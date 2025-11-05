Petro calificó como “humillación” su inclusión y la de sus familiares en la Lista Clinton: “Una huella imborrable, como el robo de Panamá”

El presidente Gustavo Petro denunció persecución en su contra, por la inclusión en la Lista Clinton - crédito Infobae

Con un nuevo y contundente mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo público el miércoles 5 de noviembre de 2025 su molestia frente a la inclusión de su nombre; el de su aún esposa, Verónica Alcocer, y la de su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, en la denominada Lista Clinton: una especie de sanción económica severa por Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac, en inglés).

“El presidente de la República representa la unidad nacional ante el extranjero, lo que hizo Trump contra mí y mi familia no es solo un profundo acto de grosería, sino un insulto a la nación colombiana, una humillación", expresó el mandatario en la red X, que continuó en su ofensiva tras empezarse a materializar esta especie de “muerte financiera”, pues le impide, incluso, contar con cuentas bancarias en Colombia.

Según el gobernante colombiano, Trump -aconsejado por el secretario de Estado, Marco Rubio- y este a su vez influenciado por lo que llamó su “equipo en La Florida”, entre los que estarían políticos colombianos, “ligados familiar y directamente con la mafia de la cocaína”, dejó una “huella imborrable, que como el robo de Panamá, nunca olvidarán las siguientes generaciones de colombianos y latinoamericanos”.

El jefe de Estado ya empezó a verse perjudicado por la decisión, comunicada por el Tesoro estadounidense, pues durante su reciente viaje a Medio Oriente, el avión que lo transportó en su gira por Arabia Saudita, Egipto y Catar, no pudo abastecerse de combustible en su parada en Cabo Verde; lo anterior, debido a la negativa de una firma norteamericana de venderle el hidrocarburo para llevar a cabo su transporte esta zona del mundo.

“Les solicito enviar cartas al señor James Vance, al señor Marco Rubio (ambos congresistas) y al señor presidente Donald Trump, exigiendo el respeto a mi libertad de expresión y mi salida de la lista Ofac. Llenemos la Casa Blanca en Washington, la vicepresidencia de los EE. UU. y la oficina del señor Rubio de esta campaña mundial que ojalá alcance a millones: ‘Saquen a Petro de la Ofac’“, dijo Petro en otro mensaje.

Nicolás Petro también se ha visto afectado por su inclusión en la Lista Clinton

Por su parte, el primogénito del jefe de Estado, que está involucrado en un juicio por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público, y que será investigado por otros punibles como peculado por apropiación, falso testimonio, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias, también se ha visto afectado por la medida.

Alejandro Carranza, abogado del joven político, indicó en la audiencia del martes 4 de noviembre que su representado se ha visto limitado para la compra de tiquetes aéreos para movilizarse desde Bogotá hacia Barranquilla (Atlántico), para cumplir de manera presencial con la audiencia que tenía prevista; siendo esta una situación que, según el togado, están tratando de ‘capotear’ para que no entorpezca el proceso.

“Cuando una persona se encuentra enlistada, ningún tercero puede hacer negocios por él. Es una regla. Es algo que estamos sorteando. Este tema del listado es novedoso para Nicolás, para defensa y para todos.Si lo hubiéramos sabido hace meses, hubiésemos aplicado otra alternativa. No se puede decir que hagamos negocios por Nicolás", afirmó Carranza en la audiencia preparatoria de este mediático caso.

Al respecto, el juez segundo de conocimiento, Hugo Carbonó, expresó su preocupación ante la proximidad del inicio del juicio oral contra el hijo del presidente, y las dificultades que se estarían registrando para contar con la presencia del procesado. “El juzgado está inquieto por la posibilidad de que no se vendan tiquetes”, afirmó el togado, que insistió en el tema, pues las jornadas se empezarán a hacer de forma presencial.