mentir

El senador Carlos Fernando Motoa
El senador Carlos Fernando Motoa acusó al Gobierno Petro de querer mentirle al país sobre las verdaderas razones de la inclusión en la Lista Clinton - crédito @cmotoa/Instagram - Presidencia

La controversia en torno a la inclusión del presidente de la República, Gustavo Petro, en la llamada Lista Clinton, continúa generando fuertes reacciones en el escenario político, con enfrentamientos mediáticos entre el jefe de Estado y miembros de la oposición. Como ocurrió el domingo 2 de noviembre de 2025, con las críticas del senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, expuestas en sus redes sociales.

Motoa, que se ha convertido en una de las voces más poderosas de su colectividad en el órgano legislativo, cuestionó la versión oficial del mandatario: que recalcó en su perfil de X, sobre lo que según él es el verdadero el origen de las sanciones estadounidenses, al defender la legitimidad de sus decisiones y la existencia presiones externas. En específico, por lo que sería la compra de aviones.

En un mensaje a la opinión pública, el congresista rechazó la explicación sobre la causa de las sanciones. “¡No se dejen engañar! A Petro no lo metieron en la lista Clinton por cambiar de proveedor de aviones. Lo meten por entorpecer la lucha contra el narcotráfico en Colombia mediante figuras espurias como el Gestor de ‘Paz’, la suspensión de ciertas órdenes de captura y las reiteradas trabas a la extradición”, dijo.

Con este mensaje, el senador
Con este mensaje, el senador Carlos Fernando Motoa habló sobre Gustavo Petro y su inclusión en la Lista Clinton - crédito @senadormotoa/X

El legislador también señaló el deterioro de la cooperación bilateral y la postura del presidente frente al régimen comandado por el dictador Nicolás Maduro. “Ni hablar del deterioro de la colaboración con los EE.UU. en diferentes ámbitos y su apasionada defensa del narcorégimen de Maduro”, agregó Motoa, que no quiso darle crédito a lo expresado por el primer mandatario, que intentó desviar el asunto.

¿Qué dijo Gustavo Petro de la inclusión en la Lista Clinton?

Es oportuno destacar que Petro respondió a una publicación que advertía sobre nuevas sanciones de Estados Unidos contra allegados a su Gobierno y a la primera dama, Verónica Alcocer, ya incluida en la referida lista. El mandatario expresó su preocupación por el seguimiento a su entorno familiar y atribuyó en consecuencia la presión estadounidense a la reciente adquisición de los aviones suecos Grippen, para reemplazar a los Kfir.

Petro defendió la adquisición de
Petro defendió la adquisición de los Grippen suecos frente a las críticas internacionales y afirmó que el país mantiene su soberanía - crédito @petrogustavo/X

“Este artículo del Tiempo (sic) solo demuestra dos cosas, ambas terribles. Uno: EE. UU. ha seguido a mi familia. Dos: la rabia de algunos funcionarios estadounidenses parece deberse a que no compré los F-16 de tercera mano que me ofrecieron, sino que opté por los nuevos Grippen de Suecia”, escribió Gustavo Petro en su cuenta en la conocida plataforma digital, que ya siguen casi 8,4 millones de usuarios.

Así, Petro defendió la legalidad de la negociación y reiteró la legitimidad de los proveedores. “La ley colombiana me permite realizar esta negociación y Suecia no es un país terrorista ni sus fabricantes son narcotraficantes”, afirmó Petro, que recordó antecedentes internacionales. “A Lula (presidente) también lo intentaron criminalizar por lo mismo”, recalcó Petro, al finalizar con la frase ‘Bussines, Bussines’”.

El presidente Gustavo Petro aparece
El presidente Gustavo Petro aparece en la Lista Clinton - crédito Ofac

En su mensaje, el presidente insistió en la transparencia del proceso y advirtió sobre las implicaciones de las presiones externas. “La negociación con Suecia se hizo de manera transparente. Que no me obliguen a comprar entonces aviones rusos. Nosotros somos soberanos; no estamos obligados a adquirir armamento de segunda o tercera mano para nuestra fuerza pública”, sostuvo el mandatario en su extensa publicación.

Finalmente, el mandatario solicitó una reacción oficial de los actores internacionales involucrados. “Pido al Reino de Suecia y a la firma Saab pronunciarse sobre este atentado a nuestra libertad y soberanía”, reclamó Petro, con lo que habría pretendido desvirtuar las causas enunciadas por la administración de Donald Trump para tomar la determinación de bloquearlo en materia financiera.

