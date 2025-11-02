Secuestraron al esposo de la secretaria de Gobierno de Miranda, Cauca: es un reconocido empresario de la región

La comunidad de Miranda expresó su preocupación por la seguridad en el municipio - crédito Shutterstock

Una preocupación invade al municipio de Miranda (Cauca) tras conocerse el secuestro de Carlos Fernando Caicedo Duque, empresario de la región y esposo de Isabel Cristina Cardona Ceballos, secretaria de Gobierno del municipio.

Al parecer, los hechos ocurrieron en la zona norte del departamento, cuando el vehículo en el que se desplazaba junto a su esposa fue interceptado por personas desconocidas que lo obligaron a descender y se lo llevaron con rumbo al municipio de Corinto, según informó La FM.

El alcalde de Miranda, Walter Zúñiga Barona, confirmó la noticia a la cadena radial en mención y expresó su rechazo a este nuevo hecho de violencia: “Ambos llegaban al municipio y había una camioneta, pero no sospechaban nada, luego, cuando se bajaron, les hicieron el cambiazo y se llevaron al esposo de la Secretaria de Gobierno hacia el municipio de Corinto, según lo que ella me indicó”.

El municipio de Miranda vive momentos de angustia tras el secuestro de Carlos Fernando Caicedo Duque, esposo de la secretaria de Gobierno local - crédito @1oscarcampo/X

La situación generó consternación entre los habitantes del municipio, que conocen a Caicedo como un empresario comprometido con el desarrollo económico de la región.

De acuerdo con el alcalde, el afectado “posee diferentes negocios relacionados con la agroindustria de la caña de azúcar, además de empresas asociadas con el transporte intermunicipal”. Su aporte a la economía local lo convirtió en una figura reconocida y respetada en el norte del Cauca.

Por su parte, la Administración Municipal de Miranda emitió un comunicado en el que manifestó una postura firme frente al secuestro. “Rechazamos de manera categórica y contundente el secuestro del señor Carlos Fernando Caicedo Duque, esposo de nuestra Secretaria de Gobierno, la doctora Isabel Cristina Cardona Ceballos. Expresamos toda nuestra solidaridad y apoyo a su familia, y pedimos su pronta liberación sano y salvo”.

La Alcaldía de Miranda rechazó de manera categórica el secuestro y expresó su solidaridad con la familia Caicedo Cardona - crédito redes sociales

El comunicado también recalca el compromiso institucional con la paz y la defensa de la vida: “Rechazamos este y cualquier acto de violencia que atente contra la tranquilidad, la dignidad y la libertad de las personas. Desde la Administración Municipal reiteramos nuestro llamado al respeto por la vida, la paz y la convivencia, y manifestamos nuestro compromiso con la búsqueda de soluciones pacíficas que fortalezcan la seguridad y la armonía en nuestro municipio”.

Por ahora, el Gaula de la Policía Nacional y otras autoridades competentes iniciaron las labores de búsqueda para ubicar el paradero del empresario. Las autoridades locales y regionales coinciden en la urgencia de obtener resultados que permitan el pronto regreso de Caicedo Duque a su hogar.

Congresista pidió medidas urgentes ante el aumento de los secuestros en el país

Además, la situación generó reacciones a nivel nacional, pues el representante a la Cámara, Óscar Campo, pidió acciones inmediatas del Gobierno Nacional frente a los casos de secuestro que se presentan en el Cauca y en otras zonas del país.

El congresista, a través de su cuenta en X señaló: “Exigimos el respeto por la vida y la inmediata liberación de Carlos Fernando Caicedo, esposo de la secretaria de Gobierno del municipio de Miranda, Isabel Cristina Cardona. El aumento de los secuestros en el país es alarmante. Es urgente que el Gobierno Nacional tome medidas urgentes frente a estos dramas que afectan a cientos de familias en el territorio. En el Cauca hay que recuperar el orden y la autoridad, los secuestrados deben volver a sus hogares”.

El representante a la Cámara Óscar Campo exigió la liberación inmediata de Caicedo Duque y advirtió sobre el incremento de los secuestros en el país - crédito @1oscarcampo/X

Frente a la situación de alerta en la zona, departamento en donde hay alta presencia de grupos armados al margen de la ley, las autoridades locales mantienen la coordinación con los organismos de seguridad para avanzar en las investigaciones y lograr que Carlos Fernando Caicedo Duque regrese con vida a su familia.

Mientras tanto, la comunidad reitera su rechazo a la violencia y su respaldo a Isabel Cristina Cardona, que continúa a la espera de noticias sobre el paradero de su esposo.